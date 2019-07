¿Cómo elegir carrera y universidad?

Graduarse de bachillerato y tener que escoger una carrera profesional es tal vez una de las decisiones más difíciles a las que se enfrentan los estudiantes.



El temor, la indecisión, la desorientación y la incertidumbre son sentimientos constantes que se revelan en esos momentos. El interés es seguir estudiando,

pero muchas veces se desconoce qué y en dónde. Según Rodrigo Riaño, vicerrector

de la Universidad La Gran Colombia, “gran parte de estos jóvenes son orientados

por sus padres, amigos, profesores; se inclinan por la carrera que está de moda o por creer simplemente que les dará plata”.



Por eso, la orientación profesional, para Riaño, “no puede seguir siendo la materia de relleno en los últimos cursos del colegio; tampoco, una asignatura que se pueda llevar a la ligera ni, menos, convertirse en la típica clase en la que solo se dicen cosas obvias para convencer a los jóvenes acerca de qué estudiar y por qué”, precisa.



A lo que hoy se conoce como orientación profesional se han ido sumado otras estrategias como las actividades de inmersión de las universidades, las cuales les ayudan a los jóvenes a tomar esta determinante decisión. En esta iniciativa, las instituciones de educación superior (IES) del país realizan diferentes actividades con el propósito de dar a conocer sus instalaciones y programas académicos a los estudiantes de último año de bachillerato.



Entre sus objetivos se destacan apoyar y complementar la orientación profesional de los jóvenes, brindar una experiencia académica y de vida universitaria que les permita conocer las clases y experimentar el ambiente en los campus o claustros, facilitarles la movilidad entre las diferentes carreras e informarles sobre las actividades de bienestar.



Estos programas, algunos de los cuales tienen costo, se realizan dos veces al año –uno cada semestre– por medio de visitas guiadas; pueden durar de uno a dos días, e incluso semanas, especialmente cuando a los interesados les permiten entrar y

participar en clases reales.



Entre los más reconocidos sobresalen los de las universidades Ean, La Salle y El Bosque; sin embargo, todas las IES del país cuentan con este tipo de actividades.

Universidad de La Salle

Desde la Dirección de Comunicación y Mercadeo se llevan a cabo diferentes estrategias con el objetivo de atraer futuros estudiantes que deseen matricularse

en una carrera profesional.



Sobresale el Campus Abierto, en el cual se convocan cerca de 1.100 alumnos de colegios para que conozcan la institución. Además, se organizan periódicamente

ferias universitarias en las cuales prestan asesoría alrededor de 400 personas

por evento.



“Sumado a estas iniciativas, también participamos en ferias de gran formato, como Expo Estudiantes, Expo Agrofuturo, entre otras en las cuales asesoramos a alrededor de 1.200 jóvenes interesados en ingresar a la universidad”, comentó Óscar Elizalde, director de Comunicación y Mercadeo de la Unisalle.



Se destacan las asesorías que la institución hace a los colegios, en las que anualmente se visitan 220 instituciones educativas a nivel nacional, ofreciendo todo tipo charlas de orientación vocacional, conferencias institucionales y talleres con algunos

docentes e investigadores

Universidad El Bosque

Su programa de inmersión permite a los estudiantes del grado once de bachillerato de

los colegios en convenio asistir a determinadas clases en la universidad.



“Trabajamos de la mano de las instituciones educativas y apoyamos el proceso de toma de decisión de los alumnos respecto a qué carrera estudiar, acercándolos a una experiencia universitaria que marcará sus vidas”, afirmó Diana Milena Mejía, coordinadora de Mercadeo de El Bosque.



Los jóvenes reciben clases correspondientes a cursos certificados por la universidad, en los cuales se les dará constancia de las materias y créditos cursados o del curso básico. Además, podrán participar en los talleres y actividades del área de bienestar universitario, usar los campos deportivos y beneficiarte de los servicios que prestan la biblioteca, las salas de cómputo y los laboratorios.



Entre las ventajas de este programa, se destaca que los interesados pueden ingresar durante un semestre a las clases de una o tres materias recomendadas por la facultad de la carrera de interés. “Además, este convenio no tiene ningún costo y aporta en el proceso de orientación profesional de los estudiantes”, recalca Mejía

Seis reglas de oro para elegir qué carrera estudiar

1. Conozca sus puntos fuertes y débiles. Puede hacerse una idea con las materias que

más le gustan del colegio y con las que obtiene mejores calificaciones. Los resultados de las Pruebas Saber 11 también le servirán de termómetro.



2. Consulte si la universidad a la cual desea ingresar cuenta con tutores o personas que lo puedan acompañar durante su proceso, no solo para la adaptación sino como apoyo a fin de superar las deficiencias conceptuales que traiga del colegio.



3. Investigue si la universidad está acreditada en alta calidad por el Ministerio de Educación; también, si la carrera de su interés cuenta con el mismo reconocimiento. Esto marca una diferencia importante y será un plus.



4. Revise el plan de estudios de la carrera de su interés. Conozca las materias que va a cursar y relaciónelas con sus fortalezas académicas. Además, identifique en qué competencias y habilidades saldrá con mayor fuerza al mercado laboral.



5. Averigüe cuál es la situación en el mercado laboral de sus ‘posibles colegas’. A través del Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación Nacional podrá acceder a esta información.



6. Pregunte siempre por los planes de financiación o apoyo económico para pagar sus estudios. Aunque no debe ser el principal criterio para elegir qué estudiar y dónde, es claro que el bolsillo será un determinante en esta decisión.