Según información del Dane, para el mes de junio de 2023, la tasa de desempleo del total nacional fue del 9,3 %, lo que representó una disminución de 1,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (11,3 %). Se ha logrado mantener un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cuya variación fue del 3.0 % en el último trimestre del año. Adicionalmente, el Registro Mercantil de Colombia ha alcanzado una cifra récord de 1.386 organizaciones certificadas en la ciudad de Bogotá y 59 municipios del país.

Sin embargo, en el mundo laboral actual, la búsqueda de un buen ambiente de trabajo se ha convertido en una prioridad para muchas personas. No se trata solo de tener un empleo, sino de sentirse valorado, motivado y cómodo en el lugar donde se pasa gran parte del tiempo.



Es por eso que cada vez más empresas se están sumando a iniciativas como Great Place to Work (GPTW), reconocida por fomentar y evaluar la calidad del entorno laboral que ofrecen las organizaciones.



Great Place to Work® busca resaltar a aquellas organizaciones que, a través de una excelente gestión de su ambiente laboral, han logrado brindar experiencias únicas y especiales a sus colaboradores y a su vez han generado iniciativas de alto impacto que aportan a la construcción de una mejor sociedad para todos. Este es el propósito que se hace visible a través del reconocimiento a 'Los Mejores Lugares para Trabajar™ en América Latina, 2023'. Uno que es el reflejo del compromiso de las organizaciones por crear ambientes de trabajo basados en la confianza, en donde la equidad, el bienestar y la justicia, han marcado una diferencia importante en la región.



Para formar parte de GPTW, las empresas deben seguir varios pasos. En primer lugar, se realiza una encuesta anónima a los empleados sobre diferentes aspectos relacionados con sus condiciones laborales, la cultura de la empresa, la confianza en el liderazgo, la comunicación interna, etc. Esta encuesta ofrece una visión integral de la experiencia de los empleados y permite identificar áreas de mejora. A continuación, se recopilan y analizan los resultados, y se comparan con otras empresas de la misma industria y tamaño. Finalmente, se otorga el distintivo de GPTW a aquellas compañías que alcanzan los estándares requeridos.



Participar en GPTW no solo es una oportunidad para evaluar y mejorar el ambiente laboral, sino también para obtener reconocimiento y visibilidad. Contar con este distintivo puede atraer nuevos talentos, clientes y colaboradores, ya que demuestra el compromiso de la organización por brindar un buen lugar para trabajar.



Santiago Botero, fundador de Finsocial comentó que “el sello GPTW es una de las cosas importantes que el inversionista mira en la compañía para adquirirla, nos garantiza que en la industria donde nosotros nos encontremos nos da fe de que muy buena gente trabaja para nosotros y que de alguna manera va a ser muy difícil de que la competencia se nos lleve las personas”.



Además, Botero comentó que “nosotros los emprendedores debemos ser conscientes de que las compañías no necesariamente valen por los resultados, sino que valen por su gente. No tener una cultura sólida en la compañía significa necesariamente pérdidas”.



Estas organizaciones han entendido a la perfección que tener como prioridad a las personas es la mejor ventaja competitiva. Tanto así que las empresas en la lista obtuvieron una puntuación del 91 % en el promedio de todas las afirmaciones de la encuesta de Great Place to Work®, en comparación con el 84% de otros lugares de trabajo participantes de la región, y solo el 55 % si se revisan los resultados de las encuestas realizadas globalmente.



Así mismo, en los lugares de trabajo reconocidos la afirmación “aquí tenemos beneficios especiales y únicos” se encuentran 13 puntos porcentuales por encima del resultado en las demás organizaciones participantes.

Great Place to Work® resalta a aquellas organizaciones que, a través de una excelente gestión de su ambiente laboral, han logrado brindar experiencias únicas y especiales a sus colaboradores. Foto: iStock.

Colombia y el ranking

La lista de ‘Los Mejores Lugares para Trabajar™ en América Latina, 2023’ se elaboró con base en la opinión de 1'987.411 colaboradores en representación de 3'800.000 que trabajan en 2.513 organizaciones en 30 países de América Latina. El ranking lo configuran las 125 compañías con los mejores resultados en cuanto a los factores clave para alcanzar la excelencia en cuanto a la gestión del ambiente laboral se refiere.



Como resultado del análisis, el Instituto reconoce el trabajo efectuado y los resultados de 18 organizaciones con operación en Colombia y que hacen parte de este listado. Este no es un logro menor, ya que representa el compromiso del sector empresarial con hacer del ambiente laboral una palanca que favorezca la creación de valor en las organizaciones y que contribuye a la construcción de un mejor país para todos.



Es de resaltar y celebrar dentro de estos resultados, que dos compañías colombianas y una multinacional en el país, ocupan la primera posición en cada una de las tres categorías en las que se encuentra segmentado este ranking:



- Puesto N°. 1 Organizaciones Pequeñas & Medianas: Operadora de Palma de la Altillanura & Palmeras Sillatava

- Puesto N°. 1 Organizaciones Grandes: Finsocial

- Puesto N°. 1 Organizaciones Multinacionales: DHL



“Esto sin duda, representa un gran logro para Colombia, ya que deja en evidencia lo mucho que hacen las organizaciones por contribuir en el desarrollo de un mejor país y el inmenso aporte que han hecho en el proceso de reactivación y recuperación económica y social, en donde hemos salido fortalecidos y hemos sabido capitalizar los retos y desafíos a los que nos hemos visto enfrentados”, comentó Jaime Urquijo, CEO Great Place to Work® Institute Colombia.



“Las compañías del país se están convirtiendo en un referente de excelencia para la región y el mundo. Por ello, la invitación al final de estas reflexiones es a que sigamos construyendo sobre lo construido”, añadió Urquijo.

¿Qué hacer para mejorar?

Para Johana Quiroz, trabajadora social con énfasis en relaciones laborales y recursos humanos, aunque cada empresa es única y enfrenta desafíos particulares, existen algunas prácticas generales que pueden ayudar a crear un buen ambiente laboral:



- Tener una comunicación abierta y transparente entre los líderes y los empleados es fundamental para establecer la confianza y promover un ambiente de trabajo positivo.



- Las personas necesitan sentir que tienen la posibilidad de crecer y desarrollarse profesionalmente dentro de la organización. Ofrecer planes de capacitación, programas de mentoría o promociones internas puede fomentar la motivación y el compromiso de los empleados.



- Promover la inclusión y la diversidad en el entorno laboral es esencial para crear un ambiente de trabajo igualitario y respetuoso. Cada empleado debe sentirse valorado y apoyado, independientemente de su género, raza, orientación sexual o cualquier otra característica.