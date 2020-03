Colombia demuestra que ¡sí se puede!

Hoy, como siempre, ¡sí se puede!

Frente a situaciones tan disruptivas como la pandemia de coronavirus, que mantiene confinado a al menos uno de cada tres habitantes del planeta, hay una tendencia al pesimismo, a pensar que ‘esto es lo peor que nos podría haber pasado, y justo en este momento’.



Pero lo cierto es que las crisis son inherentes a las sociedades, y la nuestra no es la excepción. Aunque nunca enfrentó un conflicto externo de importancia, Colombia se ha sobrepuesto a varios enemigos relevantes: la insurgencia y los paramilitares, el terrorismo, la inestabilidad económica internacional, etc.



Este especial nos recuerda que la cuarentena que estamos viviendo, la primera que involucra a todo el país, es apenas el último eslabón de una larga cadena de desafíos que hemos enfrentado como sociedad. El más grande en mucho tiempo, seguramente, pero no por eso imposible de superar.



Como lo señala el profesor Jared Diamond en su último libro, Crisis. Cómo reaccionan los países en los momentos decisivos, de la forma en que los individuos manejan sus momentos de inestabilidad se pueden extrapolar elementos para atender las crisis nacionales. Por eso, también hemos incluido varios ejemplos de resiliencia personal.



Unos y otros le mostrarán que hoy, como siempre, ¡sí se puede!