Los bacanes que quieren transformar las comunidades de Barranquilla y Cali

Semáforo y Paloma de Cáustica, en su cuarta entrevista con los jóvenes que participaron en los foros ‘Generación sin Fronteras: una agenda para el futuro’, hablaron con Laura Manga y Daniel Realpe, dos jóvenes que están transformando sus entornos con sus iniciativas.

Generación sin Fronteras capacitó a 56 jóvenes del país, quienes recibieron información sobre marketing digital y redes sociales, para poder comunicarles a más personas su iniciativa a través de las redes sociales.



Paloma: Hola a todos, soy Paloma, de Cáustica. Comenzamos la entrevista con Laura Manga, una joven barranquillera que tiene un proyecto que más allá de embellecer las cuadras de la ciudad, también tiene sentido social. Además, ella hizo parte de los Laboratorios de Innovación Social y Adaptativa (Lisa).



Antes unos datos sobre Barranquilla: una ciudad de 154 kilómetros en los que viven aproximadamente 1,2 millones de personas. Sabían que la capital del Atlántico está dividida en cinco localidades, que a su vez las componen 187 barrios.



Semáforo: Gracias Paloma por las cifras. Laura, tengo entendido que haces parte de La Cuadra Bacana, ¿cuéntame de qué trata esta iniciativa?

Laura: La Cuadra Bacana es un estilo de vida que busca recuperar el espacio público de las calles de los barrios populares de Barranquilla con cultura y participación ciudadana; ya que entendemos que las calles son un puente comunicativo entre los vecinos y su entorno. Entonces, de ahí parte nuestro trabajo en las calles, que más allá de mostrar un embellecimiento físico, también aporta el sentido social para recuperar el sentimiento de vecindad y crear entornos seguros y de sana convivencia.



Semáforo: ¿Hace cuánto nació esta ‘bacanería’?

Laura: En el 2018 nació a raíz de una convocatoria en Barranquilla que se llamó ‘Imagina Barranquilla’, liderada por la Cámara de Comercio de la ciudad. Ahí empezó como una iniciativa y hoy en día es una fundación con una réplica de modelo de intervención.



Semáforo: ¿Cuántos bacanes hacen parte de la fundación?

Laura: Somos 12 jóvenes entre los 16 y los 30 años. La mayoría son habitantes de los barrios La Luz y Rebolo, que están ubicados en el suroriente de la ciudad.



Semáforo: Cuando ustedes llegan a un lugar, ¿qué intervenciones hacen?

Laura: Primero hacemos una identificación para ver las necesidades, luego pasamos a un espacio de cocreación con los vecinos para buscar las mejores soluciones de la zona, ya sea un espacio baldío o un lugar descuidado o abandonado. Una vez definida esta idea de intervención, hacemos unos talleres sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y, por último, se hace la intervención entre todos. Es un ejercicio comunitario y colectivo, en el que se involucra a la comunidad como protagonista.



Semáforo: ¿Cuál es la meta a la que apuntas con esta fundación?

Laura: Queremos hacer muchas cuadras bacanas y, por qué no, hacer muchas ciudades de Colombia bacanas. La meta es llevar a otros rincones esta iniciativa, que más allá de buscar un embellecimiento físico también te forma como ciudadano, te invita a desear la calle y a tener ojos de turista en tu misma ciudad.

Semáforo: Si algún bacán o bacana de Barranquilla se quisiera unir a esta iniciativa, ¿cómo los pueden contactar y cómo se pueden unir?



Laura: El único requisito que hay es que seas un vecino ‘bacano’, también que tengas toda la ‘bacanería’ y creatividad. Nos pueden contactar en redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook estamos como @lacuadrabacana.



Semáforo: ¿Qué aprendiste en los foros de Generación sin Fronteras?

Laura: Generación sin fronteras fue como Iron Man cuando les ofreció su casa a los superhéroes para fortalecerse, así nos sentimos los jóvenes que fuimos a ese espacio, ya que nos sirvió para fortalecer las iniciativas, darle un poco de más bagaje en el tema de imagen y comunicación.



Además, a mí me sirvió para dominarme un poco más, la Laura de antes te hubiese hablado un poco nerviosa, ya estoy un poco más suelta, y fue gracias a ese foro.



Semáforo: Qué comparación tan bacana esa con Iron Man ¿qué cambio han tenido La Cuadra Bacana en cuanto el entorno digital?

Laura: Aprendimos sobre lo importante que es saber trasmitir el mensaje por las redes sociales y tener un mismo lenguaje, y que lo que escribamos vaya acorde con lo que mostramos en imágenes.



