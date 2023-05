El Valle del Cauca se ha consolidado como la tercera región de mayor crecimiento en empresas o sociedades comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), un tema que la Cámara de Comercio de Cali (CCC), ha abordado a través del programa ‘Triple Impacto’, que comenzó en el año 2021.

“Después de todo el estallido social que ocurrió en la capital del Valle del Cauca, lo que hicimos fue llamar al diálogo a todas las compañías para poder entender qué era lo que necesitaban para que tuviesen una apuesta muy precisa en cómo van a generar

mayor beneficio a la sociedad que los rodea y al medioambiente”, explica Sergio Zúñiga, director de Emprendimiento e Innovación de la Cámara de Comercio de Cali (CCC).



De ahí sale esta iniciativa por medio de la cual la CCC, ha acompañado a más de 150 empresas en los últimos años, donde la entidad les ayuda a descubrir cuál es el propósito superior de cada organización, qué valoran y en qué creen.



Además, cómo miden el impacto de ese propósito a través de las diferentes herramientas de medición utilizadas por el sistema BIC, entre ellas las que determinan cómo mejoran su empleabilidad, los beneficios que tienen ante sus proveedores y sobre los indicadores de reducción de impacto ambiental.



Igualmente, señala que estas empresas tienen la ventaja de hacer parte de un colectivo o grupos de interés que la Cámara ha venido fomentando, en los cuales es factible efectuar negocios entre ellos.



“Hicimos la primera rueda de negocios del suroccidente del país en ‘Triple Impacto’, en donde tuvimos más de 300 citas de negocio entre sociedades BIC y empresas ‘Triple

Impacto’, porque confían en este sello y en el acompañamiento que les hemos ido proporcionando para que sean mejores compañías”, exalta el funcionario de la Cámara de Comercio de Cali.



Un ejemplo de esto es lo que ha hecho la CCC con Global Mills, una empresa que tiene como gran objetivo mejorar la nutrición de las comunidades vulnerables y que como parte de esa meta –particularmente– ha desarrollado innovaciones de nutrición para niños, lo que le ha valido ser merecedora de un premio de aceleración internacional con Tetra Pak.



Al respecto, Zúñiga revela que para julio de este año está proyectado el lanzamiento de ‘Priority Food’, como una ‘startup’ de Tetra Pak, lo que se convierte en uno de los grandes logros.

Otros buenos ejemplos

El programa ‘Triple Impacto’ busca que más empresas migren hacia modelos de negocio sostenibles, basados en la mitigación de los impactos sociales y ambientales FACEBOOK

TWITTER

Partiendo del hecho de que el programa ‘Triple Impacto’ busca que más empresas migren hacia modelos de negocio sostenibles, basados en la mitigación de los impactos sociales y ambientales, y donde las organizaciones le apuestan a implementar prácticas empresariales alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, cada vez más las compañías responden a las convocatorias que con ese fin realiza la Cámara de Comercio de Cali.

Entre ellas se destacan Ricol, una empresa colombiana, con sede en Cali y fundada en 1998, que se dedica a la comercialización de resinas y ‘masterbatch’ para la industria del plástico.



Desde el año 2020, esta compañía redirigió su ‘core’ hacia la Economía Circular, invirtiendo en una planta de fabricación de Plocks® (bloques para la construcción hechos a partir de plásticos reciclados).



Según voceros de esa organización, en Ricol –después de vender materias primas para la industria del plástico durante un poco más de dos décadas– buscaron una solución en la cual el principal defecto del plástico (que no se biodegrada hasta pasados 300 o 400 años) se pudiera transformar en una virtud, usándolo en una aplicación donde la longevidad fuera especialmente valorada.



“Esa aplicación fue la construcción, a través del desarrollo de un bloque elaborado con plástico 100 por ciento reciclado. Este bloque denominado Plock®, no solo llega para resolver el problema de la contaminación por plástico, sino que con su uso se reduce

en un 90 por ciento la huella hídrica y en un 97 la huella de carbono, en comparación con su homólogo de arcilla, como lo indican los estudios realizados por la compañía consultora Green Plus Solutions, empleando el proceso integral del ciclo de vida (LCA) hasta la generación del producto terminado”, indican las fuentes.



Por su parte, Carguemos SAS, que brinda soluciones en izaje y transporte especializado –cumpliendo con los estándares de salud ocupacional, seguridad industrial, medioambiente y calidad, es otra de esas compañías.



De acuerdo con su gerente comercial, Andrés González Velásquez, para hacer trabajos de infraestructura –como instalar un puente, montar una estructura metálica, mover un transformador o incluso árboles de gran envergadura– cada día se necesita más cuidar el medioambiente.



“Trabajamos para ser reconocidos a nivel nacional por el manejo, asesoría y consultoría en movimiento de izaje de carga; prestando servicios de alta calidad, comprometidos en todos nuestros procesos con la conservación y protección del medioambiente, con normas de seguridad y salud ocupacional que velen siempre por la integridad de nuestros colaboradores y equipos, brindando a nuestro equipo humano el mejor lugar para trabajar”, destaca el directivo.



Otra apuesta la hace Green Assistance, compañía que propone un importante aporte ambiental para el sector de la construcción, al cual le ofrece sus servicios de planes de

manejo forestal, planes de manejo de tránsito, planes de manejo ambiental, intervenciones forestales y el de recolección y disposición final de todos los residuos de construcción y demolición que hay en Colombia.



“Nosotros ayudamos a resolver todos los problemas ambientales que se puedan presentar, no solo a nivel de vivienda, sino también para manufactura, la industria hotelera y de turismo, generando alternativas para poder mitigar esos impactos ambientales, gracias a nuestros grupos de innovación que vienen desde la academia, con técnicos del Sena y jóvenes de universidades públicas y privadas que traen ideas frescas para que nosotros empecemos a renovar en esa serie de proyectos de construcción, en los cuales podamos producir impactos positivos”, puntualiza Camilo Cañas, gerente general de la empresa.



Así, en 2022, 81 empresas le apostaron al programa ‘Triple Impacto’, donde recibieron un entrenamiento especializado, con actividades enfocadas en la identificación y compresión de lo que implica realizar una transición al impacto económico, social y ambiental dentro del modelo de negocio, la sensibilización sobre

el modelo BIC y los lineamientos que explican el procedimiento para adoptar la condición como sociedades de Beneficio e Interés Colectivo.



Para este año, la Cámara de Comercio de Cali espera que otras 60 organizaciones se unan a esta iniciativa.

REDACCIÓN MÁS CONTENIDO