Conozca la primera tarjeta débito que le permitirá ayudar a la niñez

Esta alianza ha dado grandes frutos, pues durante el 2019 permitió a 35.916 estudiantes vincularse a iniciativas escolares en los departamentos de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Caquetá.

Inspirados en resultados como este, y para responder a la coyuntura del covid-19, ambas entidades pusieron en marcha un nuevo y ambicioso proyecto: crear la primera tarjeta débito para beneficio de la niñez.



“Con la co-creación de esta tarjeta, ampliamos y fortalecemos el impacto de nuestra alianza, garantizando los derechos de salud, nutrición y educación en zonas como el Amazonas y La Guajira. Con esta iniciativa, demostramos el compromiso del Banco de Bogotá con el bienestar económico y social de la niñez colombiana”, afirma Julio Rojas Sarmiento, vicepresidente ejecutivo de Banco de Bogotá.



La tarjeta débito UNICEF constituye un hito histórico que les permitirá a todas las personas contribuir al bienestar y el desarrollo de los y las menores. En cada extracto, los tarjetahabientes que soliciten esta tarjeta verán reflejado un aporte del 1 por ciento de sus compras que irá destinado al apoyo de los programas de UNICEF en el país. Banco de Bogotá destinará el mismo valor, duplicando así el impacto de la iniciativa. La expectativa es beneficiar a más de 100.000 niños, niñas y adolescentes durante los próximos años.

Foto: Crédito: Banco de Bogotá

Compromiso con la sostenibilidad



La tarjeta débito UNICEF se enmarca en la estrategia de sostenibilidad del Banco de Bogotá, cuyos pilares están en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:



“El Banco de Bogotá cumple 150 años y nos entusiasma pensar en cómo ayudamos a construir el futuro de los próximos 150 años, no solo de la entidad sino, aún más importante, del país. Queremos asegurarnos de capitalizar nuestra capacidad como actor que tiene la posibilidad de generar un impacto muy significativo; para esto, reorientamos y fortalecimos nuestra estrategia de sostenibilidad y generación de valor social, que tiene tres pilares: el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, a través de la inclusión y la cultura; la prosperidad económica del país, a partir de la digitalización y la educación; y el cuidado del planeta, mediante programas de ecoeficiencia y restauración ecológica”, asegura Rojas Sarmiento.



Estos tres pilares se promueven por medio de ‘Cambiando contigo’, una filosofía que refleja la transformación que está generando el banco.



De hecho, la alianza que ha hecho posible esta nueva tarjeta estuvo presente el pasado sábado 1 de agosto en el Unión Festival Digital, llevando a cabo una exitosa subasta por la niñez colombiana en el planeta ‘Cambiando contigo’.



Reconocidos artistas se sumaron al #UnicefChallenge donando instrumentos, objetos personales y experiencias. Entre los objetos donados, se encontraban el acordeón de Peter Manjarrés, un parche de bombo de la gira ‘Reptilectric’ de Zoé, una chaqueta de Li Saumet de Bomba Estéreo, un disco de oro de Aterciopelados y una guitarra autografiada por Fonseca.



A esta iniciativa también se unieron Sebastián Yatra, Morat, Paulina Vega, Suso, DJ Pope y muchas otras personalidades. Todos los fondos que fueron recaudados se destinarán al apoyo de las iniciativas lideradas por UNICEF en el país.

Foto: Crédito: Banco de Bogotá

Usted también puede ponerle color a la niñez colombiana



La tarjeta débito UNICEF puede ser adquirida tanto por quienes ya son clientes de las cuentas de ahorro del banco, como por quienes aún no lo son.



Quienes no sean clientes de Banco de Bogotá pueden entrar a www.bancodebogota.com, seleccionar la opción de abrir una cuenta de ahorros y elegir la tarjeta débito UNICEF.



Por su parte, los clientes que ya tengan cuentas de ahorro de Banco de Bogotá pueden solicitar, sin costo alguno, su tarjeta débito UNICEF ingresando a la banca virtual. Posteriormente, la recibirán de forma gratuita en la puerta de su casa.



Igualmente, todos pueden solicitar la tarjeta visitando la red de oficinas.



Si usted ya es cliente, tenga en cuenta que adquirir esta tarjeta no generará cambios en las condiciones de su cuenta, pues las características y los usos son los mismos que los de una tarjeta tradicional. Así mismo, quienes ya tengan una tarjeta débito y reciban la nueva tarjeta UNICEF podrán seguir usando ambas tarjetas.



Banco de Bogotá invita a todos a hacer parte de esta gran causa. Conozca más en www.bancodebogota.com.