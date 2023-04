Hoy más que nunca y luego de la pospandemia, se hace cada vez más relevante generar conciencia en la sociedad acerca de la importancia de incentivar el autocuidado y por supuesto trabajar de forma intersectorial para contribuir con la prevención y atención de la enfermedad.

En este sentido y como actor relevante del Sistema de Seguridad Social en Colombia, Compensar continúa haciendo importantes esfuerzos para aportar con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus afiliados y familias, seguros de que la salud impacta favorablemente en el bienestar integral de las personas.



Solo por mencionar cifras del último año, durante el 2022 Compensar Salud atendió más de 1.758.000 pacientes (crecimiento del ocho por ciento respecto al 2021) y desarrolló cerca de 62 millones de actividades en salud (crecimiento del 13,2 por ciento), entre ellas 7.801.000 consultas médicas, de medicina general y especializada. Asimismo, entregó más de 26.000.000 de medicamentos (crecimiento 23 por ciento) a cerca de 1.132.000 personas y realizó 2.227.639 actividades de Promoción y Prevención, beneficiando a 1.409.312 usuarios, quienes participaron en los servicios de vacunación, programa de detección temprana de cáncer de cuello uterino (citologías y pruebas de VPH) y mamografías, entre otros.

Por una sociedad más productiva, sana y feliz

“El bienestar integral es el mayor reto que nos hemos trazado como organización y avanzamos en él a través de la creación de un ecosistema que transforme la experiencia de nuestros usuarios y trascienda la forma tradicional de definir la salud”, agregó Andrés Barragán Tobar, director de la Unidad Salud de Compensar.



De esta manera y respondiendo a su propósito de convertirse en una plataforma de soluciones de bienestar integral, Compensar desde hace varios años avanza en el fortalecimiento de su modelo propio de bienestar-salud, mediante programas dirigidos a poblaciones con patologías especiales, quienes no solo reciben acompañamiento de profesionales de la salud, sino también de la Caja de Compensación en deporte, recreación o acondicionamiento físico, lo que contribuye a lograr un equilibrio bajo una mirada holística que involucra las dimensiones físicas, mentales y emocionales.



Durante el 2022 , cerca de 43 mil personas (crecimiento: 270 por ciento), se beneficiaron con estos programas, tal es el caso de Corazones Valientes, orientado a niños con enfermedades huérfanas y congénitas, trastornos neurológicos, bajo peso al nacer/prematuridad y enfermedad respiratoria recurrente, quienes resultado de un acompañamiento interdisciplinario, que incluye, entre otras cosas, clases de acuamotricidad, terapias del amor y actividades físicas y recreativas; hoy pueden dar testimonio del avance en su condición de salud.



De igual manera, este programa, que ha sido presentado como una experiencia exitosa en diferentes eventos del sector y que es coordinado en alianza con el Instituto Roosevelt, logró durante el 2022 una reducción en la tasa de hospitalización del 35 por ciento y del 30 por ciento en la tasa de urgencias con respecto al 2019. En la estancia promedio de hospitalización la disminución fue del 25 por ciento con respecto a este mismo año.



Otro de los programas que viene obteniendo importantes resultados es Conexión de vida, dirigido a madres gestantes con algunos criterios de riesgo y que además de sus controles médicos, actualmente asisten a clases de cocina saludable, acuamotricidad, meditación, baile, entre otras actividades que les permiten mejorar su estado general de salud y brindarles capacidades para asumir su nuevo rol como mamás.



Sumado a ello, a través del programa de cuidados paliativos Cerca de ti adultos y Cerca de ti pediátrico de Compensar EPS, el cual cuenta con la certificación de excelencia otorgada por la New Health Fundation, se brinda asistencia y acompañamiento al paciente y su familia, no solo desde el punto de vista médico sino también desde una dimensión integral, buscando que las personas logren encontrar paz y tranquilidad pese a la situación compleja que están atravesando.



“Con esta y otras iniciativas desarrolladas para trascender la atención primaria y entendiendo que la salud es más que la ausencia de enfermedad, en Compensar queremos seguir aportando de la mano de diferentes aliados, al bienestar integral de las personas y a la construcción de una sociedad más productiva, sana y feliz”, concluyó el director de la Unidad Salud de Compensar.

Más información en: https://corporativo.compensar.com/salud