El municipio de Repelón, en el departamento del Atlántico, ya está dando sus primeras cosechas de aceite de palma y limón Tahití, luego de años de tener terrenos estériles y de muy baja producción.



Edwin Pernett fue el primer agricultor en cosechar limón Tahití en Repelón. Catorce meses después de iniciar con el proyecto ‘El Campo a toda Marcha’, de la Gobernación del Atlántico, ya estaba recolectando los primeros limones.

“En mayo hicimos la primera recolección y en junio la segunda. Es la primera vez que siembro limón Tahití, es algo novedoso, y me parece que va muy bien el cultivo”, explica Edwin Pernett.



Para la primera jornada de recolección se apoyó con 12 jornaleros y recogieron tonelada y media de limón. Y en la segunda recogieron tres toneladas más.

A la fecha es el principal productor de limón de Repelón, pues de su lote de seis hectáreas ya se han recogido 4,5 toneladas de limón.



“Eso quiere decir que, en promedio, se están sacando 700 kilos por hectárea, un rendimiento muy alto porque eso generalmente se logra al tercer año de producción”, aclaró John Fredy Gómez, jefe de cultivos de limón del proyecto de Repelón.



Y es que el logro no es solo por la cantidad de limón cosechado, sino por el cambio de vida que ha significado para los campesinos poder volver a sembrar en Repelón.

Si bien, hace muchos años atrás, este municipio se destacaba por sus bondades para la agricultura, con el paso de los años y debido a que el sistema de riego se volvió obsoleto e insuficiente sus cultivos se secaban porque no tenían acceso al principal recurso para la agricultura: el agua.



“No teníamos quién nos garantizara el riego y eso nos limitaba mucho, no podíamos sembrar ningún producto porque dependíamos del agua lluvia y eso es algo impreciso. Veníamos en pérdidas”, explica Pernett.



El agricultor añade que en las épocas de lluvia sembraba sorgo o maíz, de manera transitoria, y en los tiempos secos no lograba sembrar nada.



Ahora, tanto Pernett como los demás campesinos del municipio, tienen acceso a agua 24 horas al día y los siete días a la semana, lo que les ha permitido sacar adelante sus cultivos e incluso generar empleo. Junto a él ya trabajan de manera permanente tres personas más.

Limones de exportación



El limón Tahití que están cosechando en Repelón será exportado el próximo año, también se vende en el mercado nacional. Foto: Gobernación del Atlántico

“La primera cosecha de limón Tahití marca un hito para la agroindustria en el departamento, ya que los pequeños productores que se vincularon al proyecto están generando una dinámica productiva en la región”, resaltó la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.



Incluso, el tamaño y buena calidad de los limones que están cosechando en Repelón ya les están abriendo puertas en el mercado internacional y el objetivo es exportarlos en el 2024.



“Este limón de la primera cosecha se comercializará en los mercados nacionales, a través de las cadenas de supermercados, y en el 2024, cuando la producción supere las 60 toneladas totales de limón, ese volumen ya permitirá pensar en los mercados internacionales”, explicó el secretario de Desarrollo Económico, Luis Humberto Martínez, y agregó: “Para ello nos estamos preparando, desde ya, con la construcción de la infraestructura para clasificar, procesar y envasar los productos derivados para poder alcanzar la meta de los mercados internacionales, lo cual nos va a permitir tener unos precios importantes para los productores”.

El Secretario agregó que en Europa, específicamente en Holanda, hay compradores muy interesados en la producción de limón Tahití, que cuenta con los parámetros de calidad requeridos por estos mercados internacionales.



Edwin Pernett está muy entusiasmado con la idea de poder exportar su producto. “Son limones de buena calidad, se nos están dando las cosas para la exportación. Estoy muy contento con mi cosecha”, comentó el agricultor.



De igual forma, Diana Amaya, asesora para los asuntos del sur del Atlántico, estas primeras cosechas reflejan que se están superando con creces “las expectativas tanto en tiempo como en calidad y toneladas esperadas”, resaltó.



Por ejemplo, las primeras cosechas de limón se esperaban tener a los 18 meses de iniciado el proyecto y se dieron entre los 14 y 16 meses.



“Los primeros predios vinculados al proyecto de la Gobernación ya dieron 10 toneladas de limón entre mayo y julio. Teníamos proyectado producir para este 2023 un total de entre 26 y 29 toneladas, pero a este ritmo esperamos superar lo proyectado”, agregó Diana Amaya.



