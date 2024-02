CCB lanza primera iniciativa clúster de seguridad alimentaria del mundo

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) lanzó la iniciativa clúster de seguridad alimentaria para Bogotá y Cundinamarca, siendo la primera en el mundo. Esta, tiene por objetivo impulsar la producción limpia y responsable de alimentos, facilitar el acceso físico y económico a estos, además de desarrollar una oferta nutricionalmente adecuada para que los consumidores finales puedan tener una vida sana.

Al evento de lanzamiento, liderado por el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros Polanco, asistieron la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica Flórez, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Cundinamarca, Marcos Alberto Barreto García y la primera dama del Distrito, Carolina Delik Acosta, también experta en el tema.



“Hoy lanzamos el clúster de seguridad alimentaria, no es lo mismo hablar de la cadena alimentaria que de la seguridad alimentaria. Venimos con la FAO para que revise, oriente, aconseje y nos ayude con la sostenibilidad de este clúster que es el primero en el mundo. También los grandes empresarios y los gobiernos departamental y distrital están ayudándonos en este tema”, apuntó Claros.



En la apertura del evento, las vicepresidencias de fortalecimiento empresarial y de competitividad de la CCB dieron un panorama sobre la seguridad alimentaria en el país, la oferta de servicios de la entidad para los interesados y la pertinencia de este nuevo escenario, del que cualquier empresa de la cadena agroalimentaria de Bogotá y Cundinamarca puede hacer parte.



Y es que tres de cada 10 familias en Colombia no logran comer tres veces al día. Sumado a esto, se desperdicia el 34 por ciento de las toneladas de comida que se producen cada año y los productores rurales reciben muy poco del margen de ganancia del proceso productivo, lo que hace que la pobreza en el campo sea tres veces mayor que la de las ciudades.



En el país, según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el 28 por ciento de los hogares están en riesgo por la seguridad alimentaria, es decir 15,5 millones de personas.

¿Cómo hacer rentable al campo?

En el panel ‘Panorama nacional de la Seguridad Alimentaria, retos y oportunidades’, en el que participaron Ovidio Claros Polanco, presidente de la CCB, Jhenifer Mojica Flórez, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Marcos Alberto Barreto García,

secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Cundinamarca, y Carolina Deik Acosta, primera dama del Distrito y académica experta en el tema, se planteó que una de las principales problemáticas del campo es la fuga de los jóvenes que encuentran oportunidades más rentables en la ciudad.



“Nosotros tenemos Uniempresarial, que es una gran apuesta de esta administración en la CCB. Esta universidad puede ayudar a que se mire el campo como una industria y que la población joven que está en cuarto año no tenga que irse a la ciudad sino que se quede en el campo, ampliando sus niveles de educación, entregándole las bases tecnológicas para que la actividad empresarial del campo se industrialice. Para que eso sea una realidad necesitamos el apoyo de empresarios, del gobierno departamental, distrital y nacional ”, indicó Claros.



En el panel ‘Cómo impulsar el clúster de seguridad alimentaria en Bogotá y Cundinamarca’, se resaltó principalmente la importancia del trabajo asociativo para el desarrollo de la agenda de seguridad alimentaria.



También se destacó la asociatividad como un punto relevante a trabajar desde el naciente clúster de seguridad alimentaria. En ese sentido, el panel del sector privado, que contó con la participación de la Cooperativa Colega, Banco de Alimentos de Colombia, Adepan, Andi, Acodres y Curubatech. Los participantes manifestaron la importancia del trabajo colaborativo y la generación de sinergias entre actores que impacten positivamente la competitividad de todos los eslabones de la cadena productiva el sector, resaltando casos de éxito de países como Chile y Perú.



Algunos de los temas prioritarios a trabajar en el marco de este esquema asociativo son, la importancia de la implementación, adopción y educación tecnológica en los primeros eslabones de la cadena (campesinos) para contar cada vez con fincas más tecnológicas, lo que permitirá cerrar brechas productivas relacionadas con el pago justo por materias primas y el acceso a oportunidades de mercado. Sumado a esto, se planteó la importancia del papel de la academia como engranaje de estos procesos asociativos, pues existen problemáticas relacionadas con la falta de interés y capacidades de las nuevas generaciones en profesiones técnicas, tecnológicas y profesionales relacionados con el sector.

Así están trabajando las empresas del clúster

Lady Gisell Bobativa Sanabria y Gerardo Ardila Romero son los esposos que le dieron vida a este emprendimiento. Foto: Archivo Particular

Este nuevo clúster busca articular empresas del sector de la gastronomía, la agroindustria y el agropecuario, en representación de más de 65.000 empresas y establecimientos de estos sectores.



AgroGanard es una de ellas. Lady Gisell Bobativa Sanabria y Gerardo Ardila Romero son una pareja de esposos que le dieron vida a este emprendimiento. Ambos hijos de campesinos, ella de Santander y él de Cundinamarca, los dos salieron de su terruño para estudiar, ella Administración de Empresas y él Ingeniería Industrial y Economía. Ahora, en Une, municipio de Cundinamarca, siembran lechugas y otros productos gracias a los conocimientos que adquirieron en la academia.



“Mi papá no creía en el proyecto cuando llegamos a contárselo. Decía que por qué lechugas si siempre habíamos sembrado papa, pero con paciencia le explicamos las nuevas tendencias y ahora ya tenemos 30 empleados”, cuenta Gerardo.



Lady, por su parte, destaca la importancia del foco del concepto de seguridad alimentaria en el papel del agricultor. “Este enfoque lo estamos pidiendo las nuevas generaciones porque queremos la industrialización del agro. Ahora son pocos los jóvenes que quedan en el campo, pero somos muchos los que queremos rescatarlo y hay muchas posibilidades. Nosotros queremos ser ejemplo para otros jóvenes”, apunta la mujer.



Una de las principales fortalezas de esta iniciativa es la posibilidad de articulación entre los distintos eslabones de la cadena de producción, distribución y comercialización.



Rocío González es la coordinadora comercial de Imprelit, una empresa dedicada al empaque de alimentos que también hace parte del clúster. “Es importante que esta iniciativa conecte a los empacadores con los productores porque no solo se trata del alimento sino también de cómo se empaca”, dice Rocío.



El transporte también está involucrado en esta articulación. Javier Mantilla, director de calidad y excelencia operativa de Ransa, una empresa de transporte también hace parte del clúster. “Nuestra actividad es en un 80 por ciento enfocada en alimentos. Nosotros, por ejemplo, le planteamos a los productores que no boten la comida que está por vencerse, sino que nos la den a nosotros para llevarla al Banco de Alimentos. Hemos obtenido reconocimientos por esta labor”, asegura Javier.

Los 16 clústeres de la CCB

El de Seguridad Alimentaria es una iniciativa clúster que evoluciona del de alimentos y gastronomía. En 2016 se activaron Iniciativas clúster en el sector lácteo y de gastronomía, para 2020 se hizo un mayor énfasis en la gastronomía y ya para 2021 se unieron esos dos para su fortalecimiento.



Ahora, en la nueva iniciativa, se involucra al sector agropecuario con miras a garantizar alimentos de calidad para Bogotá y Cundinamarca.



La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta ya con 16 clústeres y se proyecta a lanzar nuevos próximamente, entre ellos el del Deporte.



Los clústeres son espacios de trabajo entre las empresas privadas y las entidades públicas, con el apoyo de la academia y con el objetivo de generar acciones y estrategias que beneficien al sector económico que representan.

MÁS CONTENIDO*. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá CCB.