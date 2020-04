Creatividad sin límites para mover la economía en cuarentena

Colombia recordará este marzo de 2020 por la llegada del covid-19 y el aplazamiento de eventos de la talla de la Asamblea del BID en Barranquilla y la Copa América. También porque en momentos de dificultad, el país encontró puntos en común que nos unen a los colombianos, como son la resiliencia y la capacidad de reinventarse, con creatividad y determinación para no dejarse vencer por ninguna circunstancia, por más difícil que sea.



Desde ProColombia encontramos también las oportunidades necesarias para seguir adelante con nuestro trabajo de promoción internacional de la oferta colombiana.

La Macrorrueda 80 que teníamos en marzo es el mejor y más reciente ejemplo. Se trataba del evento comercial más importante para los empresarios colombianos porque les permitiría la posibilidad de conectar su oferta de bienes y servicios con la demanda de los exigentes mercados internacionales.



Esperábamos más de mil compradores de 58 países, todo un compromiso con el sector empresarial de Colombia para el beneficio de las regiones y sus exportaciones.

Por eso, manteníamos el anhelo de hacer nuestro encuentro comercial de manera presencial, por supuesto, tomando las precauciones de rigor y adoptando todas las medidas sanitarias de prevención entre los asistentes.



Las circunstancias, sin embargo, y la rápida propagación de la pandemia, nos llevó a tomar la decisión de cambiar de formato para realizarlo de manera virtual. Sería el evento de negocios más grande que se haya hecho en el país en plataformas digitales.

Dudas y preguntas

Surgieron mil dudas y preguntas, que se resolvieron en un tiempo récord para asegurar que los exportadores colombianos no perdieran la oportunidad.



Un equipo de 100 personas le puso alma y corazón para reagendar todas esas citas que tenían que haber sido presenciales, y para solucionar también inconvenientes de último momento, como el hecho de que varios compradores ya venían viajando hacia nuestro país.



Una de las incógnitas era saber si contábamos con la tecnología necesaria para migrar, en tan corto tiempo, todas las citas a un formato virtual.

Para eso contamos con la ayuda de un gigante de la tecnología como Microsoft y su programa Teams, y nos apoyamos en otras plataformas como Skype, incluso WhatsApp.



Además, los compradores querían ver y tocar los productos de primera mano, lo que nos llevó a buscar alianzas con empresas de mensajería internacionales como UPS para facilitar el envío de muestras. Con ellos logramos descuentos de 70 y 80 por ciento en las tarifas regulares a 150 países.

Días de esperanza

El punto de partida fue el lunes 16 de marzo, y el gran acelerador fue el interés y las ganas de los empresarios, tanto colombianos como extranjeros, de encontrarse virtualmente. Fue un momento para todos de esperanza en medio de tantas noticias negativas.



Reunimos 400 compradores de 44 países con 900 exportadores de 21 departamentos, algunos plenamente familiarizados con la tecnología y las nuevas plataformas, y otros que están aprendiendo por primera vez en el mundo digital.



Todos aprendimos. Incluso a algunos funcionarios de ProColombia les tocó servir de traductores en inglés, francés, portugués y ruso, entre otros idiomas, para facilitar las negociaciones entre exportadores y compradores.



Seguimos el mensaje del Gobierno Nacional de jugar en equipo para ganarle la batalla al virus, pero en nuestro caso fue por las exportaciones, siendo solidarios entre nosotros y evidenciando, más que nunca, el ADN de amabilidad y efectividad que nos caracteriza.



Fueron extensas jornadas desde temprano en la mañana hasta altas horas de la noche en las que fuimos testigos de muchas historias. Por ejemplo, un empresario que vive en el municipio de Colón, Nariño, a unas cuatro horas de Pasto, pudo presentar su café especial a compradores de Chile, Corea del Sur, Estados Unidos y México.



Otro fue el de una compañía estadounidense dedicada a la fabricación de vestidos de baño para madres lactantes, que nos aseguró que quiere trasladar su producción a Colombia por la alta calidad de los insumos que encontró en la oferta presente durante la Macrorrueda.



Y un empresario de Barranquilla nos contó que participó buscando ampliar sus ventas de impermeabilizantes acrílicos en Centroamérica, pero que tuvo una cita muy provechosa con un comprador de Nigeria que lo puso a soñar con llegar al continente africano.



Sin duda alguna, son casos inspiradores, protagonizados por colombianos persistentes, innovadores y talentosos. Son un fiel reflejo de nuestro tejido empresarial.

Voces de aliento

Las agendas y tiempos de nuestros exportadores se fueron ajustando para que ni en Asia ni en Suramérica se perdieran la oportunidad de ver la rica oferta colombiana.

Las voces de aliento de los empresarios quedaron plasmadas en los videos que nos llegaron de los exportadores y los compradores exaltando el hecho de haber recurrido a la virtualidad en tiempos en los que la mayoría de las actividades comerciales se había cancelado o pospuesto.



Nuestro mensaje retumbó ampliamente en los oídos de los participantes y se volvió una realidad: “Los negocios siguen adelante”. El mundo virtual ofrece más oportunidades.



Sin duda, la virtualidad permitió que los exportadores y compradores se conocieran más, lo que construyó relaciones de confianza entre las partes y redundó en más posibilidades de negocio.



Día tras día se actualizó un contador de citas evaluadas, negocios inmediatos e intenciones a corto y mediano plazo, lo que nos fue confirmando que todo este esfuerzo mancomunado había valido la pena.



Así llegamos al viernes 27 de marzo con 4,5 millones de dólares en compras inmediatas y 83 millones de dólares en expectativas de negocios, gracias a las más de 2.500 citas reportadas por los empresarios.



Son cifras que nos dan la tranquilidad del deber cumplido. Más allá de eso, ser portadores de buenas noticias y de un mensaje de esperanza en circunstancias como las actuales nos conmovió a todos.



No nos pudimos abrazar ni estrechar las manos para felicitarnos por los resultados obtenidos. Pero sí hicimos un brindis virtual para mantener la conexión entre todos los que conformamos este equipo. La misma camaradería que nos ha llevado a ocupar puestos de privilegio en la encuesta Great Place To Work.



Hubo momentos de incertidumbre, pero la resiliencia de nuestros empresarios fue una lección y una gran motivación para toda la entidad. Para nosotros, esta Macrorrueda virtual es un paso gigantesco en el anhelo de tener esa ProColombia 4.0 que nos soñamos y que venimos cosechando desde hace un tiempo.



Estamos seguros de que esta es la punta del iceberg de todo lo que podemos lograr trabajando unidos, con creatividad, siendo flexibles y apoyándonos en todas las posibilidades que nos ofrece la tecnología.



La gran lección que nos dejan estos días de trabajo es que Colombia no se rinde, sigue adelante y tiene en sus empresarios a verdaderos héroes comprometidos con la construcción de un mejor país.



FLAVIA SANTORO TRUJILLO

*Presidenta de ProColombia

ESPECIAL PARA EL TIEMPO