Tras concluir la 14ª edición del eCommerce Day Colombia Blended [Professional] Experience, y la número 158 a nivel regional, vemos en este país -uno de los 16 países que forman el eCommerce Day Tour de este año- las razones por las cuales es una de las turbinas de América Latina.

Entre otras cosas, por contar con un ecosistema robusto de retailers que no sólo se han esforzado por vender por encima del 10% a través de los canales digitales, como lo hacen México, Brasil y Argentina, sino por encaminarse a lograr una penetración del canal de hasta el 30% en las principales categorías como lo son electro (linea blanca/marron), home & deco, Indumentaria, moda y accesorios

Video Colombia, en el camino hacia un ecosistema robusto de comercio unificado Con un crecimiento de las ventas online del 38%, los retailers colombianos exploran el desafío de hacer un uso eficiente de los datos para optimizar la experiencia de compra. Marcos Pueyrredon, Presidente del eCommerce Institute y coFounder & Global Executive SVP de VTEX Foto: eCommerce

Particularmente, el 13% de todo lo que se comercializa en Colombia en la actualidad se hace por medio de canales digitales, lo que representa -más allá del alto valor- una gran capacidad de recursos técnicos, humanos y un entendimiento de cómo asimilar y adoptar nuevos procesos con el objetivo de optimizar toda la cadena de suministro hacia el consumidor final.



Durante el evento de este año dialogamos sobre un factor muy importante que, por fortuna, encontró a los cLevels de los paneles en un gran dilema, con acuerdos y mucho debate, pero en todos los casos atentos a una realidad en la industria del digital commerce colombiano. Hablo del lugar en donde los retailers están parados actualmente, su posición estratégica. Mientras que algunos ven con claridad ese paso hacia la omnicanalidad, otros ya consideran que los retailers más maduros de este país están perfilados hacia el unified commerce. Este debate no hace más que manifestar una base de acuerdo, y es el camino hacia la excelencia de las experiencia de compra para el consumidor final, un propósito que la industria lleva como bandera desde siempre, pero que tras la hiper aceleración que se experimentó durante la pandemia, se profundizó.



Los retailers colombianos timonearon un eTsunami magníficamente, oscilando entre la incertidumbre y la oportunidad. En el camino, aquellos sectores del ecosistema más consolidados dejaron ver decrecimientos en ventas online (como es el caso de la vertical grocery & pharma) pero dejando lugar a otros sectores como electro, hogar, mascotas y textil.

ON: Se evidencias decrecimientos en ventas virtuales a YTD en negocios que importantes para el comercio minorista en Colombia Foto: Ecommerce day

La entrada de estos nuevos sectores versa, también, sobre cómo han podido llevar adelante un ejercicio que antes era exclusivo, haciendo que todo el proceso sea más sencillo y ágil.



Claramente, el cambio de hábito de los consumidores y la adopción del canal online es lo que posibilitó esta consolidación y el desarrollo de las verticales, al tiempo que propició la construcción e implementación de buenas prácticas que se expandieron a toda la región.



Todo esto es lo que hizo posible el acogimiento del modelo omnicanal y su paso hacia el unified commerce que, en definitiva, requiere de la sincronización de esfuerzos con todos los que integran el ecosistema digital a nivel local, y también a nivel regional e internacional.



Por su parte, Colombia concentra un mindset innovador, ese empuje que los grandes negocios que nacieron como emprendimientos, pero que hoy son piezas fundamentales de la cadena de suministro, como es el caso de Rappi, entre otros, sean hoy grandes ejemplos de liderazgo regional. Adicionalmente, cabe destacar el gran potencial de talentos que tiene este país y, sobre todo, los esfuerzos que la industria hace por profesionalizar a sus equipos para que estén a la altura de lo que la demanda exige, pero también para que sepan como escalar en oportunidades dentro de un entramado que es cada vez más potente.



Hoy, los equipos tienen el objetivo de hacer cada vez más simples los procesos más complejos, y es que de cara al crecimiento de la industria local, se tienen desafíos más grandes como la consolidación del retail media network local, con gigantes como Amazon en la punta del iceberg.



En Colombia ya podemos ver cómo Mercado Libre, Grupo Éxito, Falabella y Ripley, entre otros retailers, toman la posta del sourcing & Marketplace, Retail Media y empiezan a profundizar en la red de tiendas físicas con servicios de valor agregado, al mismo tiempo.



Esto pone de manifiesto el manejo eficiente de los datos y su propuesta de valor, tanto por parte de los sellers/partners de su cadena de valor, como para consumidores finales, con el objetivo mancomunado y colaborativo de crear experiencias personalizadas y entender que el ecosistema se nutre de la diversificación, personalización y servicios con foco en ese JOB-TO-BE-DONE: Generar una experiencia de compra positiva sin importar si el canal es online o offline, lo que exige muchísimo más al equipo y a la arquitectura técnica de los retailers actuales.



Pero esto no es todo, al mismo tiempo el digital commerce de Colombia está enfrentando otros retos relacionados con la regulación del sector, un factor que siempre queda atrás cuando hablamos de evolución, como si las reglas del juego llegarán después de jugar todas las cartas. Por fortuna, aquí también, tenemos que destacar que la legislación suele incentivar el crecimiento de los canales digitales, al mismo tiempo que a nivel privado y público se generan iniciativas de promoción muy potentes como, sin ir más lejos, el día sin iva, el black friday, el cyberlunes, etc. Hoy, como actores de este ecosistema, tanto en Colombia, como en cualquier otro país de esta región o del mundo, tenemos claro que detrás de las pantallas hay personas y que estas personas están cada vez más predispuestas a llevar adelante un mix muy beneficioso para el comercio actual que oscila entre la observación, la indagación, el análisis, la compra, la recompra, la opinión, etc.



En concreto, todo lo que las personas pueden hacer y que conforman parte de la experiencia, todo está detrás de una pantalla, de un dispositivo conectado a una maquinaria potente que, en la actualidad, ya moviliza las economías locales. No existe razón para ignorarlo y, mucho menos, para dejar de profesionalizar a quienes componen los nuevos modelos de negocio. En definitiva, esa es la razón por la que desde hace 17 años realizamos el eCommerce Day Tour y por la cual me siento orgulloso de ver cómo Colombia, entre otros tantos países, sigue en crecimiento.