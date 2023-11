Cartagena: fantástica, inigualable y sostenible

Es esta ciudad un territorio sobresaliente en diversos sectores que contribuyen al sostenimiento económico, social y cultural de nuestro país. Es pionera en la industria turística, pues ha sido galardonada como la mejor ciudad cultural del mundo por los ‘Travelbook Award 2023’, aparte de que históricamente ha sido una de las ciudades más visitada por turistas extranjeros, y es la segunda con mayor ocupación hotelera a nivel nacional, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Así mismo, ‘el corralito de piedra’ oficialmente es el principal destino para la llegada de más de 30 líneas de cruceros diferentes en Colombia y es la ciudad más conectada por vía área del Caribe colombiano.

“Cartagena es líder en el sector logístico; fue el principal puerto del Nuevo Reino de Granada y ahora se consolida como el más eficiente a nivel nacional y el quinto a nivel mundial, según el índice de Puertos de Contenedores (CPPI) del Banco Mundial. Nuestra ciudad es la primera zona portuaria de Colombia, clasificado por la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo) como el puerto más conectado de la región”, asegura Carolina Rosales, directora ejecutiva de Invest in Cartagena y Bolívar, quien destaca que, en el año 2022, Cartagena fue la terminal con mayor flujo de contenedores en América Latina y el Caribe, según el Ránking Portuario de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina).



De la misma forma, afirma que en La Heroica se desarrollan los dos primeros proyectos pilotos de hidrógeno verde en el ámbito nacional y se encuentra a la vanguardia en acciones dirigidas a cooperar con el cambio climático y en la ciudad.



Sobre este último punto, en 2011 cuando se presentó el proyecto, Sam Bickersteth, para ese momento director ejecutivo de Alianza Clima y Desarrollo, reconoció la importancia de que Cartagena se convirtiera en la primera ciudad colombiana en implementar un ‘Plan de Adaptación al Cambio Climático’, para lo cual inició allí el ‘Plan Piloto’, por ser identificada como una de las ciudades con mayores impactos por cambio climático –y por lo tanto una de las más vulnerables–.



Igualmente, la ciudad se ubica en la costa del Caribe colombiano, que representa el mayor potencial eólico del país, con una capacidad instalable de 20.000 MW, que corresponde a la energía de aproximadamente 13,7 millones de hogares por año.



De otro lado, resalta que, en el sector metalmecánico y astilleros, no se queda atrás, ya que los astilleros más importantes a nivel nacional se ubican allí y el 85 por ciento de los talleres de reparación naval se concentran en el departamento de Bolívar, según ProColombia.



“En cultura somos el centro cultural y de eventos más importante de Colombia. Gracias a la construcción de un ecosistema de servicio eficiente, hoy acá se dan cita los festivales más importantes del país año tras año: el ‘Cartagena Festival de Música’, ‘Hay Festival’, ‘Festival de Cine (FICCI)’, al igual que festivales de distintos géneros de música, ferias creativas y de innovación, así como el contacto con el maravillo realismo mágico de nuestro Gabo, cuya última morada es esta ciudad”, anota el alcalde William Jorge Dau Chamatt quien también resalta el importante encuentro cultural que históricamente la hace tan diversa, donde se mezclan la raza negra, las palenqueras, los indígenas, las comunidades árabes, siriolibanesas, orientales y las europeas que siguen consolidado esa explosión de sabrosura que caracteriza a los cartageneros.



“Pero también, si vamos a los barrios, nos damos un deleite de cultura denominada popular, con la música, la cotidianidad, la comida, las mesas de fritos, la forma de celebrar la vida; en fin, Cartagena es la capital histórica y cultural del Caribe”, enfatiza el Alcalde.



De otro lado, el año pasado, la Food First Information and Action Network (FIAN), destacó a la capital de Bolívar por convertirse en la primera ciudad en Colombia en tener una política pública que garantiza ‘Ambientes Escolares Alimentarios Saludables’ para los estudiantes de Instituciones Educativas públicas y privadas del Distrito. En definitiva, Cartagena tiene una cultura vibrante y diversa; esta diversidad se refleja en sus ritmos musicales, en la danza, la gastronomía y en sus fiestas de la independencia que son una muestra desbordante de todas las riquezas patrimoniales.