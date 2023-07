La vida de Héctor Obando ha girado en torno al fútbol, a la cocina y al barrio. A sus 26 años, este joven caleño, de madre y padre tumaqueños, asegura que, de no haber sido por su afición al club América de Cali, otra sería su historia.

“Las barras futboleras me han permitido descubrir mucho de mi país. Con ellas he viajado por Colombia, pero también he ido a Ecuador, Perú y Chile”, cuenta y explica que, gracias a esa pasión, creó junto a otros amigos, la fundación Un Distrito en Paz.

“Nos organizamos y empezamos a hacer barrismo político y social. Nos dimos cuenta de que las problemáticas de las barras no son propias del estadio, sino que suceden en los barrios, por eso trabajamos desde el territorio”, dice.

El suyo es uno de los más estigmatizados de la capital del Valle del Cauca, el Distrito de Agua Blanca, con mala fama y gente trabajadora y pujante, muchas veces con pocas oportunidades.

Precisamente, lo de la falta de oportunidades, dice Héctor, fue uno de los detonantes del estallido social de 2019 y 2021, cuando él y su fundación participaron en las movilizaciones llevándole comida a la gente que salía a las calles, pero también a las personas que se quedaban en casa con poco chance de conseguirla.

“Conversamos con la gente y eso nos permitió tener una visión de la ciudad, de lo que estaba pasando. Cuando se puso todo más duro y hubo enfrentamientos con la Fuerza Pública y armas de fuego, nosotros seguíamos apostándole al diálogo”, señala Héctor.

Este diálogo ha sido la herramienta clave de una iniciativa en la que participa el joven caleño, junto a más de 40.000 personas.

Ya son 170 empresas

A las calles de la movilización social, para el 2021, llegaron empresarios vallunos a hablar con las comunidades. “Eran conversaciones duras al principio, nos atacamos y nos echamos culpas entre todos, pero luego empezaron a surgir puntos en común de lo que queríamos para la ciudad, el departamento y el país”, cuenta Héctor.

Dos años después, el diálogo entre la gente de los barrios, las organizaciones de base y el empresariado continúa y se da en el marco de Compromiso Valle, liderado por Propacífico y ejemplo para el resto del país.

Gracias a esta iniciativa, más de 170 empresas de este departamento, junto a cerca de 364 ciudadanos y organizaciones de cooperación internacional, se unieron para trabajar de la mano con las comunidades. En un principio, y fruto de esta articulación, hubo una inversión de 28.000 millones de pesos, que ahora es de más de 62.000 millones de pesos que apalancan iniciativas en Cali, Yumbo, Buenaventura, Palmira, Jamundí, Candelaria y Buga.

Lo hacen a través de seis ejes: seguridad alimentaria, empleabilidad, emprendimiento, transformación de proyectos de vida, liderazgo sólido y educación.

Para el caso de Héctor, Compromiso Valle le dio una sede a su fundación, además de apoyo en los comedores y las huertas comunitarias que esta lidera y, lo más importante, la posibilidad de hacerlos productivos. “Gracias a la asesoría del proyecto nos volvimos proveedores de alimentos y ahora tenemos servicios de catering. Mi mamá cocina excelente y ahora es la cocinera principal de uno de los comedores, de ella he aprendido”, cuenta Héctor.

Además, gracias al apoyo de Compromiso Valle, el joven está estudiando Antropología en la Universidad ICESI, de Cali.

El dinero que ha sido determinante, pero la voluntad de las partes que ha sido lo realmente transformador. María Virginia Vergara, directora de Compromiso Valle, explica que los logros de este proyecto obedecen a la escucha activa entre las partes. “Todo nace de las necesidades de la población y todo se ha dado hablando. Lo que encontramos fue un desconocimiento total del empresariado hacia el joven y del joven hacia el empresariado”, afirma la directora.

El poder hablar redundó en cambios en todos los participantes, por lo que algunos empresarios han transformado sus procesos para poder abrirles las puertas a la gente de los barrios.

Ese es el caso de Bilma Sinisterra Ocoró, una mujer que nació hace 30 años en Timbiquí y vive hace siete en Cali. Madre de dos niños, esta mujer jovial pasó de vender chontaduro en una esquina del barrio Alianza, a ser asesora comercial de Naturesse, una empresa de productos de belleza.

