¿Cómo es la vida con hemofilia severa

Para un paciente de hemofilia, los sangrados difíciles de controlar en cualquier parte del cuerpo son un riesgo latente. Disminuir al máximo estos episodios es fundamental para la calidad de vida de estas personas, lo cual implica una serie de cuidados y restricciones que hacen parte del día a día del hemofílico desde que la enfermedad es diagnosticada, por lo general, en los primeros años de vida.

Desde muy corta edad, la cotidianidad de quien padece esta patología transcurre entre idas constantes a hospitales ante cualquier hemorragia de urgencia, las punciones del tratamiento profiláctico hasta tres veces por semana, muestras de sangre casi permanentes y revisiones médicas que examinan la progresión de esta enfermedad.



Juan Fernando Bustamante, de 20 años y a quien le fue diagnosticada una condición de hemofilia severa a los 18 meses de nacido, cuenta que la vida del hemofílico es de una alta carga emocional, teniendo en cuenta que se vive con constantes dolores articulares, especialmente en los tobillos, los cuales pueden incapacitar hasta por varios días.



Cabe destacar que, de acuerdo con el Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, de las 2.170 personas en Colombia que tienen hemofilia, un 54% presenta un estado severo de la enfermedad.



“Hay que aprender a vivir con el miedo de golpearse y tener un sangrado importante. En mi caso, el tratamiento médico me ha ayudado mucho a vivir con normalidad. Aunque me es prohibido practicar deportes de contacto, la natación y el ciclismo son mi pasión; de hecho, hace poco me certifiqué en un curso de salvamento acuático y hoy hago voluntariado en la Liga Antioqueña de Hemofilia, donde me dedico a dar apoyo emocional a otros pacientes como yo”, cuenta el joven, quien también disfruta de apoyar a su padre con labores agrícolas en su finca en Medellín.



Por su parte, Fredy Buitrago es un joven estudiante de Administración de Empresas con caso muy particular de hemofilia adquirida caracterizada por déficit de los factores 8 y 9 de coagulación (es decir hemofilia A y hemofilia B), además de un alto número de inhibidores en su sangre que, de acuerdo con Fredy, en un punto llegaron a ser de 3.600 unidades, teniendo en cuenta que solo 10 ya es algo considerable.



“A mí la enfermedad me empezó a los 9 años, los médicos me han dicho que es una de las más complicadas y raras que han visto. Sin embargo, vivo con normalidad y sin pensar mucho en eso; hago actividad física, me gustan los deportes y estudio en la universidad. Cada día de por medio (martes, jueves y domingos) debo ir a que me apliquen la profilaxis, aunque no lo veo como un obstáculo. Mis amigos y profesores me colaboran mucho, ellos han ido conociendo la enfermedad y me ayudan con lo que necesite”, señala el joven.



Y es que gracias a los avances que ha tenido el país en materia de enfermedades huérfanas (como la hemofilia), los pacientes son sujetos de especial protección, por lo que no puede haber barreras administrativas o económicas que afecten su acceso a la atención en salud.



“Yo acepté la hemofilia como parte de mí, como una oportunidad que me dio la vida de ser mejor persona y aprender a valorar lo que se tiene. Me encantaría que todos los demás pacientes con mi enfermedad tengan ese empoderamiento de su condición, tomen todos esos vacíos, esas molestias y dolores que causa, y los usen como un medio para ser mejores, ser líderes en su comunidad y ayudar a los demás”, manifiesta Juan Fernando Bustamante.