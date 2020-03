Con el nuevo ‘contrato social’ hay un nuevo comienzo

Bogotá quiere ser cuidadora, incluyente, sostenible y consciente, especialmente con las mujeres, las personas adultas y los jóvenes. Son los cuatro atributos y las poblaciones que propone atender, con mayor ahínco, el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 denominado ‘Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI’, que marca el estilo de gobierno y las prioridades que tendrá la Alcaldía Mayor durante los próximos cuatro años y para las futuras generaciones.

Vivir sin miedo. Eso escribieron los estudiantes de colegios en sus cartas cuando se les preguntó por la Bogotá en la que sueñan, en la que creen y en la que quieren vivir. También pidieron más educación, tiempo con sus padres, parques, juegos y amor de sus amigos y familias.



Y, precisamente, vivir sin miedo es una de las metas que plantea este Plan de Desarrollo Distrital (PDD), además de otros desafíos: vivir con oportunidades, empleo y educación; vivir con tiempo para la familia “y no para el trancón”. Y reverdecer a Bogotá para vivir y respirar. Son metas que, además, se enmarcan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por Naciones Unidas, para el año 2030, y suscritos por 170 países.



El Plan de Desarrollo es también un pacto con la región que se materializará a través de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que incluye la red de metro y movilidad sostenible, entre otros.

Cinco propósitos claves

Las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores hacen parte de esas poblaciones que por años han estado en el grupo de los últimos de la fila en cuanto a mejores oportunidades. Es en ellos donde se refleja la mayor inequidad y desigualdad.



Por ejemplo, nueve de cada 10 mujeres en Bogotá realizan trabajo doméstico y de cuidado sin remuneración, lo hacen 5 horas y 33 minutos adicionales a su jornada laboral. El 7,6 % de las que son cabeza de hogar se encuentran en situación de pobreza multidimensional; en contraste, el porcentaje de hombre jefe de hogar en pobreza multidimensional es de 2,7 %.



En materia de movilidad, seguridad y medioambiente, entre otros, la Secretaría de Planeación enfocará sus acciones en cinco propósitos, como ejes centrales en la formulación del Plan de Desarrollo 2020-2024, que parten de esos problemas centrales en la capital.



Cuatro preguntas a: Adriana Córdoba, secretaria de planeación

1. ¿Cuál es el espíritu de un plan que tiene como lema ‘un nuevo contrato social y ambiental’?

Reparar, redistribuir, pagar una deuda a las personas que han soportado mayoritariamente los costos de vivir en la ciudad: más distancia de la casa al trabajo, menores ingresos, más víctima de violencias, menores oportunidades de educación, de salud, de cultura, de desarrollarse en libertad, de respirar un aire sano y de disfrutar la ciudad.



Un nuevo contrato social, ambiental e intergeneracional es poner menos costos y más oportunidades en los que sistemática e históricamente han sido excluidos por pobreza y vulnerabilidad.



El espíritu del PDD es hacer de la vida en la Bogotá-Región una oportunidad de cuidado y consciencia, entre sus habitantes y el entorno natural y construido.

Es la decisión consciente de dejar un mundo mejor de lo que lo encontramos. De reconocer que es con la cooperación ciudadana, aprendiendo y cediendo el paso, que podemos ser mejores. Es la necesidad de desarrollar una Bogotá-Región sostenible, ambiental, social y económicamente.



2. ¿Por qué el énfasis en mujeres, jóvenes y adultos mayores?

Porque son las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores las poblaciones más excluidas y con mayor carga en los costos de vivir en la ciudad. Las mujeres han soportado el mayor peso del cuidado del resto de la sociedad. Cuidan a los niños, niñas y adolescentes, a los enfermos, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. Entregan tiempo y oportunidades de sus propias vidas para cuidar a los demás, en detrimento de su propio desarrollo. Son tres veces más pobres que los hombres en pobreza multidimensional y el doble en pobreza monetaria.



Porque los jóvenes que no tienen posibilidades ni de estudiar ni de trabajar y no están en óptimas condiciones para tomar buenas decisiones en las transiciones que durante este ciclo de la vida tienen que tomar –seguir en el sistema educativo, ingresar al mundo laboral en condiciones de seguridad y calidad, formar una familia, tener hábitos de vida saludable, participar en la vida civil y política de su sociedad– son sujetos de violencia, marginalidad y reproducción de la pobreza de las siguientes generaciones.



Porque los adultos mayores y los mayores de 50 años son sistemáticamente excluidos del mundo laboral y de las posibilidades de aportar a la ciudad con su experiencia y conocimiento. Llegan a la vejez con graves problemas no solo de ingresos, salud, sino de educación, bienestar y felicidad.



3. ¿Qué es el sistema de cuidado y cómo se piensa implementar?

Es una estrategia para redistribuir en el Estado y los demás actores sociales el costo que las mujeres han tenido que asumir al vivir en la ciudad.



Contempla un conjunto de equipamientos y dotaciones urbanas y rurales asociadas a las actividades en las que mujeres han sido históricamente cuidadoras, referentes a integración social (jardines infantiles, adulto mayor, personas con discapacidad, comedores comunitarios, atención para drogodependientes), salud, cultura, educación y deporte, primordialmente. Espacios que son deficitarios en territorios o áreas de Bogotá donde las mujeres los requieren para hacer menos difícil su función de cuidado. Se propone adecuar estos sitios, pero también, garantizar y optimizar la prestación de estos servicios.



4. ¿Por qué la Bogotá-Región constituye uno de los ejes centrales de este plan?



Porque Bogotá depende de la región y comparte con Cundinamarca dificultades y oportunidades y porque lograr un desarrollo sostenible, ambiental, social y económico para Bogotá en el corto, mediano y largo plazo exige un ordenamiento conjunto, en el que se tengan en cuenta diferentes escalas: borde, subregional, nacional e internacional.