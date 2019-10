Colombia - China, una relación comercial que continúa en crecimiento

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la relación comercial con China es de gran importancia para Colombia. ¿Por qué? Para empezar, porque en la actualidad es el segundo destino de las exportaciones del país; además, tiene una población superior a los 1.300 millones de habitantes con poder adquisitivo y, al mismo tiempo, ofrece muchas oportunidades, especialmente para los productos del sector agropecuario y agroindustrial.

Frente al primer aspecto, después de los Estados Unidos, la nación asiática ocupa la segunda posición en las ventas totales que hace Colombia al exterior. Al cierre de 2018 este mercado representó el 9,7 por ciento de las exportaciones nacionales, mientras que en 2017 representó el 5,8 por ciento.



“Con China hemos tenido una relación comercial que ha ido en crecimiento. Hace 10 años, no hacía parte de la lista de los 10 principales destinos de nuestras exportaciones y tan solo el 1,1 por ciento de esas ventas colombianas se dirigía a ese mercado. Hoy, tenemos un reto importante y es aumentar nuestras exportaciones no minero-energéticas, que en la actualidad representan el 6,2 por ciento de las totales que se despachan hacia ese destino”, explica esa cartera ministerial.



En relación con esas cifras, ProColombia revela que el año pasado las exportaciones no minero-energéticas a China sumaron US$260,7 millones, 18,4 por ciento más que en 2017. Así mismo, durante este periodo, 210 empresas colombianas exportaron al mercado chino.



MinComercio agrega que ahora el país adelanta el proceso de admisibilidad sanitaria para varios productos que se quieren comercializar con ellos como la carne bovina, la porcina y el pollo, entre otros. Para eso se avanza en un trabajo conjunto con el ICA, ProColombia y Colombia Productiva para alcanzar los estándares exigidos en China para esa clase de mercancías.



Por otro lado, en materia de importaciones, China ha sido el segundo origen de las compras que hace Colombia al mundo. En 2008 participaba del total de las importaciones del país con el 11,5 por ciento y hoy lo hace con el 20,6 por ciento.

Lo anterior, como lo manifiesta el Ministerio, permitiría establecer que las economías china y colombiana sean complementarias, por cuanto mientras que a ellos se les vende petróleo, carbón, azúcar, café, madera e insecticidas, entre otros productos, también se les compran teléfonos, motocicletas, computadores y monitores, por solo citar algunos.



A su turno el economista de la Universidad del Rosario y exministro de Comercio Exterior, Carlos Ronderos, reitera que actualmente China es el segundo destino comercial después de Estados Unidos y que en 2018, Colombia exportó a ese país de Asia Oriental 4 mil millones de dólares e importó 10 mil millones.



“Si bien la balanza es deficitaria, hay oportunidades que ya se han identificado para sectores diferentes al minero-energético como, por ejemplo, café, flores, banano, aguacate, chocolatería y confitería, ropa interior y vestidos de baño, pulpas de fruta, madera, químicos, entre otros”, dice el experto.



Igualmente, anota que este año Colombia estará participando en la segunda versión de la Exposición Internacional de Importaciones de China, del 5 al 10 de noviembre en Shanghái. Se trata de la plataforma que creó el mismo Gobierno chino para promover la entrada de productos y servicios extranjeros en su país. Sin duda, una vitrina importante donde se presentará la oferta de productos y servicios colombianos al mercado chino. Por otro lado, Ronderos asegura que la visita del presidente Iván Duque a China, junto con los representantes de los gremios agrícolas, fue fundamental, especialmente porque se aprobó la admisibilidad del aguacate Hass y se potencializaron nuevas oportunidades para productos que ya se están exportando. Y se espera, como ya se había dicho, que muy pronto se apruebe la admisibilidad para la carne bovina y porcina colombiana.



“Logramos el ingreso de nuestro aguacate Hass a este mercado asiático, gracias a la diplomacia sanitaria que lidera el presidente Duque. Destaco el trabajo articulado que hemos adelantado con el Ministerio de Agricultura. Esto nos permitirá alcanzar una mayor participación del producto en ese destino”, resaltó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.

Algunas cifras

MinComercio informa que en 2018 las exportaciones totales de Colombia a China fueron de US$4.172,7 millones, mostrando un crecimiento de 88,7 por ciento. De ellas, las no minero-energéticas representaron US$260,7 millones (crecieron 18,4 por ciento), mientras que durante el primer semestre de 2019 las ventas al exterior llegaron a los US$1.862 millones, un aumento de 4,9 por ciento, al tiempo que las no minero-energéticas alcanzaron los US$40,6 millones, lo que significó una caída de 71,7 por ciento.



En lo que hace referencia a las importaciones, el año pasado el país le compró a China cerca de US$10.544,7 millones y en los primeros seis meses de este año ya iban en US$5.207,4 millones, lo que evidencia lo dicho por el exministro Ronderos sobre esa balanza comercial deficitaria para Colombia (en 2018 fue de US$ 5.907,3 millones y entre enero y junio de 2019 estaba en US$3.116,7 millones).

ProColombia aporta otros datos en materia de inversiones, que indican que existe un acuerdo bilateral entre Colombia y China para la promoción y protección de inversiones, vigente desde 2012.



Sin embargo, al primer trimestre de 2019, los flujos de inversión extranjera directa de China en Colombia fueron de -US$ 26 millones. Este flujo negativo de inversión, según la entidad, pudo haberse dado por la venta de participaciones de capital en empresas locales en poder de “no residentes” a “residentes”, el reembolso de capital a sus inversionistas no residentes o amortizaciones de deuda por concepto de IED.

En el acumulado de 2000 a 2017, el total de inversión de Colombia en China fue de US$10,7 millones, ubicándose como el destino número 35 de inversión en el exterior y el primero en la región de Asia.



De igual forma, ProColombia añade que durante 2018 Colombia recibió 15.656 viajeros residentes en China, lo que representó una variación del 8 por ciento en comparación con 2017. Las principales regiones visitadas por los viajeros chinos son Bogotá, Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca y Atlántico, que tienen en la cultura, la naturaleza y la aventura sus principales atractivos para el turismo.

Buenas oportunidades

Según ProColombia, nuestro país tiene muchas oportunidades con respecto al mercado chino. Primero, porque posee una población que supera los 1.300 millones de habitantes y, además, tiene el 11 por ciento de las importaciones mundiales, cuyo Gobierno tiene por objetivo reafirmar su posición como potencia mundial equilibrando sus balanzas comerciales con más importaciones.



“A esto se suma el creciente poder adquisitivo de la población china y a su sólida clase media, lo que crea un ambiente comercial muy atractivo para Colombia. Hay oportunidades puntuales para la exportación de flores, derivados de frutas y frutas procesadas, carne de cerdo, cafés y derivados de cafés, piña, banano orgánico, limón Tahití, arándanos y frutas exóticas como la gulupa. También fajas, vestidos de baños y cosméticos naturales”, explica la agencia gubernamental.



Así mismo, afirma que durante el primer semestre de este año han generado 201 oportunidades de negocio con 129 empresarios colombianos, en su mayoría en la cadena de Agroalimentos y Sistema Moda, lo que refleja el interés que tienen en estos dos sectores.



Y sobre la posibilidad de un TLC con el gigante asiático, el Ministerio de Comercio indicó que no se ha firmado, y que este Gobierno no lo va a firmar. Lo que sí se quiere es profundizar la relación en acceso a productos del agro y la agroindustria, y aumentar la inversión. China es el segundo socio comercial, pero el número 11 o 12 en inversión.