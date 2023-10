Boyacá avanza en la calidad de sus servicios hospitalarios

Para Luis José Sandoval Arias, subgerente del Hospital San Antonio de Soatá, invertir en las ESE del departamento es una apuesta de suma importancia, pues considera que, gracias a estos recursos, mejora notablemente la calidad, oportunidad, eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios de salud.

“Esta iniciativa contribuye, además, a contar con una red de salud fortalecida y preparada para atender a la población”, aseguró.



Al respecto, Elizabeth Guio, bacterióloga en Carvajal Laboratorios IPS, afirmó que invertir en salud siempre será una excelente decisión. “Invertir en el diagnóstico oportuno de la población es lo mejor que se puede hacer por los boyacenses”, dijo.

En esas apreciaciones ha coincidido Ramiro Barragán Adame, quien justamente se ha destacado por las iniciativas en favor de este sector, motivo por el cual hoy es reconocido como el “Gobernador de la Salud”.



Las cifras le dan la razón. Durante su administración al frente de la Gobernación de Boyacá ha orientado buena parte de su gestión e inversiones al crecimiento de la salud, con una meta que le apuntaba a que ningún boyacense tuviera que viajar a otras zonas del país en busca de servicios hospitalarios especializados.



Una de esas grandes apuestas, realizada con recursos propios de la Gobernación, fue la materialización del contrato para la construcción de una nueva torre del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, el más importante del departamento.



Así, para la primera fase de esta obra, la administración departamental asignó más de 35.000 millones de pesos, rubros que permitirán la ampliación de la sala de urgencias, el búnker de oncología y la infraestructura de alta complejidad de la entidad. Por su parte, el Gobierno nacional aportará alrededor de $94.000 millones.



A esta iniciativa se sumaron otras buenas noticias para la salud de los boyacenses. La Secretaría de Salud y el Hospital Universitario San Rafael anunciaron la puesta en funcionamiento de la remodelada Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Se trata una moderna sala de cirugía completamente renovada.



“También hemos ampliado y equipado el servicio de urgencias”, indicó Lyda Marcela Pérez Ramírez, secretaria de Salud Departamental.



Según la funcionaria, estas acciones no solo se limitan a inversiones en infraestructura, también se enfocan en fortalecer el recurso humano y colaborar con todos los actores involucrados en el sistema de salud.



Por otra parte, Pérez Ramírez informó que en cuestión de semanas comenzará la construcción de la primera etapa de la torre de alta complejidad en el Hospital San Rafael, un proyecto que marca un hito importante en la mejora de la infraestructura de atención médica en Boyacá.



Sobre ese proyecto, puntualizó que el Gobierno nacional cofinanciará, a partir de $65.000 millones, lo que implica que allí deberán implementar un plan de contingencia, ya que la obra se llevará a cabo en el mismo lugar donde hoy se brindan los servicios de urgencias.



La nueva área de urgencias es motivo de orgullo para el Hospital Universitario San Rafael, ubicado en Tunja, un logro que atribuyen al compromiso y esfuerzo de Germán Pertuz, gerente de la entidad, su equipo de trabajo y al apoyo de la Secretaría de Salud del departamento.

Nueva área de urgencias

Al respecto, el gobernador Barragán dijo que la antigua área de urgencias no cumplía con las condiciones de comodidad y dignidad que merece la comunidad, a pesar de contar con los mejores especialistas y médicos, al tiempo que los pasillos y las camillas congestionadas eran una lamentable realidad para quienes buscaban atención médica inmediata.



“La nueva área de urgencias se destaca por su comodidad, camillas y sillas especiales, iluminación óptima y un piso de calidad superior. Este cambio beneficia no solo al hospital, también mejora la experiencia de los pacientes que buscan atención médica”, destacó el mandatario.



Para Barragán este avance es solo el inicio de un proyecto mayor para el Hospital Universitario San Rafael, pues lo que sigue es la citada construcción de la torre de urgencias, cuya licitación para la primera fase está a punto de adjudicarse.



“Esperamos que, con el respaldo del Gobierno nacional, las fases subsiguientes se ejecuten en los próximos meses”, agregó el gobernador.



El objetivo de la administración departamental es convertir al Hospital San Rafael en un referente de excelencia médica al servicio de los boyacenses y en el mejor del oriente colombiano.



Por su parte, Germán Pertuz manifestó su agradecimiento al gobernador Barragán y a su Secretaria de Salud por liderar este proyecto. “Estos logros son el resultado del trabajo en equipo en pro de la vida y la salud de la comunidad boyacense”, recalcó el gerente.



A estas obras se añaden otras iniciativas implementadas en los últimos cuatro años como, por ejemplo, el aporte de recursos para la culminación y puesta en funcionamiento de los hospitales de Miraflores, El Cocuy y La Victoria, localizados en zonas muy apartadas del centro del departamento, al igual que el saneamiento fiscal y financiero de los hospitales de Turmequé y Valle de Tenza, que se encontraban en déficit y alto riesgo de ser cerrados por no contar con recursos para sostenerse. A la par se contrató la ampliación de los hospitales de Puerto Boyacá, Muzo, Duitama y Sogamoso para que los habitantes de estas regiones cuenten con más y mejores servicios.



Como parte del buen balance que entrega la actual administración departamental revelan que solo en el último año el gobierno de Ramiro Barragán Adame ha invertido más de $250.000 millones en el sector salud, recursos provenientes del departamento, gestión, regalías y transferencias de la Lotería y la Licorera de Boyacá, lo que se cataloga como una inversión histórica en este renglón.