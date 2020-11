CRM, una solución tecnológica que permite conocer más a los clientes

El CRM (‘Customer Relationship Management’ o Gestión de las relaciones con clientes) es un ‘software’ o aplicación que les permite a las compañías centralizar en una sola base de datos las interacciones entre una empresa y sus clientes, lo que además da la posibilidad de profundizar en el conocimiento de los mercados, sus necesidades y anticiparse a las mismas para ofrecer soluciones más apropiadas.

En esa línea, Vanessa Ramírez Rico, directora Comercial de DataCRM, dice que las herramientas tecnológicas para la gestión comercial se han vuelto indispensables para las organizaciones.



“Cuando no conoces a tu cliente, estás alejado de sus necesidades, del seguimiento de las negociaciones y, en general, de lo que sucede en todo el proceso comercial. Difícilmente puedes competir de manera efectiva con empresas que se encuentren en tu mismo sector, pero que sí cuenten con las ayudas necesarias para lograr sus objetivos”, señala.



Para la directiva, en la actualidad, las opciones que brindan los CRM son vitales en el proceso de venta consultiva en el que, para lograr un cierre exitoso, se pasa por etapas como prospectar, atraer, entender las necesidades del cliente, especificar, presentar una alternativa de solución, cotizar, cerrar la negociación y, posteriormente, dar un adecuado servicio postventa.



Incluso al inicio de una compañía, anota, muchos consideran que por tener una base de clientes pequeña, no es necesario tener un CRM, pero no hay nada más alejado de la realidad que este pensamiento.



“Las herramientas de CRM te ayudan a que esa pequeña base de datos aumente, prospectando a través de diferentes canales, inclusive teniendo en cuenta estrategias digitales para apoyar ese procedimiento. El tener una página web, por ejemplo, conectada al CRM, les permitirá hacer el seguimiento adecuado a los prospectos, de manera inmediata y a automatizar procesos para que el contacto sea inmediato y efectivo”, subraya Ramírez.



Por eso, según lo manifiesta Camilo Arango, gerente de Vueltap (que ofrece mensajeros por toda la ciudad para efectuar entregas), desde el primer momento en el que una organización tiene clientes debe poder hacerles seguimiento y, para él, la mejor forma para realizarlo es a través de empresas de CRM.



“Hay plataformas que son muy económicas y por 10 dólares puedes saber exactamente qué está pasando con cada cliente. Esto te permitirá aumentar tus ventas y mejorar la satisfacción de cada consumidor”, agrega.



Así le sucedió a Andrés Suárez, CEO de AkountGo (solución para automatizar procesos contables), quien revela que cuando ellos empezaron no contaban con un CRM, puesto que estaban terminando de desarrollar los productos para salir al mercado.



“Creería que cuando tengas un producto mínimo viable, y que la gente lo pueda usar, es el momento de usar el ‘Customer Relationship Management’, puesto que te da un control de tus futuros clientes”, recalca Suárez.



A su vez Juan Carlos Prieto, gerente general de Nodriza –acelerador del ciclo comercial (tiempos, procesos y seguimiento)– indica que su caso los clientes los contratan para agilizar el ciclo comercial y potencializar la productividad del equipo de ventas, junto con las funcionalidades que ofrecen para poder llevar un seguimiento granular de la gestión que lleva cada uno de los agentes comerciales.



Asimismo destaca que el CRM es transversal, por lo que es utilizado en absolutamente todos los sectores y es la solución que más se comercializa en el mundo como SaaS (Software as a Services) en estos momentos.



Una afirmación con la que está de acuerdo Ramírez, al ratificar que las herramientas de ‘Customer Relationship Management’ son recomendadas para cualquier tipo de sector, aunque aclara que inicialmente a las compañías que requieran realizar seguimientos o tengan procesos de venta consultiva es a las que más les ayuda a lograr una mayor efectividad en sus cierres de venta.



“Empresas de servicios como instituciones educativas, de salud, agencias de viajes, inmobiliarias, seguros, ingeniería, banca e inversión, etcétera, así como en otras del sector industrial y comercial, y todas aquellas que necesiten controlar el desarrollo desde el acercamiento al potencial cliente (negocio) hasta la venta y posterior soporte postventa, deben contar con un CRM”, añade la directora Comercial de DataCRM.

Mientras que para Suárez son las ‘startups’ las que tienen un alto grado tecnológico y los primeros en implementar estas aplicaciones.

Lo que ofrece el CRM

El CEO de AkountGo sostiene que los CRM tienen la ventaja de facilitar la toma de decisiones, ya que permiten el acceso a la información en tiempo real, optimizar el proceso de venta, servicio al cliente más eficiente, identificación rápida de clientes, aumento de la productividad e incrementar la fidelidad del consumidor.



Al tiempo que Ramírez asegura que en el caso de DataCRM brindan un ‘software’ completamente ajustable a los procesos de cada una de las empresas, que es muy simple y fácil de usar.



“En este punto es donde generamos el mayor valor, puesto que los equipos de venta no ven el sistema como algo tedioso y complejo que deben llenar simplemente para que les paguen sus comisiones, o para ser controlados, sino que lo ven como una herramienta práctica, fácil de usar, que podrán tener en cualquier lugar del mundo, y aparte de eso apoyará a que el proceso de venta sea más sencillo y efectivo”, resalta.



En últimas, piensa que les ayudan a sus clientes a ganar más dinero al vender más e incrementando sus niveles de éxito, y enfatiza que para las empresas es determinante que al hacer la inversión en un CRM, la relación costo-beneficio sea la mejor: rapidez en la implementación, facilidad en el uso para evitar la subutilización por parte de los usuarios y, al final, lograr incrementar sus niveles de efectividad. “DataCRM trabaja con este enfoque en el área de desarrollo como elemento diferenciador”.



Por su parte Camilo Arango, considera que lo que hace que cada vez sean más tenidas en cuenta estas soluciones son aspectos como el seguimiento a cada cliente, las mediciones para el equipo comercial, el aumento en la efectividad de cierre de negociaciones, permiten mejorar la satisfacción de los clientes y porque mantienen continuidad en la información, sin importar si los equipos de mercadeo o ventas rotan.



A lo que el gerente general de Nodriza suma, en su caso, que ofrecen la automatización de formulación de propuestas comerciales en segundos, con la particularidad de la predicción del verdadero interés de compra, dado que estudian el número de veces que el cliente abre la propuesta y el tiempo que dedica a estudiarla.