Conciencia para que no se ‘ahoguen’ los océanos

El área del territorio marítimo colombiano es de 928.660 kilómetros cuadrados (km2), esto significa a grandes rasgos que cerca de un 50 por ciento del territorio nacional es oceánico, así lo advierte la Comisión Colombiana del Océano (CCO).



Según el documento titulado Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros (Pnoec), el país cuenta con 3.189 km de litorales, que cubre 12 departamentos y 49 municipios, 4 archipiélagos, al menos 100 islas, 17 cayos, 42 bahías, 5 golfos y una extensión de 2.860 km2 de áreas coralinas.

Adicionalmente, en sus zonas costeras marítimas e insulares posee ecosistemas estratégicos, como los arrecifes coralinos con 300.000 hectáreas y las zonas de manglares con 378.938 hectáreas.



Con esta vasta extensión marítima que tiene el país, la cual reúne una inmensa riqueza que incluye la producción de oxígeno y recursos pesqueros, entre otras ventajas, es necesario tener estrategias especiales que permitan su protección y conservación.



Es por eso, que el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 dispuso destinar 3,1 billones de pesos que se invertirán en el denominado Pacto Región Océanos, que busca aprovechar nuestro potencial hídrico, conservando y restaurando los ecosistemas marinos.



Con estos recursos el ejecutivo busca promover la investigación de ciencia, tecnología e innovación aplicada al conocimiento y desarrollo de los océanos; hacer más competitiva y responsable la industria pesquera, y aumentar el potencial de carga y la capacidad logística de los puertos de Colombia.



Una de las principales líneas de acción es la lucha frontal contra la erosión costera, que reduce la producción de bienes y servicios y afecta el Producto Interno Bruto (PIB). El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) ha venido ejecutando acciones contra este fenómeno. Entre ellas, se destaca la reciente declaración como área protegida al Distrito de Manejo Integrado de Pastos Marinos ‘Sawairu’, en La Guajira.

¿Cómo cuidar los océanos?

Sobre este tema el Minambiente hizo un llamado a la ciudadanía para que se incline hacia un estilo de vida sostenible y adopte hábitos que propendan por la conservación de los océanos. Entre esas recomendaciones que hace están: depositar las basuras solo en los sitios dispuestos para ello, de manera especial los residuos plásticos, latas, orgánicos, cartón y vidrio.



Igualmente solicita no extraer material calcáreo de las playas, como conchas y trozos de coral, ya que son importantes para el restablecimiento de las playas y ayudan a combatir los procesos de erosión costera. Al momento de realizar actividades de careteo o buceo, tener precaución con el manejo de las aletas, ya que pueden golpear y dañar corales.



La autoridad ambiental también recalca que no se debe golpear, dañar o extraer elementos de los ecosistemas asociados a las playas, como los arrecifes coralinos, manglares y pastos marinos. Ni molestar o extraer la fauna local: cangrejos, peces, caracoles, conchas, pulpos y moluscos.



Igualmente pide a la ciudadanía y en especial a los turistas, que no compren elementos en los que se hayan utilizado para su fabricación productos naturales como conchas, fragmentos de coral, arena y mangles.



Entre tanto, la CCO además de propender por el cuidado de los océanos viene promoviendo la gestión científica marítima y generando apropiación por el territorio marítimo y costero del país.



Esto lo desarrolla gracias al plan nacional de expediciones científicas que se viene realizando desde el año 2014, con el cual se han realizado 5 expediciones científicas de Colombia a la Antártica, 5 a Seaflower y una expedición al Pacífico colombiano.

Estas exploraciones han arrojado resultados significativos y en las cuales han participado numerosas instituciones del orden nacional, con la meta clara de hacer una apropiación del territorio marino costero colombiano.



Lina María Olano Venegas, teniente de Fragata y Jefe de Asuntos Internacionales de la CCO, destaca que entre las gestiones adelantadas para preservar los océanos están controles en los desechos que produzcan tanto una expedición científica como el transporte de productos contaminantes que lleven algunos buques, para lo cual se solicita que estos sean depositados en sitios específicos donde son tratados adecuadamente.



