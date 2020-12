Por qué el content marketing se convirtió en prioridad de las empresas

El marketing de contenidos es una necesidad cada vez mayor para las empresas. Así lo demuestra el “5to estudio de content marketing en Latam y España”, llevado a cabo por Genwords y RD Station.

Los resultados de esta investigación, en la que se consultó a más de 400 profesionales del marketing, muestran que el 82 por ciento de las empresas hace uso del content marketing y el 59,5% de estas coincidieron en que producen más contenido con respecto al 2018. Esto no hace otra cosa que confirmar que, en el mercado actual, la generación de contenidos es una prioridad, pues otorga grandes beneficios para las empresas.



Desde un punto de vista técnico, los contenidos de un sitio web desempeñan un papel vital en su posicionamiento SEO, esto es, una ubicación privilegiada en motores de búsqueda como Google. Para un portal empresarial, un buen posicionamiento ayuda a aumentar las ventas y a captar nuevos clientes.



Pero también entran en juego factores económicos e incluso emocionales. Una empresa que, junto con sus productos o servicios, se tome en serio la tarea de ofrecer contenidos persuasivos no solo afianzará a los clientes con los que ya cuenta, sino que podrá conseguir más debido al interés y al reconocimiento que su marca despertará en el target.



Esta interacción entre la empresa y el público es clave para que las marcas ganen notoriedad y reconocimiento. Esto, a su vez, es fundamental para que crezcan el tráfico en el sitio web empresarial y, por supuesto, las ventas.



Todo esto debido a una práctica que se desmarca de las invasivas estrategias publicitarias tradicionales, y cuyo precio resulta mucho más económico para las empresas.



Es decir que una empresa preocupada en crear contenidos de interés para su público, tanto real como potencial, tiene la llave de grandes beneficios, como el conocimiento profundo de su target, una interacción con la comunidad a partir de la confianza y la cercanía, la posibilidad de generar ventas evitando las agotadas vías tradicionales, y todo esto con un presupuesto razonable.



Pero no es nada sencillo poner en marcha una estrategia de content marketing. No pocas empresas han fracasado o se han puesto en riesgo al hacerse cargo ellas mismas de la creación de contenidos sin contar con personal especializado. La realidad es que el content marketing precisa de habilidades muy específicas que no todo el mundo tiene.



De hecho, las marcas más reconocidas no suelen contratar personal fijo para esta labor, pues los costos suelen ser muy altos y puede ser muy difícil encontrar perfiles con la experiencia adecuada.



Lo normal es tercerizar la tarea; de esta manera, las empresas se evitan sobrecostos y se ponen en manos de freelancers expertos en crear contenidos interesantes, persuasivos y, sobre todo, que se ajusten sus necesidades.



Son, pues, muchos los beneficios, pero también las dificultades y los riesgos que el content marketing puede acarrear a una marca. Por eso, EL TIEMPO Casa Editorial, con toda su larga experiencia en la creación de contenidos, ha lanzado Crealance, una plataforma en la que las empresas podrán ponerse en contacto con freelancers expertos en la generación de contenidos escritos y gráficos.



En Crealance, las empresas encontrarán los siguientes beneficios:



Búsqueda de talento especializado: Los freelancers de la plataforma han pasado por un riguroso proceso de validación que los clasifica según sus años de experiencia y su especialización en un sector específico. Si quisiera generar un contenido especializado con uno de los freelancers de la plataforma podría hacerlo haciendo clic aquí.



Tarifas claras y justas: Las empresas pagan lo justo por el trabajo que requieren. Esto debido a que en CreaLance ha hecho un análisis detallado de los precios que se manejan en el mercado, según el tipo de trabajo, fechas de entrega y perfil del freelancer, con el fin de establecer tarifas estándar.



Verifcación de contenido: Crealance se encuentra en la capacidad de garantizar a las empresas que el contenido generado será original y que cumplirá con todo lo solicitado por el cliente.



Para solicitar servicios de creación de contenido y disfrutar de todas las ventajas que ofrece la plataforma, la manera más rápida es ingresando a Crealance. Si tiene dudas o inquietudes, también puede escribir al correo servicio.cliente@crealance.co.



PUBLIRREPORTAJE CREALANCE