Con ritmo urbano, Jennifer Arenas y Calle Cardona estrenan “Cuando”

Los primeros versos de “Cuando” sirven como dedicatoria para toda la gente luchadora que vive cada día como si fuera el último. Y es que esta canción, que marca el debut musical de Jennifer Arenas y que cuenta con la colaboración de Calle Cardona, transmite un potente mensaje de esperanza y reflexión en medio de nuestro convulso presente.

Arenas es una actriz colombiana que ha participado en aclamadas producciones como “Lady, la vendedora de rosas” y “Sin senos sí hay paraíso”. Cardona, por su parte, es un reconocido cantante y productor musical, considerado en Estados Unidos el padre del hip-hop en español.



Los caminos de ambos artistas tienen como punto de encuentro uno de los fenómenos más relevantes de la actualidad: la migración. Arenas decidió radicarse en el 2018 en Nueva York junto con su esposo, el director Daniel Arango. Cardona, aunque nació en Estados Unidos, es hijo de inmigrantes colombianos.



Las experiencias de cada uno fueron claves para el proceso creativo de “Cuando”: “En Estados Unidos aún hay racismo y lugares donde te miran raro si hablas español. Por eso, irse del país natal no es fácil; es un acto de valentía. Te convierte en una persona que jamás hubieras imaginado, te lleva a descubrir que todos somos iguales. Vivir en Nueva York me ha permitido escuchar historias de personas de muchas partes del mundo y ponerme en sus zapatos. Ha sido una experiencia que me ha hecho mucho más humana”, cuenta Arenas.



Precisamente, a pesar de tocar temas difíciles como la migración, el abuso, la violencia doméstica, las drogas y el alcohol, “Cuando” envía un mensaje de aliento.



“En la canción nos preguntamos cuándo vamos a despertar, cuándo nos daremos cuenta de los errores que estamos cometiendo y del daño que nos estamos haciendo. Y por eso destacamos la importancia de luchar y de amar. Es una canción de reflexión con la que queremos que las personas se sientan bien”, añade Cardona.

Un debut de primer nivel

Arenas y Cardona grabaron “Cuando” en The Vibe Studio, en Nueva York, de la mano del productor Kilah Blaze (K.B). Posteriormente, enviaron la canción a Colombia para que la masterizara el experimentado cantante urbano y productor musical Kiño, quien presentó a los dos artistas años atrás.



El video estuvo a cargo del director de cine Daniel Arango, esposo de Arenas: “Él pensó que debía ser un video muy humano que contara una historia. Tomamos como referencia la película ‘El cielo sobre Berlín’, de Wim Wenders, para darle fuerza a la idea de lo bonito que es recordarles a quienes están pasando por dificultades que siempre hay motivos para vivir”, manifiesta la actriz y cantante.



El sencillo “Cuando” está disponible desde el 13 de julio en todas las plataformas musicales, incluido YouTube, donde ya se puede ver su video oficial.

Dos artistas que siguen creando

Los dos artistas tienen en marcha varios proyectos. Como ejecutivo, Calle Cardona sigue manejando la disquera La Conekta, que se ha convertido en una gran plataforma tanto para artistas consolidados como para nuevos talentos. Además, continúa trabajando en algunos sencillos como solista.



Por su parte, Jennifer Arenas está preparando su nueva canción titulada “Legado”, que marcará la incursión de la artista por nuevos géneros musicales. Después de todo, ella se define a sí misma como una “rocola” y su deseo es explorar varios sonidos.



Sin embargo, Arenas continúa en la actuación, que espera seguir cosechando a la par de la música. De hecho, en cuatro semanas empezará un nuevo proyecto teatral fuera de Colombia e iniciará la ruta de festivales cinematográficos para dar a conocer “Don’t Look Back”, película que realizó junto con su esposo Daniel Arango y que cuenta la historia de dos artistas que deciden radicarse en Estados Unidos.



De esta manera, Arenas confirma que su creatividad sigue desplegándose sin importar las fronteras: ni las geográficas ni las de los lenguajes artísticos.