Bilma es una de las mujeres que trabaja gracias a las modificaciones que se hicieron en las empresas de Compromiso Valle. Foto: Archivo Particular

Gracias a este trabajo formal, Bilma y sus hijos han mejorado su vida. Sin embargo, para que esto fuera una realidad, Natalia Osorio, fundadora y gerente de Naturesse, tuvo que ser flexible en el proceso de vinculación.

“Este trabajo me ha ayudado a crecer como persona. Tengo unos jefes excelentes y agradezco mucho que me hayan contratado sin tener experiencia formal porque yo soy una vendedora innata”, dice Bilma.

Para Natalia, la clave está en la empatía. “Entender que todos vivimos una realidad diferente, y saber que así no pensemos igual al final todos queremos un mundo mejor. Pudimos aprender a conocerla, ella a nosotros y aprender mutuamente de ambas experiencias”, concluye la empresaria.

En Buenaventura los jóvenes ya cambian armas por goles

La Fundación PSP, con su iniciativa 'Cambia tu arma por un gol', hace parte de Compromiso Valle. Foto: Archivo Particular

Entre 2021 y 2023, Compromiso Valle ha impactado a más de 57.000 participantes en los seis ejes del proyecto.

En el programa ‘Cambia tu arma por un gol’, que ha desarrollado en alianza con la Fundación PSP, se han realizado tres versiones en las que han estado más de 1.500 jóvenes. Harold Bonilla es uno de ellos. Tiene 20 años, vive en el barrio Seis de Enero y trabaja en el rebusque como cotero.

“Me gustaría ser futbolista profesional, pero también estudiar y trabajar”, cuenta Harold quien lamenta que de su ciudad, el puerto más importante de Colombia, solo se sepan malas noticias.

“Acá somos más que eso. Lo de la fundación ha sido muy bueno porque le ayuda a despejar a uno la mente, a no meterse en problemas. Las charlas son chéveres y también los viajes”, dice.

Jorge Eliécer Delgado Potes es el director de la Fundación PSP (Parte de la Solución no del Problema) que ya completa 12 años con distintas acciones en esta ciudad.

Para él, esta iniciativa ha sido decisiva para ampliar el trabajo de la fundación en barrios como El Colón, Las Palmas, Juan XXIII, La Inmaculada, El Lleras y Muroyusti, conocido por las casas de pique que alertaron sobre la violencia de este lugar de Colombia.

“Para Buenaventura es importante el apoyo de Compromiso Valle porque está comprobado que la oferta institucional no alcanza a satisfacer las necesidades y problemáticas de una ciudad tan compleja como esta. Las organizaciones de base estamos en el territorio y conocemos sus problemáticas. Necesitamos de manos amigas porque están los proyectos y buenas ideas pero si no hay apoyo financiero todo se queda en el papel. Con Compromiso Valle hemos podido hacer realidad varias de las iniciativas”, apunta el líder social.

Además del programa con el que Harold puede despejar su mente, también están los de Externado por la Paz, en el que han participado más de 60 niños con acompañamiento psicosocial, refuerzo escolar y aprovechamiento del tiempo libre; Jóvenes Forjadores y Jóvenes Transformadores, con más de 850 jóvenes vinculados; Empleatura, en el que se da formación para el empleo en Técnico Comercial, Técnico Portuario, e inglés; Abriendo Caminos, en el que los protagonistas son líderes sociales y le apunta al manejo de las emociones y de la violencia; y Gobernanza Estratégica y Escuela Política, en el que participan 47 líderes.

“Acá en Buenaventura hay gente luchadora y echada para delante. Acá están pasando cosas buenas. A los empresarios que hacen parte de esta iniciativa el agradecimiento es total, por creer en propuestas que vienen de la gente porque no todas deben de salir de lo institucional. Gracias por apoyar las organizaciones de base y ojalá no pierdan el interés por este puerto que ha generado muchos recursos. Gracias por retribuir lo bueno que Buenaventura ha hecho por ellos y por el país”, concluye Jorge Eliécer.