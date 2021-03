'Humedales y ríos son territorios inspiradores para la cultura'

Con la participación del antropólogo y etnobotánico canadiense, Wade Davis; el cantautor colombiano, Carlos Vives; el director ejecutivo del BID por Colombia y Perú, Sergio Díaz-Granados, y con la moderación de la profesora de la Universidad de los Andes, Sandra Vilardy, se realizó el conversatorio ‘Diversidad Biocultural y Humedales’.

Esta charla, que se hizo en el marco de la Asamblea BID 2021, se centró en la importancia que tienen los ecosistemas acuáticos como los humedales, ciénagas y ríos no solo para el medio ambiente, también en el desarrollo cultural de las comunidades.



“Los humedales y los ríos son territorios importantes diversos, ricos e inspiradores no solamente recogen biodiversidad, también logran inspirar en la cultura diferentes manifestaciones como la música y la literatura, entre otras”, explicó Vilardy, quien es profesora de la Escuela de Administración de Los Andes.



Precisamente, para demostrar la conexión que tienen los artistas con estos ecosistemas acuáticos, el cantante de vallenato, Carlos Vives contó cómo la música le ha enseñado a reconocer la importancia que tienen los ríos, humedales y ciénagas del país, especialmente los de la costa Caribe.

“La música empezó a mostrarme el territorio y cantar vallenatos me llevó por un río. Cuando estaba en el río Cesar escuchando sus historias, sin darme cuenta desemboqué en el río grande (Magdalena) y entendí que el vallenato estaba conectado a las cumbias”, comentó el cantante.



Por otro lado, Sergio Díaz-Granados dijo que mejorar las políticas ambientales en el país ayudarán a que Colombia llegue como un líder regional en este tema a la conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas, que se realizará este año en Glasgow (Escocia).



Sumado a esto, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, quien también es la gerente de la Asamblea BID 2021, resaltó la importancia de hablar sobre temas ambientales en el marco de la agenda de esta reunión de alcance mundial.



“La Asamblea BID 2021 ha sido un evento internacional que no solo ha traído muy buenas noticias no solo en materia de reactivación económica y transformación digital de la justicia, también se ha centrado en el tema del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático”, manifestó Abudinen.

Prueba de esto es que Ministerio de Medio Ambiente recibió un apoyo del BID por 600 millones de dólares, para contribuir al crecimiento sostenible y la resiliencia del país, mediante el diseño e implementación de políticas públicas que protejan el medio ambiente.



Por su parte, el antropólogo Wade Davis, quien también tiene la nacionalidad colombiana, destacó que las comunidades solo pueden estar en paz consigo mismas si también lo están con los cuerpos de agua que los rodean.



“El mensaje que tenemos que mandar al mundo es que la naturaleza es la vida. En Colombia creo que tenemos que explicar que la riqueza es la tierra, las ciénagas, las montañas, los bosques, los llanos, el Chocó. Ese es el corazón del país y no solo es la tierra, también es la cultura. Creo que el río Magdalena, que es el río madre de Colombia, es un símbolo de todo eso. Es un corredor del comercio, pero también es la fuente de la cultura, de la música, la poesía, la literatura”, destacó Davis.



Este científico, que además ha hecho publicaciones sobre la amazonia y otros ecosistemas colombianos, también enfatizó que el agua se debe respetar y cuidar en todos los escenarios.



“Por ejemplo, cuando hacen los bautizos se utiliza el agua como un símbolo muy importante, pero al mismo tiempo se le arroja basura a los ríos, lo cual no tiene sentido. Tenemos que explicar que el agua es la esencia de la vida”, concluyó Davis.