También se lleva a cabo protección a la fauna para que no haya perturbación en el ecosistema. Miguel Barrios, coordinador de las expediciones científicas Seaflower, de la CCO, indica que entre las acciones que se deben llevar a cabo para preservar la biodiversidad en el mar, es monitorear los recursos pesqueros que están en peligro de extinción.



Igualmente observa, que es importante que la gente no bote desechos a las aguas de los mares. Es por eso, que la Expedición Seaflower 2019, que se realiza en las islas de Providencia y Santa Catalina, se unió a la campaña “Limpieza Internacional de Costa de Ocean Conservancy”.



Durante la jornada participaron cerca de 45 personas quienes lograron recolectar desperdicios como: neveras, televisores, ventiladores, elementos de construcción, botellas plásticas y latas, entre otros residuos, que fueron depositados en grandes bolsas blancas, para su posterior ciclo de reciclaje.

Tatiana Céspedes, integrante del área de campañas de Greenpeace Colombia, señala que “esta ONG cree que la solución para preservar los océanos está en eliminar los plásticos de uso único, como también reducir y reutilizar”.



Agrega que “el problema, pero también la solución, nos involucra a todos, es una responsabilidad compartida. Los gobiernos del mundo deben tomar medidas concretas para prohibir y reducir drásticamente el uso de plásticos innecesarios y contaminantes”.



Para Greenpeace, es importante que las empresas se responsabilicen de la producción de plásticos y por eso tienen que erradicarlos de su cadena de suministro y buscar alternativas más sustentables. Adicionalmente, los supermercados deben dar pasos claros y comprometerse a no vender productos con empaques plásticos inútiles.

En Colombia, señala Céspedes, tenemos enfrente un desafío enorme: frenar el avance de los plásticos que están arrasando con nuestros ecosistemas, como los manglares y costas.



Las cifras son desalentadoras: 24 kilos per cápita es el consumo anual. Se calcula que cada colombiano habrá generado aproximadamente 1,8 toneladas de residuos plásticos al final de los 77 años de expectativa de vida.



El 56% de los plásticos que Colombia consume son de uso único, es decir, aquellos que se emplean por pocos minutos y luego son desechados, como los empaques, pitillos, vasos y cubiertos desechables y botellas, entre otros. El ejemplo de los pitillos sirve para ilustrar bien el problema: los utilizamos apenas unos segundos, pero luego terminarán en los mares por más de 300 años contaminando.



“Los plásticos que desechamos, tristemente los encontramos principalmente en rellenos sanitarios, costas, manglares y en los cursos de agua, ya que el 80% de estos que contamina los océanos proviene de fuentes terrestres”, precisa Céspedes.



Tristemente, un informe publicado en la prestigiosa revista Nature presentó una lista con los 20 ríos más contaminantes del mundo y ahí está el río Magdalena, el cual ocupa el lamentable puesto 15.



Juan Manuel Díaz, asesor científico de la Fundación MarViva, indica que se debe reducir ostensiblemente el vertimiento directo y el arribo por vía indirecta (a través de ríos y escorrentía) al mar de residuos sólidos altamente contaminantes, principalmente plásticos.



Otro punto importante que destaca Díaz, es “evitar a toda costa el uso de mercurio en la minería, tanto legal como ilegal, en los ríos colombianos, principalmente en el Magdalena, el Cauca, el Atrato (que desembocan en el Caribe), y el San Juan (Pacífico). Este elemento, altamente tóxico, llega al mar y se acumula en los peces marinos que consumimos”.



Combatir la deforestación y la erosión de suelos en la región andina, es otra medida a tomar, porque es la principal causa de los altos niveles de sedimentación en los ríos y la elevada cantidad de sedimentos que llega al mar Caribe, lo que causa el deterioro de arrecifes de coral y praderas submarinas.



Adoptar medidas urgentes de adaptación para mitigar la erosión costera en el Caribe, principalmente en las islas de los archipiélagos de San Bernardo y El Rosario. Simultáneamente, prever las medidas de relocalización para la población humana asentada en las islas que posiblemente serán completamente inundadas en algunos años por el ascenso del nivel del mar.



“Controlar efectivamente la sobreexplotación pesquera y desestimular la pesca industrial de arrastre. Y fortalecer el Subsistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas y garantizar que en dichas áreas solamente se realice turismo ecológico y no masivo, y la pesca sea solamente de supervivencia y no comercial”, anota Díaz.