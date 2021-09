Construyendo por el hoy y también por el futuro de las nuevas generaciones

Nelcy Victoria y Nelly tienen algo en común: además de vivir en Buenaventura, después de participar en el programa Liderando por la Paz ya no son las mismas.

“Yo antes mantenía triste y afligida, no sabía en qué ocupar la cabeza; hoy entiendo que como mujer me puedo valorar, puedo salir adelante, darle lo mejor a mi hijo”, dice Nelly.

“Yo aprendí que hay que tener en cuenta las decisiones de los niños, de las niñas; algo muy diferente a la cultura de como me criaron. Comencé desde mi hogar a manejar las cosas diferente, me di cuenta de que mis hijos tenían también derecho a expresar, a decir lo que sentían”, cuenta Nelcy.



Estas son solo dos de las miles de historias que dejó el programa en estos cinco años. Aprendieron a cuidarse a sí mismas gracias a los talleres, entendieron que pueden aportar desde su ejemplo a la comunidad y sobre todo el respeto de los derechos de la niñez y la juventud.



“En medio de tantas vicisitudes que encontramos en nuestro camino, podemos seguir aportándole a nuestro territorio, a nuestras vidas, y pensar no simplemente en el hoy, sino en el mañana para otros, para unos que no están”. Es la expresión de los jóvenes que están comprometidos con el puerto más importante del Pacífico y que como Nelcy y Nelly se capacitaron y fortalecieron su liderazgo.



Hay ganancias personales y colectivas: el mejoramiento del diálogo entre víctimas e instituciones, la recuperación de espacios protectores y el fortalecimiento de los enfoques diferenciales (especialmente niñez y género) para los procesos de atención, asistencia y reparación a las víctimas.

Rompieron estereotipos

Wasinton trabaja para compartir con su comunidad su liderazgo. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO Nilson multiplica en su comunidad lo aprendido en temas de género. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Wasinton y Nilson son dos jóvenes de las casi 70.000 personas de Buenaventura que hoy propagan la importancia de entender que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y que hablan de temas de género sin miedo.



Los dos participaron en los Círculos de Masculinidades Transformadoras que promovió el programa Liderando por la Paz, en los que muchas personas se sorprendieron porque daban por hecho que las mujeres se deben encargar del hogar y no pueden desarrollar labores de hombres porque daban por hecho que las mujeres “se deben encargar del hogar” y no pueden desarrollar labores culturalmente asignadas a los hombres.



“La verdad, el simple hecho de hablar de machismo a las personas les duele demasiado, pero estamos en el siglo XXI y esto tiene que cambiar, y por eso yo comparto lo aprendido con otras personas”, cuenta Nilson, que cumplió la mayoría de edad mientras aprendía sobre el tema en los talleres.



A sus reflexiones se suma Wasinton, un joven nacido en Timbiquí (Cauca) que recuerda las reflexiones que se hicieron: “Que el hombre no llora, que el hombre no juega con muñecas, que el hombre debe estar en la sala y la mujer en la cocina. No. Quién dijo eso. Que el hombre es el que manda, no, tampoco. Que aquí se hace lo que yo diga por ser el hombre, no, así no es”.



Hablando de frente de esos temas, Nilson y Wasinton se transformaron y están convencidos de que hoy, al igual que otras personas que participaron en las formaciones pueden construir el futuro desde el reconocimiento mutuo entre hombres y mujeres.



“Comprendimos que nosotros como jóvenes teníamos muchos estereotipos que habían sido inculcados por nuestra cultura, desde nuestros hogares, desde nuestras comunidades y que hoy empezamos a desdibujar, y desdibujar es empezar a apropiar una manera integral donde no atentemos contra la integridad ni tranquilidad de nadie”, expresa Wasinton.



Estos dos jóvenes se transformaron a lo largo del proceso, no solo por los talleres de género, sino por su participación en otras actividades.



Nilson es víctima del conflicto armado, afectado desde niño por la violencia.

Entró a Liderando por la Paz con la estrategia de medios audiovisuales a partir del cortometraje Mejoda, y estuvo en la formación para la elaboración de contenidos audiovisuales.



