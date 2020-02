Claves para realizar una especialización virtual

Optar por estudiar un programa de posgradual bajo la modalidad virtual conlleva ventajas como poder combinar de una manera óptima la vida personal, profesional y educativa, más en un entorno altamente competitivo como el actual; sin embargo, vale la pena revisar algunos aspectos que permitan que dicho objetivo se lleve a cabo con éxito.



De acuerdo con Angélica Rocío Gómez, directora de Virtualidad de la Universidad Ecci, antes de elegir un programa académico de posgrado virtual, el aspirante debería determinar cuáles son los aprendizajes que desea obtener una vez haya finalizado su estudio posgradual, es decir, revisar previamente de manera analítica si entre los planes de estudio están las asignaturas que garanticen sus competencias esperadas.

De otro lado, revisar la experiencia de la institución de educación superior, su trayectoria en la oferta de programas virtuales en niveles de pregrado y posgrado, ya que esto es garantía de realización de procesos de adaptación a la modalidad virtual y de adopción de buenas prácticas pedagógicas y didácticas en ambientes virtuales de aprendizaje.



Asimismo, añade la experta, examinar la experiencia en el ejercicio de la docencia y en organizaciones de los docentes que permita proyectar el alcance e impacto de su acompañamiento en la construcción del conocimiento, información que se puede encontrar en las páginas web de las instituciones de educación superior.



También, recalca Gómez, hacer un presupuesto de los gastos de matrícula, ya que esto puede determinar la oportunidad de éxito de culminar los estudios en el tiempo y plazo estimado. Por último, recomienda determinar cuáles son el impacto y beneficio que se van a obtener al terminar los estudios, ya sea en contexto laboral, personal y profesional; esto permitirá tener la motivación activa y el interés por adaptarse a los procesos de aprendizaje.

La tecnología

Desde lo técnico y tecnológico, indica Diego Cardona, docente de la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas de la Universidad EAN, lo mínimo requerido para el equipo de cómputo corresponde a los estándares que actualmente se ofertan, con procesadores de velocidades superiores a 1 GHz, memoria caché de 4 Gb y memoria RAM de 8 Gb, velocidad de conexión mínima de 256 kbps; sin embargo, son recomendables velocidades superiores a 512 kbps.



Y agrega que “con el desarrollo tecnológico, las plataformas virtuales de aprendizaje o sistemas de gestión del aprendizaje han evolucionado para ser auto-contenidas, de tal manera que un aspirante a un programa en modalidad virtual requiere únicamente el acceso a la licencia de uso. En el caso de la Universidad EAN es 'blackboard', cuyo licenciamiento está incorporado en el costo de la matrícula, aunque hay otras plataformas de acceso libre”.



Además, “es recomendable tener el licenciamiento de herramientas ofimáticas, como MS Office, que es de uso regular; y si lo considera conveniente, mas no es obligatorio, podría tener herramientas adicionales para la presentación de información, ya sea video, imagen o sonido, además de acceso a redes sociales”, afirma Cardona.



Sin embargo, aclara que, para incrementar la probabilidad de finalizar exitosamente el proceso académico, es recomendable que el aspirante adquiera previamente una aptitud proclive al uso de la tecnología, mediante el manejo de redes sociales, comunidades de aprendizaje, plataformas de gestión del aprendizaje, herramientas para búsqueda y presentación de información, entre otras.

Otras competencias y habilidades

“Siempre se debe evaluar el nivel de motivación que se tiene para realizar estudios en modalidad virtual, ya que así el proceso de adaptación es más sencillo entre el tutor y el estudiante. A partir de allí se demostrarán habilidades en manejo del tiempo, planeación y ejecución de un plan de trabajo, argumentación, análisis de la información, veracidad en la búsqueda de la información y recursividad”, destaca Gómez.



Como destrezas personales, recalca, “se pueden evidenciar disciplina, organización, autorregulación, consistencia y persistencia; sin embargo, no se considera que no demostrarlas sea un motivo para no llevar a cabo estudios en programas virtuales, ya que el principal pilar es la motivación por aprender”.



Por su parte, Cardona, de la EAN, considera relevante un alto compromiso con el proceso de formación autónoma, responsable de su propio aprendizaje y que se fundamenta en la capacidad para desarrollar actividades sobre la base de trabajo colaborativo, que implica valores como el respeto, la tolerancia, la paciencia y la generosidad.

Durante el proceso

En opinión de María del Socorro Guzmán, directora académica Virtual del Politécnico Grancolombiano, es muy importante que el aspirante sea profesional titulado, ya que este es un requisito en el proceso de admisión. Ya dentro del plan de estudio encuentra diversas tipologías de módulos que permiten realizar el proceso de formación y apropiación de conocimiento a través de casos, proyectos, foros, entregables y evaluaciones en línea.



Por otra parte, añade, es esencial que los estudiantes hagan del proceso de aprendizaje una experiencia significativa, que se apasionen con el conocimiento, que aprovechen los encuentros sincrónicos con los tutores y los materiales y recursos como biblioteca, caja de herramientas, medios de comunicación que les ofrece la institución.



De la misma manera, que conformen grupos y redes de aprendizaje y de práctica, pues “esta interacción les hace desarrollar habilidades comunicativas escritas y verbales, manejo de emociones, liderazgo, gestión, innovación, trabajo en grupo, entre otras, que serán aportes importantes en el crecimiento personal y profesional”, puntualiza Guzmán.



Gómez, de la Universidad Ecci, aconseja, asimismo, realizar cursos cortos en modalidad virtual gratuitos disponibles en diferentes plataformas de 'e-learning', ya que esto permitirá medir el nivel de desarrollo de las competencias digitales; afianzar habilidades de lectoescritura, ya que por el mismo contexto virtual se requiere que el estudiante demuestre un alto nivel de capacidad lectora en casos como veracidad de la información y análisis crítico e investigativo de los énfasis disciplinares.