Buena nota en educación para el Valle del Cauca

La educación básica y media en Cali ha mejorado en forma exponencial en los últimos tres años, de hecho hoy se calcula que tiene el mismo nivel de Medellín y cada día se acerca más a Bogotá y Barranquilla, que cuentan con los mejores sistemas escolares del país.



Según el Índice Sintético de Calidad Educativa (Isce), indicador que se midió por última vez en 2017, y que permite conocer el nivel de la educación de los colegios de Colombia, la ciudad tiene muy buenos resultados en grado noveno, pero muy bajos en quinto; el área de mayor avance es lenguaje y en la que debe mejorar es matemáticas.

En cuanto a las Pruebas Saber 11, antes conocidas como Icfes, los resultados más destacados los ha obtenido en lectura crítica, pero matemáticas sigue siendo una asignatura pendiente, junto a algunas áreas sociales.



“Cali, como ciudad, en términos de educación media y básica ha avanzado lentamente. Esto es un proceso en el que estamos trabajando día a día para mejorar”, dijo Luz Elena Azcárate, Secretaria de educación del municipio.



Por cobertura, cuenta con 174.400 niños matriculados en el sistema oficial, 64.000 en contratación privada (estudiantes a los que, por falta de cobertura en la educación pública, la Alcaldía les financia su acceso a las instituciones privadas) y cerca de 115.800 que hacen parte de los colegios privados.



En total, una población aproximada de 353.000 menores actualmente está estudiando. De ellos, cerca de 24.000 son de preescolar, 140.000 de primaria, 120.000 de secundaria y 45.000 de media, que están a punto de graduarse.



“Fuera del sistema, proyectamos que hay 50.000 niños. Sin embargo, en este momento el municipio tiene la capacidad de recibir a 15.000 menores para que ingresen a las escuelas”, aclaró Azcárate.



Con relación a la deserción escolar, Cali cuenta con una tasa de 3.5, indicador que está en la media nacional, donde la mayoría de casos de abandono del sistema escolar se presenta en los grados mayores –de noveno a once–.



“El reto para la ciudad no solo es bajar estas cifras de deserción sino mejorar la calidad educativa”, afirmó.

Mi Comunidad es Escuela

Este programa, que nació hace tres años, tiene dos componentes: mejoramiento de la infraestructura física y calidad educativa. Según Azcárate su mantenimiento ha tenido un costo cercano a los $500.000 millones, una inversión importante ya que es el principal proyecto de la educación básica y media de la ciudad.



En mejoramiento de infraestructura, “hemos invertido más de $300.000 millones de pesos. Actualmente, contamos con 91 instituciones educativas y 345 sedes. Esperamos entregar en diciembre 18 nuevos colegios, 150 sedes mejoradas y 7 centros de desarrollo infantil. Con esto estamos impactando al menos al 50 por ciento de la población escolar de Cali”, destacó la funcionaria.



Respecto a calidad educativa, se destacan el acompañamiento que viene haciendo el municipio a los docentes en el aula, el fortalecimiento de las TIC, el mejoramiento del clima escolar, la gestión institucional, a través de un trabajo explícito con los rectores, y la relación colegios–familia, fomentando la práctica deportiva y cultural en las instituciones educativas.

Buen balance para el resto de la región

La gobernadora, Lilian Francisca Toro, confirma que actualmente el Valle del Cauca está cubriendo el 100 por ciento de los estudiantes, resultado que se da gracias a las estrategias de calidad y cobertura que está implementando el departamento.



En cuanto a calidad, la Gobernación se está concentrado en brindar una educación de excelencia para todos sus niños, apuntándole al cierre de brechas, disminuyendo el analfabetismo, mejorando el desempeño en las Pruebas de Estado, eliminando el rezago escolar y optimizando la permanencia del sistema educativo.



“Logramos subir 49 puestos en el ranking nacional, pasando del puesto 66 al 17, según el Isce. También, es importante destacar el incremento de siete instituciones educativas oficiales con índice mayor de 7.0 y una disminución de 37 escuelas con un indicador menor de 4.0 entre 2016 y 2018, ratificando un mejoramiento en la calidad educativa del departamento”, aseguró Toro.



En cuanto a la clasificación de planteles, la Gobernadora resalta que hoy el Valle del Cauca tiene dos instituciones educativas en A+, de acuerdo con la clasificación de las Pruebas Saber 11, destacándose la Escuela Ginebra La Salle, del municipio de Ginebra; y San José, del municipio de La Unión. Asimismo, 8 instituciones salieron de desempeño deficiente y se ubicaron en categoría C, lo que también evidencia el incremento de la calidad educativa en los últimos tres años.



Frente a cobertura, “a marzo del 2019, tenemos un consolidado de 132.717 estudiantes matriculados en el sistema escolar en los 34 municipios del departamento. De ellos, 8.386 son de transición, 50.594 de básica primaria, 46.733 de básica secundaria, 15.827 de básica media; 435 de ciclo complementario y 10.742 de educación para adultos”, comentó. En deserción, la tasa para los niveles de primaria y secundaria, en el 2018, se logró bajar al 2.95, uno de los indicadores más bajos del país.

Así va la inversión en educación

En este momento se está avanzando en proyectos que se han aprobado y que se están estructurando ante el Sistema de General de Regalías. Uno de ellos, que ya fue aprobado, por $1.181 millones, en el que se van a realizar 23 intervenciones en 18 municipios no certificados, el cual se encuentra en proceso de contratación. Y un segundo, por $7.000 millones, en el que se van a ejecutar 41 intervenciones en 22 municipios no certificados, que está en revisión.



“Se tiene otro proyecto de infraestructura por un valor de $450 millones de recursos propios, en el que se intervendrán cuatro sedes educativas en cuatro municipios no certificados del departamento, que se encuentra en prepliegos. Y, por último, tenemos un proyecto con la institución indígena IDEBIC, sede Kurisia, en el que se intervendrá la cubierta de las aulas de clase por un costo de $30 millones, el cual está proximo a contratar, con recursos propios”, resaltó Toro.



Vale la pena también resaltar el programa ‘Colegios 10’, proyecto que tiene un valor de $49.948 millones, donde el Valle del Cauca pone el 30 por ciento, que equivale a $16.868 millones y el Ministerio de Educación el 70 por ciento restante, $33.079 millones.



“En la actualidad se están ejecutando cinco sedes de las 12 proyectadas, los siete restantes se encuentran en aprobación de estudios técnicos, expedición de licencias de construcción y a la espera de orden de inicio de Fase lll (ejecución de obra)”.explicó la Gobernadora.