Son cerca de 20 agricultores, que se vincularon a la primera fase del proyecto ‘El campo a toda marcha’, los que ya están recogiendo los frutos de sus cosechas. Pero, en total, serán 359 campesinos beneficiados con la producción de limón Tahití y aceite de palma.

Cosechan aceite de palma

Productores tienen la compra asegurada de sus cosechas por los próximos 20 años. Foto: Gobernación del Atlántico

A la fecha la producción de aceite de palma también avanza y está dando resultados.

Ya hay unos agricultores que recogieron sus primeras cosechas; por ejemplo, se recogió media tonelada de aceite de palma del predio de 9, 4 hectáreas de Manuel Prenett.



Y se espera que en los próximos meses se comiencen a recolectar otras cosechas que sumarán un total de 4 toneladas de aceite de palma para este 2023, lo que también representa una productividad superior a la esperada.



Roque Sarmiento, agricultor de 71 años, se encuentra esperanzado de que en los próximos meses recoja su primera cosecha de aceite de palma.



“Prácticamente la gente no sembraba porque había perdido toda la esperanza en la agricultura. Yo creí desde un comienzo en el proyecto de la Gobernación, vi la oportunidad para revivir la agricultura y una oportunidad de generar empleo”, confiesa entusiasmado Roque Sarmiento.



Ahora, semanalmente, puede dar empleo entre 3 a 7 personas en su cultivo de 20 hectáreas.



“Ya se ven los primeros racimos creciendo, estamos muy confiados en el proyecto porque sabemos que le vamos a entregar ese fruto a la planta de procesamiento de la empresa Oleoflores”, puntualiza este educador pensionado y agrega que la agricultura, tanto para los adultos mayores como para los jóvenes, es algo que llevan en la sangre.



Precisamente, la mandataria departamental, Elsa Noguera, resaltó: “Ya saben que esta es una apuesta productiva, rentable y sostenible porque están viendo los frutos y tienen la compra asegurada de sus cosechas por los próximos 20 años”.

Las tres estrategias que le dieron un empujón a los agricultores del Atlántico

Con la intervención del distrito de riego y el acceso al agua se dio el primer paso para lograr las cosechas. Foto: John Fredy Gómez

Los agricultores del municipio de Repelón no contaban con un buen sistema de riego, que los abasteciera de agua, ya que este fue construido 58 años atrás y no se le había hecho mantenimiento.



Por ello, la Gobernación del Atlántico, a través de su programa ‘El campo a toda marcha’, cuyo objetivo es reactivar las siembras en municipios como Repelón, Suán y Santa Lucía, le apostó en primera instancia a la rehabilitación y mantenimiento de este distrito de riego para garantizarles a los campesinos el acceso continuo a este recurso.



Como el distrito de riego es una infraestructura de la Nación, la Gobernación firmó un convenio de coadministración en el 2020 que les permite hacer inversiones en infraestructura, limpieza y mantenimiento, y financiar el 50 por ciento de la operación. Para lograrlo, invirtieron 62.000 millones de pesos en infraestructura y 10.000 millones para coadministrarlo.



La segunda estrategia fue la financiación a través de un incentivo de capitalización rural y un subsidio que le dieron a los campesinos para que pudieran sacar adelante sus cosechas.



“Con este incentivo de capitalización rural, que desde la Gobernación les damos a los campesinos, equivalente al 30 por ciento de la inversión, eliminamos el riesgo crediticio de los campesinos, para facilitar que el Banco Agrario les desembolse a las asociaciones y, con el crédito, financian los insumos, fertilizantes y la mano de obra de: la limpieza, la preparación del suelo, la siembra de los cultivos y el mantenimiento del riego”, explicó Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico.



Además, y como tercera estrategia para garantizar la compra, a los campesinos se les brindó asistencia técnica gratuita para que sus productos fueran de buena calidad y salieran adelante con sus cosechas. También se aliaron con grandes empresas para que la compra fuera asegurada y escogieron productos con gran demanda como la palma de aceite, limón Tahití, mango y cacao. Y, a menor escala y para consumo interno, están produciendo plátano, papaya, patilla y yuca.



Por ejemplo, el operador Oleoflores será el encargado de hacer las compras del aceite de palma.

