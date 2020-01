Computadores y tabletas, aliados tecnológicos de los universitarios

Por estos días, los estudiantes de instituciones de educación superior se constituyen en los mayores demandantes de computadores y tabletas, así como de dispositivos de almacenamiento de datos como discos duros portátiles o memorias usb.



“Esta temporada es la segunda más fuerte para el mercado. Los estudiantes tienen una gran relevancia para todas las ventas que se presentan al inicio del año y en estos periodos de regreso a la universidad y el colegio tenemos un sinnúmero de activaciones en los puntos de venta de nuestros asociados de negocio”, asegura Carlos Arturo Navas Pabón, gerente del segmento de consumo para Colombia de Lenovo.

Por esta razón, en un lapso de siete semanas -que normalmente inicia hacia el segundo lunes de enero y concluye a finales de febrero- los establecimientos especializados en tecnología, centros comerciales, grandes superficies y papelerías, se preparan para ofrecer a los universitarios, y en menor grado a estudiantes de bachillerato, diferentes opciones de equipos tecnológicos.



En este mercado, siempre innovador y dinámico, la funcionalidad y la portabilidad son dos de las características que les han otorgado a los computadores personales y a las tabletas, posiciones de privilegio entre los consumidores más jóvenes.



Del cuaderno a la tableta

Hasta hace algunos años era impensable que tomar apuntes, una de las acciones esenciales de quienes cursan una carrera universitaria, técnica o tecnológica, se trasladara desde el papel hacia una pantalla digital.



“La tableta es un dispositivo bastante valorado por los universitarios, especialmente porque es un cuaderno digital. En ella el estudiante anota todo y, lo que es más interesante, le ofrece conectividad para hacer consultas de su carrera. Además de tomar en línea cualquier tema relacionado con las clases, puede tener un repositorio en la nube, al cual puede acceder en cualquier momento”, comenta Navas.



Con relación a este tipo de equipos, Lenovo, uno de los mayores vendedores de tabletas en Colombia- ofrece equipos como el Yoga Smart Tab, provisto de una base retráctil que permite ser ubicada en cuatro posiciones diferentes para su manejo, pantalla en alta definición de 10,1 pulgadas, cámara de 8 megapixeles, sistema de bocinas y alta capacidad de procesamiento.



“Es una tableta en la que el estudiante puede presentar una tarea, con un excelente rendimiento. Es muy fácil de usar y tiene una pantalla de alta resistencia, que no se raya”, indica Navas, recordando que su costo está cercano a los $780.000.



Para Apple, otro de los principales fabricantes de tecnología, la apuesta en esta categoría es el modelo iPad 7 Generación, con pantalla de 10,2 pulgadas y cámara de 8 megapixeles, presentado como un equipo que combina la potencia y la capacidad de una computadora con la versatilidad y facilidad de uso que puede tener una tableta.



Además de ofrecer conexión wi-fi rápida y conexión celular, posee una batería cuya carga dura hasta 10 horas. El valor del iPad 7 Generación de 32 MB es de alrededor de $1.300.000.



Innovación en computadores

El inicio del año académico es propicio para que los fabricantes presenten al mercado sus nuevas propuestas en computadores, con equipos renovados de última tecnología y avances en temas de diseño, materiales y procesadores.



Se recomienda a los universitarios los equipos con procesadores de capacidad media-alta, almacenamiento en discos de estados sólidos, que hacen que las máquinas sean más rápidas y consuman menos batería, y con una vida útil de cuatro años, que en promedio, es lo que dura una carrera.



Para estudiantes de carreras que no exigen trabajos gráficos de alta complejidad, Lenovo creó equipos de las series 3 y 5 de la línea Ideapad, que vienen con múltiples opciones de procesamiento, almacenamiento y memoria, además de ser delgados y livianos.



El valor de estos equipos oscila entre $1,2 y $1,7 millones, para la serie 3 (con cubierta metálica o plástica), mientras que para la serie 5 (ambas cubiertas metálicas) el rango va entre $1,8 y $2,5 millones.



Por su parte, Apple presenta para el segmento universitario la nueva MacBook Air con tecnología TrueTone (que permite que las páginas web y los correos electrónicos se vean tan naturales como en una hoja impresa), Touch ID, teclado de última generación, estructura hecha de aluminio 100 % reciclado y batería con duración para todo el día, entre otras características.

Este equipo, cuyo peso total es de 1,2 kilogramos, tiene un precio de venta al público cercano a los $2,9 millones.



Plataformas gratuitas

Además de los equipos tecnológicos, firmas fabricantes de ‘software’ como Microsoft, ponen a disposición de los universitarios, plataformas gratuitas que les permiten desarrollar sus competencias, tendencia que cobra una mayor importancia al momento del ingreso a la vida laboral de los futuros profesionales.



“Nuestra plataforma más importante es Microsoft Learn, que permite a todos los estudiantes y también a los profesionales, tener no solo ambientes de prueba de nuestra tecnología, sino cursos del más alto nivel en 23 idiomas, incluyendo el español”, asegura Natalia Jaramillo, directora de Educación de Microsoft Colombia.



A través de un vínculo, el universitario puede crear su usuario y acceder a formación en competencias que están estandarizadas para todos los países. Microsoft Learn tiene más de 700 horas de cursos en español, brindándole al estudiante la oportunidad de educarse de manera autónoma y virtual, a través de este tipo de herramientas, donde la cultura y los buenos hábitos son claves para lograr la efectividad del proceso.



“Microsoft Learn está asociado al desarrollo de competencias que son transversales a todo tipo de carreras. Hoy en día la tendencia es que no solo un ingeniero, sino también un médico, por ejemplo, tiene que saber de ciencia de datos y de inteligencia artificial. Dependiendo de la complejidad, hacemos más énfasis en carreras asociadas a las ingenierías y las matemáticas”, puntualiza Jaramillo.