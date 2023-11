Campaña les habla desde el dolor de las muertes a los motociclistas 

A partir de las historias de familiares de motociclistas muertos en siniestros viales, la Agencia Nacional de Seguridad Vial con las secretarías de Movilidad de Bogotá y Cali y la Iniciativa Bloomberg Philantropies para la Seguridad Vial Mundial impulsan la campaña ‘No tenía que pasar’. Cada hora y 44 minutos, uno de ellos fallece en las vías.

Si eres motociclista, tienes entre 15 y 35 años y haces parte de las personas que no cumplen las señales de tránsito y exceden la velocidad al conducir, hoy podría ser el último día que veas a tus seres queridos y ser parte de las muertes que ‘No tenían que pasar’.



La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) analizó las estadísticas y verificó que el 63 por ciento de las personas fallecidas en siniestros viales son motociclistas: entre enero y septiembre de este año murieron 3.736 en siniestros en el tránsito, lo que significa 415 al mes y entre 13 y 14 al día.



Lo que indican las cifras es que cada hora y 44 minutos muere un motociclista en las vías del país. Si el comportamiento no cambia, al terminar el 2023, habrán fallecido en siniestros viales 5.253 motociclistas. En su mayoría, hombres jóvenes.



Los motociclistas, según la ANSV, son los únicos actores viales que en este momento están jalonando el crecimiento de muertes por siniestros viales en Colombia. El mayor registro de fallecimientos a nivel nacional lo tienen Bogotá, Cali y Medellín.



Del 2018 al 2022, cuatro de cada 10 fallecidos en el tránsito fueron por exceso de velocidad. De hecho, el exceso de velocidad es la segunda causa de fatalidades por siniestros viales en Colombia que, dicho sea de paso, son la primera causa de muerte violenta en la mujer. Generalmente, ellas fallecen como pasajeras de una motocicleta.



El análisis realizado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial encontró que, además, hay falta de habilidad y destreza para la conducción que se convierte en un factor de riesgo fundamental y genera un coctel mortal con el exceso de velocidad: en 3 de cada 10 casos de muertes hubo choques contra objetos fijos, caídas y choques contra otros (carros, vehículos de carga, otras motocicletas y buses).

Familias y amigos de fallecidos inspiran la campaña para salvar vidas

La alarma por este panorama llevó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a las Secretarías de Movilidad de Bogotá y Cali a lanzar la campaña ‘No tenía que pasar’, enfocada desde los efectos que tiene para las familias, amigos y entorno la muerte de un motociclista.



Esta campaña se realiza con aliados como la Iniciativa Bloomberg Philantropies para la Seguridad Vial Mundial y Vital Strategies, en el marco de la iniciativa global Visión Cero, cuya consigna es que ninguna muerte de tránsito es aceptable y todas son evitables.



“A partir de la música, se espera sensibilizar a la audiencia con testimonios reales que evidencian las consecuencias frente a los siniestros viales del dolor de los familiares que pierden a un ser querido”, explicaron en la ANSV.



No es la primera vez que los motociclistas son el objeto de campañas por la seguridad vial. En 2021 la Agencia lanzó ‘Respeta los límites de velocidad’ que muestra las consecuencias para los motociclistas de exceder la velocidad mostrando claramente las consecuencias físicas de esta conducta.



En 2022 se lanzó ‘Todos compartimos la vía’ que evidencia la vulnerabilidad de los motociclistas en la vía.



Estas campañas tenían un sustento: en cuatro de cada 10 fallecidos en accidentes viales desde el 2018 el exceso de velocidad fue la causa identificada y los motociclistas fueron la principal víctima entre los actores viales con el 69 por ciento de los casos.



Ahora llega ‘No tenía que pasar”, una campaña que retrata los testimonios de familiares de personas que perdieron la vida en siniestros viales y que espera movilizar a las víctimas, compartiendo sus historias para salvar vidas.

Las historias que inspiran la campaña ‘No tenía que pasar’

En esta campaña, Tatiana, Olivia, Eucaris, Elicenia y Olmedo comparten la historia de la pérdida de sus esposos e hijos en una moto debido al exceso de velocidad. En sus testimonios, hablan sobre lo que significa la ausencia de sus familiares para que los motociclistas que los escuchen piensen en las terribles consecuencias que un siniestro de tránsito puede traer para ellos y para sus seres queridos.



La campaña advierte que, sin importar quién tenga la culpa, el motociclista es más vulnerable. Todos se unen para decirles a los conductores de moto: estas muertes no tenían que pasar, que no les pase a ustedes. Sus familias los esperan.



Los relatos de la campaña ‘No tenía que pasar’ están acompañados por una emotiva canción original. Con estos dos elementos, la ANSV, Bogotá y Cali buscan hablarles desde el corazón a las principales víctimas de siniestros viales en el país para que reduzcan la velocidad, el principal factor de riesgo en la vía.



La Agencia Nacional de Seguridad Vial y sus aliados, agradecen a las víctimas de siniestros viales, protagonistas de esta campaña, que compartieron sus historias de manera valiente para que otras familias no tengan que vivir esta tragedia.

*MÁS CONTENIDO. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO, con el auspicio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).