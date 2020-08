Construcción del Regiotram generará 20.000 empleos

Además de revolucionar la movilidad en Cundinamarca y Bogotá, el Regiotram y su construcción generarán más de 20.000 empleos, entre directos e indirectos, que serán de gran importancia de cara a la reactivación económica, producto de la pandemia de covid-19.

“Consideramos que este proyecto, uno de los más importantes a nivel de infraestructura de transporte en el país, va a generar una gran oportunidad de empleo para Cundinamarca, Bogotá y la región”, dijo la gerente de la Empresa Férrea Regional de Cundinamarca, Jeimmy Villamil.



Cabe destacar que para impulsar el empleo en Cundinamarca, gran parte de los trabajos serán para personas que vivan en los municipios del departamento y en Bogotá.



“Se hace por la cercanía que tienen y la facilidad que hay a la hora de hacer desplazamientos. Habrá algunas vacantes en las que se acudirá a personas de otras regiones, pero en el orden de prioridad estarán de primeras Cundinamarca y Bogotá”, afirmaron desde la Empresa Férrea Regional.



La ejecución de este proyecto está dividida en tres fases que generarán empleos y activarán diferentes sectores económicos en la región, así: durante su etapa de preconstrucción, que se inició el pasado 24 de junio y se prolongará hasta diciembre de 2021, se crearán 200 empleos directos y 450 indirectos.



Además, en esta misma fase se reactivarán sectores como el de la industria (con la compra de acero, concreto y maquinaria), el comercio (almacenes de aprovisionamiento y ferreterías) y consultorías (empresas de ingeniería en estudios y diseños), entre otros.



La fase que más empleos generará, con 9.100 directos y 13.000 indirectos, es la de construcción, que tendrá una duración de 30 meses y en la cual, además de seguir adquiriendo los servicios de la etapa anterior, también se contratará mano de obra calificada y no calificada, aparte de los empleos directos generados por la interventoría.



Por último, en su etapa de operación y mantenimiento, que durará 22 años, se espera crear 1.100 empleos directos y 1.500 indirectos. Aquí se contratarán operarios de trenes, personal para hacerles mantenimiento, servicios de vigilancia y servicios generales.



“Las obras públicas, en especial las de construcción, son una de las principales formas de reactivar la economía por la cantidad de empleo que generan. Lo cierto es que los grandes proyectos necesitan muchas personas para emplearlas como mano de obra calificada y no calificada. Es una forma de evitar darles subsidios a las personas y a cambio presentarles ofertas de empleo”, dijo Sergio Cabrales, profesor de ingeniería de la Universidad de Los Andes.



‘Tengo más estabilidad’



Con respecto a las oportunidades laborales que ha generado este proyecto en su etapa de preconstrucción, los nuevos trabajadores aseguran que les da mayor estabilidad y que se sienten orgullosos de hacer parte del Regiotram.



“Entré a trabajar hace 20 días, como coordinadora ambiental. Estoy encargada de hacer los estudios de impacto ambiental. Trabajar aquí me brinda mejores condiciones económicas y laborales porque da más estabilidad en el tiempo”, aclaró Luz Helena Herrera, ingeniera ambiental y sanitaria.



Otros empleados aseguraron que trabajar en el proyecto los llena de orgullo, pues es un medio de transporte que mejorará la calidad de vida de muchas personas.



Así será el Regiotram

​

El Regiotram de Occidente será el primer proyecto moderno de tren de cercanías del país y se espera que entre en funcionamiento en el 2024.



Su desarrollo está planteado sobre el corredor férreo que ya existe desde Facatativá hasta Bogotá y conectará la capital del país con los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá en menos de 45 minutos (pasará por las localidades de Fontibón, Los Mártires y Santa Fe, en la capital).



La inversión es de 3,7 billones de pesos, que se financiarán un 70 por ciento con recursos de la Nación y el 30 por ciento restante, de Cundinamarca.



Este sistema será ciento por ciento eléctrico y tendrá una longitud de 39,6 kilómetros, que contarán con 17 estaciones habilitadas para los pasajeros (ocho de ellas en Cundinamarca), dos patios, un taller y 18 trenes. Además, estará conectado con el metro de Bogotá lo que posibilita una integración física de la región.



Se estima que movilizará unos 130.000 pasajeros al día, es decir, unos 40 millones de pasajeros al año. Cada uno de los 18 trenes que lo componen tiene 100 metros de largo y una capacidad de 884 pasajeros.



