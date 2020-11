¿Cómo combatir los efectos del cambio climático?

Cuando el nuevo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, tomó posesión hace unas semanas se comprometió con el país a liderar una cruzada tendiente a ubicar a Colombia en un contexto sobresaliente en materia de sostenibilidad, generando una transición energética, más movilidad limpia, una lucha de frente contra la deforestación, impulsar la siembra de 180 millones de árboles para 2022, ejecutar el plan de acción del pacto de Leticia, el Pacto Mundial por los Páramos y fortalecer estrategias de negocios verdes y del Sistema Nacional Ambiental.

Con todo lo anterior aún hay mucho trabajo por hacer para que el cambio climático no siga afectando nuestro país. Según Correa “la principal meta que nos hemos planteado en materia de mitigación de gases efecto invernadero (GEI) se ha definido en no exceder las 267 CO2 Mt CO2 eq de estas emisiones en 2030, con lo cual estamos dando los primeros pasos para alcanzar la mayor meta nacional que es alcanzar la carbono neutralidad al 2050”.



En dichas metas, Colombia se propone reducir sus emisiones en un 20% a través de 33 líneas o medidas estratégicas que se priorizan en cada sector. Para cumplir con estas metas y ejecutar dichas acciones se han establecido diferentes estrategias y líneas de política pública.



“Actualmente, se está realizando un proceso de socialización territorial y sectorial con actores públicos, privados y sociedad civil para recibir sus aportes frente a las metas planteadas”, agregó el ministro.

Empresa privada, aliada del Estado

La empresa privada, diferentes ONG y fundaciones lideran, a lo largo y ancho del país, un sinnúmero de campañas tendientes a mitigar la transformación del clima, vía contaminación.



Una de estas empresas es el Grupo Retorna que se consolida como una iniciativa de colaboración empresarial, enmarcada en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), para dar cumplimiento a los lineamientos planteados por el Gobierno Nacional, la Organización para la OCDE y la ONU, en torno a la economía circular.



Para su director ejecutivo, Edgar Erazo, el Grupo Retorna se está conformado por las corporaciones Cierra el Ciclo, EcoCómputo, Pilas con el Ambiente, Red Verde, Recoenergy y Rueda Verde, las cuales funcionan como colectivos constituidos por las empresas que importan fabrican o comercializan los productos correspondientes a cada uno de estos seis sistemas de recolección selectiva, y gestionan, residuos de envases y empaques de insecticidas domésticos, residuos de computadores y periféricos, pilas usadas, electrodomésticos de línea blanca y televisores en desuso, baterías plomo ácido de vehículos y motos y llantas usadas respectivamente.

Energías no convencionales

Otra iniciativa de las muchas que existen en Colombia es liderada por el Fondo de Energías No Convencionales, Fenoge, que ha asumido una acción importante tendiente a dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en donde directamente se involucra en el No. 7, el cual tiene como meta lograr el acceso universal a energía asequible y no contaminante.



Para Katharina Grosso Buitrago, directora ejecutiva de Fenoge, “una de las líneas prioritarias de inversión es la electrificación rural en donde nos alineamos con las metas de gobierno y las del Plan Nacional de Desarrollo, en cuanto a ampliación de cobertura y acceso a energía las cuales se ejecutan y se cumplen a través del Plan Nacional de Electrificación Rural”.



Por su parte Promigas inicio un proceso para validar y actualizar su materialidad, teniendo en cuenta las nuevas tendencias del entorno y la realidad corporativa. Como resultado, se integró como temas emergentes aspectos como la cyber seguridad y el acceso a la energía para clientes vulnerables. También el avance hacia la descarbonización del portafolio y la investigación e implementación de proyectos que impliquen nuevas formas de energía.

¿Bosques y agua?

En el tema de bosques, el principal avance en materia de deforestación ha sido reducir la tasa en un 19% desde el 2017 al 2019. Según el ministro Correa “hemos estableció la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión Integral de Bosques, la cual permite reducir la deforestación a través de acciones orientadas hacia la legalidad, el emprendimiento, la productividad y el desarrollo sostenible con apoyo de las comunidades.



También, con apoyo del programa Visión Amazonía, se han desarrollado 16 proyectos agroambientales en Caquetá y Guaviare, considerando las cadenas de leche, carne, cacao, caucho y productos no forestales del bosque, la prestación de extensión crediticia y colocación de créditos verdes a través de Finagro, y el inicio del proceso de las líneas del Instrumento Financiero Verde con el Banco Agrario.