Con fortaleza, el Eje Cafetero se levantó después del terremoto

La vida de los habitantes de esta región no volvió a ser la misma desde esa tarde del lunes 25 de enero de 1999. A la 1:19 p. m., la naturaleza les cambió la vida: un terremoto dejó 1.171 víctimas fatales, 4.175 heridos, miles de familias desoladas, 28 municipios destruidos y una ciudad en ruinas.

Armenia fue el epicentro del desastre. Allí, en 28 segundos, se sacudió con violencia todo. Solo en esa ciudad hubo 2.300 heridos y 800 muertos. En toda la región se registraron 45.019 edificaciones y viviendas afectadas, así como 6.408 fincas cafeteras. Entonces se destinaron 1,6 billones de pesos para el Fondo de Reconstrucción y el Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec).



Pero hoy, 21 años después, se recuerda cómo las personas y la ciudad entera se levantaron de los escombros para voltearle la cara a la tragedia y construir juntos la capital del Quindío.



Lucía González fue la directora social de la reconstrucción, coordinadora de la parte misional en Colombia Humanitaria y la encargada de la estructuración del Forec.

Recuerda haber llegado a Armenia al tercer día de la tragedia para hacer un plan de desarrollo integral. Una de las herramientas que utilizaron fue acudir a la ayuda de las ONG para distribuirse las tareas. “Hoy, por ejemplo, el país podría hacer una tarea como esa: buscar en cada municipio unas organizaciones o acudir a las mismas alcaldías”, afirmó ella.



Pero ¿es posible comparar experiencias de esa emergencia con la crisis sanitaria actual?



Ella cree que sí hay lecciones. Es necesario que el Gobierno cree un programa, como se hizo entonces, pues si se delegan las tareas, es más complejo atender a todas las necesidad que surgen: “La gente no solo necesita comida, sino viviendas dignas, acompañamiento psicosocial y seguridad, y hay que levantar las deudas que tenga la gente: los temas de créditos y de servicios públicos, por ejemplo”.



El Gobierno debe hacer una distribución equitativa de los recursos para que haya confianza: “Siempre hay desconfianza en el manejo de los recursos en esas situaciones, y si la gente no tiene recursos, va a salir a las calles”, dijo González.

La imagen tras el sismo era demoledora. “La gente estaba en cambuches, debajo de plásticos, absolutamente angustiada. El proyecto del Forec, de alguna manera, retomó el manejo por encima de los gobernadores y alcaldes. Teníamos que buscar alojamientos temporales”.



La participación de la comunidad era muy importante. “La gente estaba haciendo sus casas, trataban de construir asentamientos dignos que les garantizaran al menos un año de permanencia. Incluso, hubo muchos que estuvieron casi dos años en los alojamientos temporales”.



La situación era crítica: “No había bancos. No se producía dinero. Hubo que pedir billetes para distribuir. Cuando la gente está sometida a las necesidades más básicas es un asunto real de hambre”, afirmó González.



Recuerda que las personas no les tenían confianza. Así que para explicarles lo que estaban haciendo, se inventaron una radionovela que relatara lo que estaba pasando, para que sintieran el tema cercano. La gente tenía necesidades, lo que destapó el terremoto fue la pobreza, que había sido invisible.



Resalta que, sobre todo, el arte es muy importante en esos momentos: “Cuando todo se ha perdido no queda sino la cultura”. Un año después de la tragedia hicieron una conmemoración en las plazas de las ciudades, donde las personas podían generar vínculos y conectarse de nuevo.



Por otro lado, Ciro Antonio Guiza era el comandante del cuerpo de bomberos de Armenia y recuerda cómo sucedió la tragedia en la que fallecieron cinco de sus compañeros, la mujer encargada del aseo, la esposa de uno de los bomberos y una persona que hacía una llamada: “En ese momento yo estaba saliendo de la institución, iba a almorzar a mi casa y lo primero que vi fue cómo se caía el cuerpo de bomberos, adentro quedaron 21 compañeros”.



Guiza no olvidará ese día: debía hacer un informe sobre una explosión que hubo el sábado anterior, pero como la secretaria no estaba, salió para ir a almorzar en su casa, que quedaba detrás de la sede de bomberos, y 28 segundos después ya todo estaba destruido.



Dice que buscó a su familia y luego volvió a la estación de bomberos, donde habían quedado sepultados sus compañeros. Armó un campamento con la Cruz Roja y la Defensa Civil. Él se encargó del campamento hospitalario. Lo dejó armado y salió a recorrer la ciudad para hacer el reconocimiento de la emergencia.



Fueron momentos muy difíciles porque no tenían las herramientas necesarias para atender a la gente, todo había quedado destrozado, enterrado, la única herramienta que tenía era un radio con el que llamaba a los organismos de socorro y una ambulancia que, al igual que él, había salido de la estación un par de minutos antes de que empezara la tragedia.



Los bomberos del Valle se hicieron cargo, y él formaba cuadros de trabajo. Tuvo unas 553 personas a cargo, entre organismos de socorro y voluntarios que llegaron del Valle, Tolima, Caldas y Antioquia. Después recibieron ayuda de España, México, Rusia, Estados Unidos y Canadá.



“Íbamos acomodando carpas para montar el hospital. Así se atendió la emergencia durante cinco días consecutivos. Puse a las personas a que nos ayudaran a sacar bloques de ladrillo por un lado de donde se creía que estaban las personas”, comenta Guiza.



Este bombero que enfrentó la tragedia destaca que lo que más ayudó a la atención de la emergencia fue el refuerzo que recibieron de voluntarios, la ayuda que recibieron de los bomberos de Envigado (que les prestaron sus máquinas por más de dos meses), hasta que les donaron unas máquinas usadas desde Estados Unidos y más adelante lograron reponer tres máquinas que estaban aseguradas.



Considera que el proceso de recuperación fue lento pero eficiente. Desde entonces, ni la ciudad ni las personas volvieron a ser las mismas, Armenia tuvo una cara totalmente diferente: “Aunque a veces a las personas se les olvida lo que han vivido, lo que sintieron, ese miedo y todo lo que vivieron”, afirmó Guiza.



Adriana Rodríguez hizo parte del proceso de reconstrucción mediante su vínculo con el Forec. En su trabajo como reportera gráfica registró cómo Armenia, poco a poco, cambió de cara. Dice que la imagen era devastadora, sobre todo porque muchas construcciones estaban hechas de y bahareque. Esa mañana había salido para Cali a estudiar, y recuerda los momentos de angustia que vivió por no saber nada de su familia pues no había comunicación.



“Era casi imposible entrar a Armenia por la cantidad de personas que querían salir corriendo de allí. Cuando volví, me encontré con una ciudad devastada. Era desolador, te encontrabas a la gente ahí, viviendo en un cambuche. Había mucha solidaridad, compraban una olla para la gente que necesitaba, pero lo hacían para todos, juntaban el arroz, la panela, lo que fuera y cocinaban para todos”, dijo Rodríguez.



Aseguró que en esos momentos, los equipos y los médicos son los que más hacen falta. Son situaciones en las que hay que cuidar toda la información que circula para dar cifras reales y así poder atender a la población que más lo necesita.



No fue una situación fácil de superar. Miles de familias lo perdieron todo. Un año después, los cafeteros retornaban por a poco a la tranquilidad, pero los recuerdos estaban vivos y el miedo aún estaba presente.



El 25 de enero de 1999 es una fecha que los habitantes de la región cafetera, y los colombianos, nunca olvidarán, y aunque el proceso fue lento, sin duda es una muestra perfecta de superación y solidaridad en tiempos de crisis.