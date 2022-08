Timoteo Herrera es profesional en matemáticas y actualmente está terminando un magister e iniciando un doctorado en Chile. Se enamoró de los números en el 2014, cuando cursaba grado 11 en el colegio Manuel del Socorro Rodríguez, e ingresó al programa Talentos Matemáticos de la Universidad Sergio Arboleda.



“En la Sergio nos enseñaban cosas diferentes a las que veíamos en el colegio, encaminadas a la carrera de matemáticas con profesores universitarios y algunos egresados de la institución”, cuenta Herrera, quien después de graduarse como talento accedió a una beca que le permitió estudiar en la Sergio.



Historias como esta son frecuentes en el centro educativo donde más de 2.000 niños entre los 9 y 17 años han culminado todos los cursos de Talentos Matemáticos. Allí, de acuerdo con Martha Corzo, decana del programa, “los estudiantes exploran temáticas que no son habituales o frecuentes en los currículos y a su vez permiten que encuentren diferentes escenarios para descubrir o potenciar su talento”.



Es por esto que durante el primer semestre de 2022 se actualizaron los contenidos de Talentos incluyendo cursos como MathCraft, SocialMath o MathGame en donde los jóvenes exploran las matemáticas a través de redes sociales o videojuegos, estudiando cómo funcionan o tambien haciendo sus propias creaciones.



La decana dice que este es un espacio que no existía en el país, en el que se dan a conocer las matemáticas en todos los niveles y se les enseña a los estudiantes a descubrir que esta ciencia está presente en todo. Allí los bachilleres tienen las mismas condiciones de los universitarios e incluso al graduarse se les invita a ingresar al proyecto de inmersión de la carrera tomando una asignatura que el colegio, bajo convenio, les valida por su curso regular de matemáticas.



“Al finalizar el programa, los estudiantes presentan una exposición en la Sergio donde sus familiares, maestros y universitarios los acompañan y disfrutan de sus muestras”, afirma la decana y agrega: “La satisfacción de los niños es muy bonito, así como también aprender de ellos cosas que no sabíamos”.



Este programa que funciona los sábados entre 8 a.m. y el mediodía no solo es un espacio académico, pues, jóvenes como Herrera, afirma: “El programa nos abre muchas puertas, tiene una red muy fuerte... es como un segundo hogar”.



Y es que así como él se encuentra estudiando hoy en Chile, muchos de los matemáticos egresados de Talentos y de La Sergio encuentran oportunidades para continuar con su proceso de formación en el exterior.



“Algunos de los egresados del programa de matemáticas de La Sergio hoy se encuentran realizando estudios de maestría o doctorado, siguieron la ruta: ingresaron por el programa de talentos, luego fueron estudiantes de la carrera y ejercieron como docentes de Talentos Matemáticos y Científicos”, concluye la decana que hace más de 4 años lidera el proyecto.

*Este es un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO, con el auspicio de la Universidad Sergio Arboleda.