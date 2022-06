Jorge Urango es un apasionado por el arte y la docencia. Por ello, combina ambos oficios para enseñar a los demás la importancia del arte y el color, pero fue en las redes sociales que encontró un gran aliado para dar a conocer su labor, pues es a través del internet como medio tecnológico que ha logrado vender sus obras incluso a nivel internacional, en países como Italia, España, Estados Unidos, México y Argentina.

“Con la tecnología y el internet he podido llegar a sitios donde no me imaginaba llegar y a un mayor número de personas, gracias a las recomendaciones que hacen de mi trabajo”, precisó Urango.



Esto se debe en gran parte a las iniciativas y programas de Claro por Colombia, estrategia de sostenibilidad de Claro, cuyo objetivo es continuar llevando internet a todos los rincones del país y conectar a más colombianos, con un compromiso mayor de conectividad para la Colombia rural.



De hecho, y para transformar con la tecnología la vida de más habitantes y estudiantes de los departamentos de Cesar, Sucre y Bolívar, en mayo amplió el alcance de sus pilares de: cobertura, acceso y ecosistemas digitales e inclusión social.



“Estamos convencidos de que la tecnología es una herramienta poderosa para transformar vidas. Nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de los colombianos conectando sus sueños con las oportunidades que trae consigo la conectividad. Con la llegada del Internet móvil 4G a estas localidades rurales, contribuimos al desarrollo de los habitantes, quienes ahora pueden acceder a más oportunidades de estudio, trabajo, salud y entretenimiento en línea”, declaró María Consuelo Castro, gerente de Claro por Colombia.

Urango aclara que su emprendimiento gira alrededor de las artes plásticas y asegura que todas las obras las vende en redes sociales. Es allí donde se resalta la importancia de contar con una buena cobertura de internet para que su negocio prospere. “En mis obras me enfoco en el folclor, el arte y toda la idiosincrasia sabanera de Sucre y Córdoba y Bolívar”, añade.



El caso de Urango es solo uno de las 57.000 historias de vida que hay en Sucre, donde tanto hogares, emprendimientos y empresas se están viendo beneficiados con la conexión a fibra de internet de mayores velocidades, así como a televisión y telefonía fija.



También está el caso de Noemí Pérez, de Sincelejo, ella es técnica en manejo ambiental y lanzó un emprendimiento para ayudar a encontrar soluciones ambientales sostenibles en el tiempo. “Ecourbe se caracteriza por hacer productos según la necesidad del cliente, cocreamos con ellos y dependiendo del hábitat se instalan las plantas para que perduren”, explicó Pérez.



Teniendo en cuenta el relato de Pérez, el uso de la tecnología ha sido clave para ayudar a crecer exponencialmente su negocio. “El internet se ha vuelto el eje de nuestro emprendimiento, de ahí sacamos la inspiración. El internet es fundamental para todo emprendedor, sin tecnología o cobertura mi negocio sería muy local”, aseveró Pérez.

De igual forma, desde el pilar de acceso y bajo la iniciativa de Escuelas Conectadas, con la cual Claro por Colombia conecta con internet gratuito a una nueva escuela cada semana, cuatro instituciones educativas de la Costa se conectaron durante el mes de mayo. En Sucre se beneficiaron un total de 3.247 estudiantes de las instituciones Dulce Nombre de Jesús y José Ignacio López. En Cartagena conectó a la Institución Educativa -IE- Alberto Elías Fernández Baena, beneficiando a 734 estudiantes y en Valledupar a la Institución Educativa -IE- Loperena Garupal, sede Escuela Divino Niño, beneficiando a 1.355 estudiantes.



Principalmente, se ven beneficiados estudiantes de estrato 1 y 2, así como 536 estudiantes migrantes de origen venezolano y 524 reconocidos como población víctima o quienes han sufrido algún tipo de desplazamiento forzado.



“Ahora estas instituciones educativas cuentan con una conexión sin costo que permite que miles de estudiantes accedan a contenidos educativos, virtuales y gratuitos para fortalecer sus habilidades y conocimientos. Buscamos fortalecer sus procesos educativos en un contexto de transformación social y digital”, indicó Castro.



Además, en materia de cobertura, 27 nuevas localidades rurales de Sucre ahora cuentan con tecnología móvil 4G. Estas son Santa Rosa, Buenavista, El Martillo, Algodoncillo, Sabanas de Pedro, Pueblo Nuevo, Nueva Estación, Cuiva, Calle Nueva, Las Pozas, Palmital, Grillo Alegre, Callejón, Planparejo, Pita en Medio, San José de Rivera, Orejero, El Congreso, Canutalito, Buenos Aires, Sehebe, La Palma, Travesía, Montería, Nueva Esperanza, Pajonalito y Boca Cerrada.

Son cerca de 18.000 habitantes, quienes por primera vez acceden a internet móvil de alta velocidad. La meta es que en los próximos cinco años 53 localidades rurales en Sucre, 33 más en Bolívar y 16 en el Cesar, se conecten para impactar positivamente a más de 35.400 personas.



Adicional a las nuevas zonas rurales conectadas, Claro cuenta con una cobertura 4G en todas las cabeceras municipales (26 en Sucre, 46 en Bolívar y 25 en Cesar) lo que se traduce en que sus habitantes cuentan con mayor capacidad y velocidad para conectarse desde sus teléfonos móviles, y ser parte de la reactivación económica del país, acceder a redes de comercio y aprender en línea.



Claro por Colombia recomienda el uso de miles de contenidos virtuales y gratuitos de educación inicial y formación complementaria para el empleo y el emprendimiento, disponibles en las plataformas digitales desarrolladas por la Fundación Carlos Slim: Capacítate para el Empleo, Aprende.org y PruébaT, de uso abierto y sin ningún requisito de ingreso.



Por ejemplo, en el último año más 2 millones de colombianos acceden a ellos, de ellos 2.370 habitantes de Cesar accedieron a los contenidos de Aprende.org, y 6.075 personas en Valledupar y 789 en Aguachica están registrados en Capacítate para el Empleo fortaleciendo sus competencias, habilidades para la vida y perfiles ocupacionales para el empleo y el emprendimiento.

