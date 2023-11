¿Colombia está lista para el 5G?

Para el próximo 20 de diciembre está programada la subasta 5G en el país y a ella finalmente se presentarán los operadores Claro, Movistar, Tigo, Wom y la brasileña Telecall, que se sumó en último momento.

Lo anterior ya genera gran expectativa en Colombia y por obligación salta la pregunta de si el país está listo para la llegada de esta tecnología y lo que esto significa.



Al respecto, Natalia Guerra, directora de Asuntos Públicos en Telefónica Movistar Colombia, dice que están seguros de que el futuro 5G transformará positivamente las vidas de los colombianos y la actividad de las empresas del país, lo que significa un aumento de la capacidad de red para que los usuarios disfruten de mayor rapidez, incluso en lugares de alta congestión.



Para ella, su gran diferencial estará en la latencia o tiempo de respuesta, el cual disminuirá a pocos milisegundos. Su baja latencia y altas velocidades serán también esenciales para las empresas y el mundo productivo, ya que podrán desarrollar soluciones que beneficiarán su productividad y los acercarán a la economía digital, a la Industria 4.0 y al Internet de las Cosas (IoT).



“Del último proyecto a la resolución definitiva vemos importantes cambios: en la banda de 3,5 GHz como el bloque inicial a subastar pasó de 60 MHz a 80 MHz, el valor de reserva aumentó de $239.000 millones a $318.000 millones; el incremento del precio entre las pujas ya no será aleatorio sino según unas tablas definidas, y la elección de las frecuencias no será mediante oferta en sobre cerrado, sino en orden de selección con base en el valor ofertado por los bloques genéricos. Además, el monto para pagar con obligaciones de cobertura bajó de $145.000 millones a cerca de $96.000 millones, cifra que estamos revisando, ya que en los borradores lo estimado internamente tenía unos costos 2,6 veces por encima de lo calculado por el Ministerio”, revela Guerra.



A su turno, Jaime Chacón, director de Ventas para Latinoamérica Norte - Soluciones de Conectividad Móvil de Thales, indica que como expertos en seguridad y conectividad para la implementación del 5G ven que en Colombia ya está en marcha la era del 5G y que la subasta por su espectro radioeléctrico es clave para poder estar preparados para la llegada de esta tecnología al país. Así, cree que con las cuatro solicitudes de participación de los operadores presentadas se da inicio en firme a esta carrera por el uso del espectro.



“En Colombia, los operadores móviles ya han efectuado multimillonarias inversiones para brindar acceso a redes 4G en el territorio nacional, el cual ha sido un paso importante para preparar el camino a las nuevas tecnologías. Esto permitirá que el despliegue inicial de 5G pueda ser una realidad en un mediano plazo, teniendo en cuenta que a nivel mundial esto ha sido efectuado de manera preferente basado en esta infraestructura”, explica este experto, quien añade que si bien la red 4G es la tecnología más usada en este momento en el país y está bastante madura, esto no necesariamente significa que ya los operadores han visto utilidades de las inversiones que hicieron para implementar las 5G.



Por lo anterior, sostiene que lo más probable es que inicialmente se vean implementaciones Non-Stand Alone (NSA) en el 2024, para en un plazo más largo ver las 100 por ciento 5G, conocidas como Stand Alone (SA). Y resalta que la experiencia de usuario no se verá afectada con una u otra implementación, ya que lo que percibirá será mayor velocidad en el servicio.



En esa línea, Daniel Losada, vicepresidente de Ventas Internacionales en Hughes, afirma que, si bien en Colombia, como en el resto de Latinoamérica, la implementación del 5G está en una etapa inicial, existe un camino trazado por el Gobierno, y los procesos de licitación y asignación son los que irán marcando el ritmo de esta fase previa al despliegue efectivo del 5G.



No obstante, agrega que este proceso es irreversible e inminente, pues el país, como la región, necesitan adoptar lo antes posible este tipo de nuevas tecnologías para lograr su desarrollo social y económico, y para evitar quedar rezagados de cara a otros mercados.



“También es verdad que, a medida que los proveedores implementen gradualmente la red 5G, tecnologías como el satélite serán esenciales para cumplir con los requisitos de las licitaciones, como lo es el llegar a las áreas desatendidas del país, muchas de ellas en zonas rurales. Es decir, estar listos para la llegada del 5G exigirá que todos los actores que participan en el sector telecomunicaciones actuemos en equipo y aportemos con nuestras respectivas infraestructuras y servicios para fortalecer el ecosistema de conectividad colombiano”, enfatiza Losada.

La voz del MinTic

Voceros del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones manifiestan que, en principio, vale la pena resaltar que de acuerdo con lo establecido en la Ley 1341 de 2009, Colombia está obligada a garantizar la libre adopción de tecnologías, por lo que no es dado para el país establecer medidas específicas sobre el tipo de tecnología que se deben usar en la prestación de los servicios de telecomunicaciones.



No obstante, aseguran que el MinTic sí puede propiciar el desarrollo de varias tecnologías a través de políticas públicas que generen inversión y que por esto es tan importante para esta cartera establecer procesos como el de la subasta 5G, con condiciones que maximicen el bienestar social vía mayor conectividad y mayor promoción de la inversión, a través del desarrollo de nuevas tecnologías en conectividad como 5G, que habilitan el crecimiento de otras tecnologías, como la Inteligencia Artificial y el Internet de las Cosas.