Convertir a Bogotá y la región en un ejemplo

Se espera que para el 2024 esté conformada e institucionalizada Bogotá-Región. Es decir, que la capital estará integrada a los municipios aledaños con los que mantiene una estrecha relación y viceversa a través de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la red metro y una movilidad sostenible regional.

De esta forma, la Administración espera no solo cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para 2030, sino convertir en realidad el cuarto propósito del Plan de Desarrollo: hacer de Bogotá-Región un modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente y sostenible.



El objetivo es que Bogotá-Región sea ejemplo global en reconciliación, acción colectiva, desarrollo sostenible e inclusión social y productiva, “con gobierno abierto y con una ciudadanía muy empoderada, que sea capaz de controlar a su gobierno, no que su gobierno la controle”, le dijo la alcaldesa Claudia López a EL TIEMPO.



Precisamente, entre las principales apuestas está el tema de movilidad, que también es uno de los mayores ‘dolores de cabeza’ de los bogotanos y de quienes viven en municipios aledaños, pero que trabajan o estudian en la ciudad, pues deben invertir gran parte de su tiempo para llegar al sitio de trabajo o estudio y regresar.



Cifras de la encuesta de movilidad 2019 de la Secretaría Distrital de Movilidad reflejan que la mayoría de bogotanos tarda más de una hora en llegar a su trabajo. Los habitantes de la localidad de Usme son quienes tienen el promedio más alto (84 minutos), seguidos de los de Ciudad Bolívar y Bosa, con un promedio de 77 minutos cada uno. Mientras que los habitantes de la localidad de Chapinero son los que tienen el promedio más bajo con 42 minutos.



La encuesta también muestra las preferencias actuales para moverse en la ciudad. El 42, 6 % de las mujeres y el 35,3 % de los hombres usan el transporte público (TransMilenio, SITP, alimentador, transporte público individual).



El 12,8 % de las mujeres y el 17 % de los hombres se movilizan en automóvil. El 10,3 % de los hombres y el 3,1 % de las mujeres prefieren la bicicleta. Y el 28,5 % de las mujeres y el 18, 9 % de los hombres lo hacen caminando.



Adicionalmente, se pudo establecer que la percepción de tiempo de desplazamiento de los bogotanos es de 67,9 minutos, que los peatones fueron los más afectados por siniestros –47,7%– y que la demanda de transporte público intermunicipal para quienes trabajan o estudian en Bogotá, pero que viven en municipios cercanos, es de 217.770 viajes diarios.



Lucía Jiménez, biciusuaria, propone una serie de medidas para incentivar el uso de la bicicleta y, a su vez, hacerlo de una forma más segura. “Me gustaría que existieran las licencias para los biciusuarios, que no fueran cobradas pero sí atadas a un curso para aprender a ser biciusuario en la ciudad. Ello implicaría estudiar el tema de señales de tránsito, autocuidado, giros, etc. Y así, de cierta manera, la gente también estaría registrada”.



Además, agregó la importancia de que los conductores tengan una preparación en valores y empatía. “Que al momento de sacar su pase tengan en su conciencia las necesidades de los biciusuarios, de los espacios que deben existir entre los vehículos y las bicicletas, de no sobrepasarlos ni pegarles el carro. No sé por qué nos ven como enemigos cuando somos el segundo actor más vulnerable en la vía”.



Por su parte, Rodolfo Rodríguez expresó: “Limitar en toda la ciudad la velocidad máxima a 60 km y a 40 km al interior de los barrios. Esto facilitaría su recordación, pues hoy en día el límite varía según la vía, generando incomodidad para los conductores. Promover con campañas esta norma e imponer partes a motocicletas y vehículos que sobrepasen los límites de velocidad. Que todos los semáforos (vehiculares y peatonales) de las vías principales muestren conteo regresivo de segundos para dar el cambio de color y así ayudar a evitar que los carros obstaculicen los cruces viales”.



Respecto al tema de los trancones y de conectividad vial, Zindy Marín dijo: “Necesitamos empezar a imponer la chatarrización de los vehículos con más de 40 años circulando y generando trancones. También debemos empezar a pensar en la construcción de carreteras y vías como la ALO. La solución no es el pico y placa, es generar vías, prohibir el tránsito de carros pesados en horas pico y mejorar la señalización, entre otros”.



Son este tipo de propuestas de la comunidad las que el Distrito está acogiendo y evaluando para poder mejorar la experiencia de movilidad. Y usted también puede aportar sus ideas y participar de forma virtual (ver recuadro ‘Dónde y cuándo’).



El Plan de Desarrollo propone articular los esfuerzos en cuatro programas estratégicos: sistema de movilidad sostenible, movilidad segura, mejores condiciones para una productividad sostenible y competitividad e innovación en la Bogotá-Región.

Frente a la competitividad e innovación, la Secretaría de Planeación asegura que “las políticas nacionales y locales en temas de emprendimiento e innovación han sido insuficientes”, por lo que aboga por crear 20 laboratorios de innovación social y atender el 100 % de solicitudes de pymes rurales.

Metas y logros del propósito 4

- Reducir en un 20 % el número de víctimas fatales por siniestros viales.



- Implementar la red de metro regional, conformada por la extensión de la fase II de la Primera Línea del Metro hasta Suba y Engativá, el Regiotram de Occidente y el Regiotram del Norte.



- Dos cables nuevos: cable de San Cristóbal construido y cable en Usaquén estructurado.



- Llegar al 70 % de la renovación de la flota de TransMilenio.



- Mejorar 41 estaciones de TransMilenio. 20 durante este año.



- Invertir el equivalente de una troncal de TransMilenio para mejorar andenes y ciclorrutas.



- Intervenir 380 km de cicloinfraestructura de la ciudad.



- Ampliación de vías: autopista Norte, ALO Sur, calle 13, calle 80, Circunvalar de oriente, interconector Bosa con autopista Sur, puente Tibanica para Bosa con Ciudad Verde, en Soacha. Extensión de la Caracas y de la Cali (Américas hasta Soacha).



- Disminuir en un 5 % el tiempo promedio de acceso al transporte público.



En productividad:

- Crear dos Distritos Creativos para fortalecer el soporte territorial de las apuestas de desarrollo económico.



- Diseño, puesta en marcha y fondeo de un vehículo financiero; impactar 4.100 empresas de alto potencial de crecimiento o emprendimientos de estilo de vida y pymes por medio de programas de aceleración, sofisticación, innovación y nuevas tecnologías, y abrir nuevos mercados y segmentos comerciales para 250 empresas con potencial exportador.



- Desarrollar 90 eventos que promuevan el emprendimiento y la innovación bajo el seguimiento en una plataforma de consolidación del ecosistema.

¿Qué significa el propósito 4?

- Mejorar la experiencia de viaje al recorrer la ciudad con mejor calidad del aire.

- Promover la movilidad en bicicleta y caminando para no quemar combustibles.

- Fortalecer el sistema de transporte con la red de metro e integrar a la ciudad con los municipios vecinos.

- Reorganizar la ciudad para que todo quede más cerca, brindar más opciones para disfrutar la oferta cultural y deportiva, y crear un ambiente propicio para atraer el mejor talento.