“Reactivando la economía es lo que estamos haciendo aquí; el Regiotram es una obra cercana a los 3,7 billones de pesos, que impulsará miles de empleos y de ingresos económicos en nuestro territorio”, concluyó Jeimmy Villamil, gerente de la Empresa Férrea Regional.

Aumento de 367 % de UCI para el departamento

La meta es completar 739 camas UCI en agosto. En la imagen, el hospital de Tocancipá Foto: GOB. CUNDINAMARCA

Antes de que comenzara la pandemia de covid-19, en Cundinamarca había 179 unidades de cuidados intensivos (UCI) disponibles. Hoy –ocho meses después, luego de la gestión hecha entre la Gobernación y el Ministerio de Salud– se llegó a 657 UCI, es decir que hubo un aumento del 367 %.



“Ya son más de 600 las camas para cuidados intensivos que tenemos al servicio de los cundinamarqueses y de la región. La meta es llegar a 739 camas de UCI antes de finalizar agosto”, dijo el gerente para covid de Cundinamarca, el pediatra Diego García.

Además de ampliar la capacidad, se habilitó el 30 % de las UCI para que sean usadas por habitantes de Bogotá y departamentos aledaños como Tolima, Boyacá y Caldas.



Actualmente, pacientes de Bogotá están siendo atendidos en centros de salud de los municipios del departamento, como en la Clínica San Rafael Dumián de Girardot, la Clínica Cardiovascular de Soacha, y la Clínica de La Sabana, en Chía.



“Históricamente, Bogotá ha sido la que nos ha tendido la mano en camas de cuidados intensivos, incluso en medio de la pandemia, eso contribuyó a que la ocupación de la capital aumentara. Por esto es importante retribuir todo lo que hemos recibido de la capital”, añadió el gerente para covid, Diego García.



No obstante colaborarles a Bogotá y otros departamentos con camas UCI, desde la Gobernación de Cundinamarca, que invirtió 12.000 millones de pesos en este plan, los habitantes del departamento pueden estar tranquilos.



“Al 16 de agosto tenemos una ocupación del 59 % en nuestras UCI, pero seguiremos apoyando a Bogotá y otros departamentos sin exponer a los cundinamarqueses, que siempre van a tener una UCI cuando la requieran”, dijo el médico García.



La distribución de las nuevas UCI se definió al principio de la pandemia, cuando la Gobernación visitó las instituciones de salud y revisó su infraestructura.



De acuerdo con el gerente del hospital San Rafael de Fusagasugá, Andrés González Caicedo, “actualmente tenemos una ocupación del 60 % en nuestro hospital. Con la llegada de estas unidades estamos más preparados para afrontar un aumento de casos”.



Por otro lado, en cuanto a las unidades de cuidados intermedios, el departamento pasó de 160 a 205 camas, y se espera sumar 19 más este mes.



Finalmente, de los 116 municipios que tiene Cundinamarca, 33 han sido declarados no covid, pues no han presentado nuevos casos del virus en los últimos 28 días.

Noticias breves de Cundinamarca

Solo los productores que tengan un puntaje Sisbén inferior a 60 puntos serán los que recibirán las semillas e insumos. Foto:

Capacitaciones virtuales



Con el fin de que alcaldes, funcionarios y colaboradores del departamento puedan seguir cumpliendo sus labores de la mejor forma a pesar de la pandemia, desde la Gobernación, con apoyo del Ministerio de las Telecomunicaciones, se habilitaron una serie de capacitaciones sobre teletrabajo. Estos cursos se dictarán en los 116 municipios del departamento y tendrán una duración de 90 minutos.



Además, la Secretaría de las TIC de Cundinamarca también viene realizando capacitaciones virtuales sobre prevención y uso responsable de internet a rectores, docentes y comunidad estudiantil de las entidades de educación del departamento. Para mayor información: enticconfio.gov.co



Semillas para 9.400 productores



Como parte de la reactivación económica como consecuencia de la pandemia y apoyándose en la ubicación estratégica del departamento, que posee todos los pisos térmicos, se entregarán semillas e insumos a pequeños productores.



Esta medida beneficiará a 9.400 personas, quienes también recibirán asistencia técnica para sus cultivos.



Precisamente, la autoridad departamental priorizó las producciones de caña panelera, café, papa, frutales, hortalizas, tubérculos, maíz, fríjol, arveja y pastos, para el caso de ganadería.



La entrega de estos insumos se iniciará en dos semanas, aproximadamente.