Wasinton es estudiante de trabajo social, desplazado, y lleva 9 años vinculado a procesos sociales, culturales y comunitarios. Con Liderando por la Paz ha participado en encuentros municipales y nacionales.



Hoy, cada uno desde sus fortalezas, es un multiplicador de los aprendizajes, Nilson con sus productos audiovisuales, y Wasinton con su liderazgo regional y nacional como representante de las juventudes de Buenaventura. “Me siento un joven diferente, desde la manera de percibir las cosas, la manera de asumirlas, las posturas frente a los estereotipos”, explicó Wasinton.



“He aprendido respeto por otras personas y a reconocer que todo lo que nos rodea nos sirve para algo”, dice Nilson.

Ahorrar para mejorar

Luz Marina, lideresa de Buenaventura, transformó su vida con el ahorro e inspiró a su comunidad Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Luz Marina es puro compromiso y vocación comunitaria a flor de piel. Con el programa Liderando por la Paz dio rienda suelta a esa disposición que siempre la acompaña de servir a sus amigas y vecinas para enseñarles que con disciplina y voluntad todo se puede lograr.



La casa donde vive en un barrio del puerto de Buenaventura, en el Pacífico colombiano, es el reflejo de ese tesón que la ha acompañado y que a sus 62 años muestra la estructura firme de su vida en medio de la pobreza monetaria poblada de riqueza espiritual y perseverancia. No por nada es la lideresa del Plan de ahorros que el programa Liderando por la Paz promovió en los últimos cinco años. “Mi casita antes era de zinc, de madera, ahora ustedes pueden ver”, dice con orgullo mientras muestra una casa de ladrillos, pañetada y pintada gracias al trabajo de su esposo y al ahorro que ella aprendió a hacer y que ahora es una rutina que promueve en la comunidad. “Porque por medio del ahorro también he mejorado mi casa”.



Ella fue la impulsora de 64 grupos de ahorro que se crearon en Buenaventura con más de mil personas. Cada 15 días se reúne con las 19 mujeres que integran su equipo ‘Fe y alegría’.



Una cajita azul, que cierra con llave cada vez que ingresa un nuevo aporte, es el símbolo del ahorro.“Esta cajita nos la regaló PLAN para que nosotras hiciéramos aquí aportes; nosotras nos reunimos el 15 en la caja”. Ese es el método: cada una desde su realidad, ahorra en su alcancía azul y después se reúnen para hacer el ahorro comunitario, que solo usan para grandes proyectos.



Algunas invierten en un ‘plante’ para poner un negocio que les genere ingresos, otras para financiar la educación de sus hijos y otras, como Luz Marina, para arreglar su casa. “Yo no tenía lavadora, la compré con el ahorro”, cuenta mientras señala el cuarto de ropas, que también arregló. “Puse el enchape, arreglé el patio, la pila, ahora estoy contenta por eso. Estoy más contenta porque el baño es agradable, la casa está más segura; yo ahora salgo y no me da miedo dejar mi casa sola”.



Ella y sus vecinas cambiaron sus viejos hábitos gracias a las capacitaciones de Liderando por la Paz y entendieron que siempre es posible ahorrar para mejorar.

“Ellos nos enseñaron que por medio del ahorro íbamos a cambiar nuestras formas de vida, que de nosotros dependía la condición de vida de cada uno, entonces nosotros estamos contentos”, afirma Luz Marina.



Ella se ha ganado la confianza de vecinas y amigas y ha aumentado su liderazgo en la comunidad. Dice que la clave es no ceder a la tentación de gastarse la plata guardada en asuntos del día a día. “Antes yo hacía eso porque no tenía conocimiento de cómo era el ahorro, pero ahora que ya tengo conocimiento, no. Mire que yo tengo mi platica ahí, vendo hielo, hago gelatina, y voy echándola ahí”. Y a las vecinas que le dicen que es muy difícil ahorrar cuando hay necesidades en el hogar, ella les enseña que así sea de a poco sí se puede ahorrar.