A raíz de lo aprendido hablé con mi equipo y decidimos que solo una persona se encargue del mensaje, porque se notaba cuando varias personas manejaban la redes. Además, esa única persona debe tener una coherencia de escribir, en los números y los colores.

Daniel Foto: EL TIEMPO

Paloma: Qué interesante proyecto Laura, y esperamos que, efectivamente, haya muchas más ciudades bacanas en el país. Ahora nos vamos con Daniel Realpe, quien tiene una iniciativa muy interesante llamada Luz Sociedad.



Semáforo: ¿A qué se dedica Luz Sociedad?

Daniel: Luz Sociedad es un emprendimiento social que busca brindarles herramientas a las personas para que aumenten sus habilidades en la vida diaria. Este es un emprendimiento que tiene dos partes: la primera es generación de recursos y la segunda es el impacto social.



Yo vivo en Cali y toda la vida me he criado en esta ciudad y desde hace unos meses vengo con los muchachos de la estrella de Siloé viendo cómo puedo desarrollar el emprendimiento social desde allá mismo.



Hemos avanzado en ciertas cosas y el último hito importante que pudimos realizar fueron las escaleras en el mirador de la estrella, que es una infraestructura inmensa que se prende finalizando la tarde.



Semáforo: Creo que la conozco porque hace poco vi el video de un famoso youtuber por allá…

Daniel: Sí, es Luisito Comunica y con él pudimos realizar un evento muy especial en Siloé, a pesar de que esos días fueron muy tensos por lo que se estaba viviendo por el paro nacional. La estrella es un lugar muy importante de la ciudad, pero para nuestro infortunio no lo habíamos conocido.



Entonces, con la comunidad hicimos lazos para poder crear una escalera para verla en un mirador. La estrella está puesta en un tanque de agua, que no se está usando y solo tiene basura en su interior. Gracias a la escalera ahora los niños, las personas de la tercera edad y hasta las mascotas se pueden subir al tanque y apreciar la vista de la ciudad, por lo que se está convirtiendo en un referente turístico y esto ayudará a generar dinero para la comunidad del sector.



Semáforo: Pero, además del tema turístico tengo entendido que también esto va de la mano con un proceso integral.

Daniel: Sí, como muchas de estas personas no han sido orientados en su vida en el manejo de los recursos, lo que estoy tratando de crear es un espacio cultural, que buscar generar un impacto socioeconómico y otro cultural. Es un sistema donde haya una economía circular, por ejemplo, que en un futuro puedan cambiar reciclaje por alimentos.



Semáforo: ¡Uf!, ¿hace cuánto comenzó Luz Sociedad?

Daniel: Comenzó en la pandemia en abril del año pasado. Luego de tanta incertidumbre, la expectativa era inmensa. Nació como una fundación, que luego se fue desarrollando y luego se convirtió en una sociedad y ahí empezó a llamarse Luz Sociedad. Ya llevamos un año y medio largo, aprendiendo, creciendo y yendo paso a paso.

Semáforo: ¿Cuántas personas hacen parte de Luz Sociedad?



Daniel: Al principio arranqué solo, pero como se fue expandiendo la idea, muchas personas se fueron uniendo al propósito. Contamos con alianzas para lograr nuestros objetivos y hemos venido integrando empresas, contando a ‘vuelo de pájaro’ llegan a ser más de 10.



Además, también trabajamos en alianzas con influencers. Contando todas las personas somos más de 30.



Semáforo: ¿Cómo son las redes de Luz Sociedad?, para que la gente interesada en hacer parte del proyecto les pueda escribir.

Daniel: En este momento estoy terminando la página web, pero ya nos pueden encontrar como www.luzsociedad.org y las redes sociales como @luzsociedad. Los que estén interesados en hacer parte de este proyecto nos pueden escribir a la página web.



Semáforo: Ya pasando al tema de Generación sin Fronteras, ¿qué aprendiste en esos foros?



Daniel: Fueron muy valiosos ¿sabes? Nos compartieron experiencias de personas que son muy buenas en lo que hacen. Además, el unir lazos con personas que tienen un gran recorrido, que nos pueden contar de sus triunfos y sus derrotas me parece supergenial. La verdad me sirvió mucho.



Gracias al foro he estado generando contenido más valioso, en donde se le presta atención al tema de la redacción y lograr transmitir lo que se desea de la mano de las imágenes. La retroalimentación que nos dieron nos ayudó mucho para mejorar nuestra comunicación.



Paloma: Laura y Daniel, muchas gracias por hablarnos de sus iniciativas. Semáforo y yo estamos seguros de que cumplirán sus sueños.

