Combustibles ecológicos, una necesidad que ahora es prioridad

La búsqueda de productos no tradicionales para convertirlos en combustibles ecológicos sigue avanzando en sus investigaciones.

Según Libardo Mendoza, docente del programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de América, la materia prima para la producción de biocombustibles es la biomasa, por lo que la producción sostenible de biocombustibles debe partir de que la materia prima debe ser biomasa residual que no compita con los productos alimenticios de primer orden y, por ello, la tendencia actual es la utilización de biomasa residual generada en el sector agroindustrial.



“En Colombia, por ejemplo, se pueden citar el bagazo de caña, los residuos de la industria palmera (cuesco de palma, fibra de palma). También es importante mencionar el uso de residuos sólidos urbanos (RSU) que se pueden considerar un problema ambiental. La investigación actual en la generación de biocombustibles se focaliza en la producción de materias primas como algas, que pueden crecer de forma rápida y que durante su crecimiento se consume una cantidad importante de CO2 que ayuda a mitigar su efecto negativo en el ambiente”, precisa.



Al tiempo que considera que la producción de biocombustibles ha alcanzado un avance significativo en las últimas dos décadas, que ha permitido escalar los procesos y lograr comercializar tecnologías, entre las cuales se encuentra la producción de biocombustibles líquidos como bioetanol y biodiesel, la digestión de RSU para la producción de biogás y la combustión de residuos biomásicos para la producción de calor, mientras que tecnologías como la gasificación y pirólisis se encuentran en desarrollo con pocas aplicaciones comerciales a gran escala.



Al respecto Jorge Bendeck, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Biocombustibles (Fedebiocombustibles), cree que están avanzando las investigaciones para producir un diesel ecológico de aceite vegetal llamado RVO (por sus siglas en inglés) e, igualmente, etanol de segunda generación producido de residuos vegetales no alimentarios. “También biodiesel de aceite de algas, una investigación que se remonta a más de 10 años, pero ha sido continua. Y por último el hidrógeno, que está considerado como el combustible del futuro, limitado por los costos de la energía eléctrica, necesaria para romper la molécula de agua”, anota el directivo.



Por su parte, Harvey Andrés Milquez, doctor en Energías Renovables y docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Unad, sostiene que son diferentes las matrices energéticas que se están investigando en la actualidad, incluyendo biocombustibles de segunda y tercera generación, es decir, aquellos que parten de vegetales no comestibles o de residuos agroindustriales. También, dice que se cuentan con múltiples investigaciones relacionadas con producción de combustibles ecológicos gaseosos, líquidos y sólidos; con materias primas como: residuos, aguas residuales o desechos orgánicos e inorgánicos.



“Además, la tecnología de la producción y el almacenamiento del hidrógeno ha avanzado de forma vertiginosa; sin embargo, la mayor eficiencia en la producción de hidrógeno en el proceso de refinación de crudo y la reducción del costo del barril de crudo afectan el balance económico para viabilizar financieramente cualquier proyecto industrial. No obstante, en la actualidad la matriz energética más prometedora, principalmente en vehículos, son los motores eléctricos”, añade.