Carlos Amaya nació en Socha (Boyacá), en el año 1984. Sus orígenes son campesinos, y el desarrollo rural, su bandera.

Vistiendo una ruana y repitiendo una y otra vez que es, orgullosamente, hijo de campesinos, el boyacense Carlos Andrés Amaya Rodríguez recorre el país para conseguir la mayoría de votos que le permitan ser el candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza.



Tiene 37 años y es el aspirante más joven de la coalición, en esta carrera política por llegar a la casa de Nariño. Está casado con la médica Daniela Assís, con quien tuvo a sus hijos David y Victoria.



Amaya nació en Socha (Boyacá), el 17 de septiembre de 1984. Como lo ha manifestado en varias ocasiones, sus orígenes son campesinos. Es hijo de Luis Amaya, que se dedicaba en su juventud a la venta de leche y que además se ha dedicado al cultivo de papa. Su mamá, Gloria Rodríguez, de joven trabajó en servicios domésticos, pero falleció en un accidente automovilístico.



De su niñez ha relatado que la pasó entre sus estudios, cultivando la tierra y andando en bicicleta, que es una de sus grandes pasiones. Sus estudios de bachillerato los realizó en el Instituto de Bachillerato Técnico Industrial Integrado (Ibtimin), ubicado en el municipio de Paz de Río, a unos 10 kilómetros de su natal Socha.

Según el proyecto Congreso Visible, en 2002 obtuvo el reconocimiento a mejor puntaje en las pruebas Icfes de la provincia Valderrama, de Boyacá.



Al culminar el bachillerato, ingresó a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), institución pública del departamento de Boyacá, en donde cursó Ingeniería Electrónica. Su hermano menor, John, también es egresado de la UPTC, mientras que su hermana mayor, Nancy, estudió en la Universidad Nacional. Este recorrido lo ha llevado a defender la educación pública en el país.



De hecho, sus primeros pasos de participación política los dio en el sector educativo. Carlos Amaya fue presidente de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (Fenares), un órgano que reúne a líderes estudiantiles de las universidades públicas y privadas de Colombia.

En 2008, Amaya fue elegido representante de los estudiantes universitarios del país ante el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), el máximo organismo consultivo de educación superior del Ministerio de Educación.



Su paso por los movimientos de alumnos no concluyó ahí. Carlos Amaya lideró las marchas estudiantiles de los años 2008 y 2009, en las que miles de jóvenes del país le exigieron al Gobierno Nacional mayor presupuesto para financiar la educación pública. En esa coyuntura realizó una primera intervención en el Capitolio Nacional explicándoles a los congresistas la situación de la educación.



De este episodio, Amaya recuerda que en el recinto nadie le prestaba atención. “Ese día yo tomé una decisión, que escribí en una servilleta: algún día voy a volver aquí, no como estudiante, sino como congresista, no después de una marcha, sino después de una elección, no para hablar cinco minutos, sino para hablar cuatro años”, relató en uno de los videos de su campaña.

En 2010 fue elegido representante a la Cámara por Boyacá por el partido Alianza Verde, siendo en ese entonces el congresista más joven elegido por voto, con 25 años. Ese mismo año fue coordinador de juventudes de la campaña presidencial de Antanas Mockus.



Según Congreso Visible, durante su periodo como representante fue autor de proyectos de ley que buscaron el pago de las pasantías para estudiantes del país, así como el cobro de tarifas diferenciales de transporte público para esta población. También logró incluir en el proyecto de ley del primer empleo un artículo para que las prácticas profesionales contaran como experiencia profesional.



La ONG Cámara Junior Internacional en Bogotá le otorgó el premio TOYP (Ten Outstanding Young Persons Of the World), que lo reconoció como uno de los 10 jóvenes más sobresalientes de Colombia en el 2010.

Para el 2015, Carlos Amaya lanzó su candidatura a la Gobernación de Boyacá y ganó. Con 30 años asumió el cargo en 2016 y su gestión se destacó por los aportes al desarrollo social. Por ejemplo, la organización Colombia Líder le otorgó un reconocimiento por el avance en la reducción de la pobreza, para 2018.



Según el balance de su gestión, entre 2016 y 2019, cerca de 100.000 boyacenses mejoraron sus condiciones de vida. Se invirtieron más de $350.000 millones para la construcción de colegios, programas de alimentación y de transporte para escuelas públicas. Se invirtieron $ 617.000 millones en obras viales, de infraestructura y saneamiento en el departamento, entre otros logros.



Uno de los hechos que marcaron su vida personal fue el accidente vehicular que sufrió el 12 de julio de 2016, en el primer año como gobernador, cuando se dirigía a unas negociaciones con líderes del paro de transportadores de ese año, en la vía Tunja-Duitama. Durante dos meses estuvo entre hospitalizaciones y terapias, pero después de ese periodo su recuperación fue exitosa.



El precandidato Carlos Amaya cuenta con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia, y recientemente culminó su máster interuniversitario en Historia Económica en la Universitat de Barcelona y en la Universitat Autònoma de Barcelona.

Acceso equitativo a la educación, otro de los ejes de su campaña

Carlos Amaya, exgobernador de Boyacá, tiene entre sus banderas el desarrollo del campo y la educación con equidad. Foto: Archivo Particular

Amaya es egresado de la universidad pública y por eso su insistencia en el acceso equitativo y de calidad en todos los departamentos del país; en reducir la brecha tecnológica, pasando de ocho a dos estudiantes por computador, así como promover la educación inclusiva en todos los niveles de escolaridad.



El medioambiente es otra de sus banderas de campaña. Propone enfocarse en la mitigación y adaptación al cambio climático; en la generación de 700.000 empleos, con el proyecto ‘Guardianes de vida’, para proteger el agua y los ecosistemas estratégicos del país, promoviendo una ciudadanía más ecológica, y pretende entregar incentivos para quienes le apuesten a la transición energética en Colombia. Además, ha indicado que liderará la creación del Ministerio del Agua, y que incautará las tierras que hayan sido deforestadas y las restaurará durante su mandato.



Otra de las apuestas será el posconflicto, dado que Carlos Amaya ha sido defensor de los acuerdos de paz. Por esa razón, entre sus propuestas está la implementación integral de estos acuerdos. Está a favor de legalizar la marihuana, prohibir el glifosato, sustituir los cultivos ilícitos y luchar contra la minería ilegal y la deforestación. En su gobierno, señaló, la Policía pasará a ser parte del Ministerio del Interior y allí los uniformados contarán con una formación en derechos humanos.

Desarrollo rural

El desarrollo en las zonas rurales es uno de los pilares de campaña. Foto: Archivo Particular

Por su historia de vida, el desarrollo en las zonas rurales es uno de los pilares de campaña de Carlos Amaya. De hecho, es la propuesta número 1 de las 10 que registra en su página web. Para cumplir con esta promesa de campaña, propone una reforma rural que garantice el acceso, formalización y distribución de la tierra. Propone crear 5.000 bancos de maquinaria, tecnología y distrito de riego, para garantizar la soberanía alimentaria.



Insiste en que, para garantizar la competitividad de las familias campesinas, se debe promover la asociatividad, regular la intermediación y fortalecer la infraestructura logística. También insiste en la regulación de los precios de insumos agrícolas y la promoción de la producción nacional de estos. Su última propuesta se enfoca en el bienestar campesino, para garantizarles a las familias acceso a la vivienda digna, seguridad social, infraestructura, justicia y educación.