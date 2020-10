Colombia, cuarto lugar en el Índice de Competitividad Global

Durante más de 40 años el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) publica el Reporte Global de Competitividad (RGC) y su principal indicador, el Índice de Competitividad Global (ICG).

En ese lapso se han ido presentando algunos cambios en la manera de hacer este análisis, que proporciona una evaluación anual de los impulsores de la productividad y el crecimiento económico de los países a largo plazo.



Así, desde 2006 y hasta 2017 el WEF utilizaba una metodología distinta –con base en el tipo de economía–, integrada por tres componentes con 12 pilares: ‘Requerimientos básicos’, que hacen referencia a instituciones, infraestructura, macroeconomía, salud y educación, con un peso entre 20 por ciento y 60 por ciento; ‘Mejoradores de eficiencia’: educación superior, mercado bienes, mercado laboral, mercado financiero, tecnología y tamaño del mercado, entre 35 por ciento y 50 por ciento, y ‘Factores de innovación y sofisticación’, entre 5 por ciento y 30 por ciento.



Y desde ese año, de acuerdo con un informe de Deloitte, “el Foro incorpora lo que denomina el Índice de Competitividad Global 4.0, que captura los factores que determinan los niveles de productividad económica, pero incluye con mayor énfasis los elementos asociados al capital humano, agilidad, resiliencia e innovación.

Considerando la complejidad de priorizar políticas en el contexto actual, la metodología 4.0 brinda el mismo peso a cada uno de los pilares, independientemente del tipo de economía. Bajo esta premisa, el WEF busca brindar un mismo punto de partida e incentivar a su vez una visión holística del desarrollo de los países.

El índice actual, según lo explica el propio WEF, mapea el panorama de competitividad de 141 economías, a través de 103 indicadores organizados en 12 temas y cuatro componentes. “Cada indicador, usando una escala de 0 a 100, muestra cuán cerca está una economía del estado ideal o “frontera” de competitividad”.



Esos pilares, que cubren amplios elementos socioeconómicos son: instituciones, infraestructura, adopción de las TIC y estabilidad macroeconómica dentro del componente de Entorno; mientras que en el de Capital humano están los de salud y habilidades; en Mercados se encuentran mercado de productos, mercado laboral, sistema financiero y tamaño del mercado, y en el componente de Factores de Innovación y Sofisticación se miden los pilares de dinamismo empresarial y capacidad de innovación.



Al respecto Wilson Solano Rodríguez, coordinador del Área Económica y Líder de Misiones Académicas de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad El Bosque, dice que hablar de competitividad –como lo hace el Foro – es referirse a uno de los temas más relevantes, en un mundo cada día más globalizado y no solo en el sector empresarial, sino en el político y el académico, y que además nos lleva a conocer a grandes pensadores que, de una forma u otra, han contribuido con su desarrollo, como Peter F. Drucker, Michael Porter, Gary Hamel y Klaus M. Schwab.

“Este último, profesor de economía en Suiza y fundador del Primer Simposio de Administración y el Foro Administrativo de Europa a principios de los años 70, que hoy lo conocemos como el Foro Económico Mundial (WEF), el cual ha permitido desde sus orígenes reunir a los empresarios, políticos, académicos y activistas más importantes del mundo”, recuerda.



Desde su primera reunión en 1971, añade, con poco más de 440 empresarios de diferentes compañías de Europa Occidental, se ha denotado un constante cambio en la generación de indicadores de gestión que hoy, con más 140 economías participantes, el Foro pasa a convertirse para muchos en una gran institución que contribuye con las mejores prácticas para toda la sociedad.



“Esto no significa que no tenga sus detractores, quienes manifiestan que tan solo crea una mayor brecha entre ricos y pobres, mediante una serie de variables que continúan favoreciendo a los grandes capitales”, advierte Solano, al tiempo que señala que lo más importante de estos indicadores es que sus resultados provienen en un 30 por ciento de encuestas de opinión ejecutiva (presidentes de grandes compañías), y el restante 70 de organismo multilaterales y de centros de investigación privados, lo que genera una gran confiabilidad al momento de efectuar cualquier tipo de estudio socio – económico.



Acerca de las modificaciones que se han presentado a lo largo de los años, Andrés Camacho Murillo, docente investigador de la facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, afirma que se han dado cambios técnicos en la forma de evaluar cada pilar y los indicadores (aumentó el número de países y de líderes encuestados en la Encuesta de Opinión Empresarial. Además, se han sumado y refinado fuentes de información secundaria).



Así mismo, anota otros cambios menores, pero estos relacionados con los resultados de los primeros puestos, en los que algunos suramericanos han subido en el ‘ranking’ de una manera sustancial, aunque Venezuela ha perdido bastante, por obvias razones. Según los estudios, explica que los mayores cambios los han causado la capacidad de innovación, la apertura de los mercados y las instituciones.



Sin embargo, considera que “la confiabilidad de los resultados es relativa. Siempre van a depender de los ponderadores que tiene cada indicador en cada pilar. Además van a depender de los resultados de la Encuesta de Opinión Ejecutiva (la cual de por sí está sesgada hacia la percepción que tiene cada ejecutivo del tema preguntado). Yo creo que desde que se empezaron a incluir correlaciones entre el ICG y variables económicas para calcular el índice de competitividad global, el índice ha ganado confiabilidad”.

Lupa al registro nacional

De acuerdo con el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI), el Índice de Competitividad Global 2019 ubicó a Colombia en el puesto 57 entre 141 economías, aumentando tres posiciones frente al año anterior (posición 60 entre 140 el año pasado), luego de Brunéi (posición 56) y seguido por Azerbaiyán (posición 58).



“El país asciende un puesto en América Latina, ubicándose por primera vez en 14 años, como el cuarto más competitivo de la región (teniendo en cuenta el cambio de metodológico realizado en 2018). Además, Colombia junto con República Dominicana (ascendió cuatro posiciones) y Brasil (ascendió una posición), fueron los únicos países que mejoraron su ‘ranking’ en la región”, publica la entidad.



Y resalta que la mejoría nacional se debe a que elevó su puntaje en 10 de los 12 pilares medidos por el Índice, en los que se destacan los de salud, estabilidad macroeconómica, infraestructura y tamaño.



Sobre esos resultados, Jorge E. Castelblanco Á., CEO de Crowe Colombia, cree que aún estamos muy lejos, sobre todo si se tiene en cuenta la cantidad y calidad de los recursos que hay en el país. “Deberíamos estar, como mínimo, entre los 20 primeros, por esto considero que definitivamente hace falta un cambio cultural en las empresas, un cambio por una mentalidad más agresiva para afrontar los retos del mercado con mayor firmeza por parte de toda nuestra gente, tanto la más experimentada, como los más jóvenes, brindándoles mayores oportunidades”.



Igualmente, el directivo siente que a Colombia le hace mucha falta abrir espacios de comparabilidad y competitividad con los mercados internacionales y que las empresas necesitan trabajar fuertemente en las habilidades de sus colaboradores, tales como el bilingüismo, emprendimiento y suficiencia profesional.