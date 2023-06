Entre los residuos de los bogotanos, Brayan Camilo Llanos ha encontrado sus mejores tesoros. Aún conserva, y recuerda con nostalgia, aquella alacena color habano con la que marcó el inicio de su ardua labor como reciclador, hace diez años; algunas camisetas nuevas que, cuando las deseó, no tuvo que comprarlas porque las halló como nuevas; y el tesoro más reciente es su sueño de estudiar un técnico administrativo o cocina.



Brayan tiene 25 años y, aunque su profesión como reciclador le ha permitido tener el sustento para su familia, hoy aspira con crecer personal y profesionalmente. Un sueño que, asegura, llegó a su vida después de haber participado en el programa de Parceros por Bogotá, de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Integración Social.



“Antes pensaba que mi vida ya estaba resuelta porque en el reciclaje me va bien, pero Parceros por Bogotá me cambió el modo de ver la vida, me cambió mi entorno, me hizo conocerme, me hizo soñar en grande”, relató el joven.



Parceros por Bogotá es una de las apuestas más grandes de la Administración Distrital con la que busca contribuir en la reducción del riesgo social de los jóvenes vulnerables entre los 18 y 28 años, a través de su inclusión en las dinámicas educativas, sociales, de orientación socioocupacional y en formación de habilidades para el trabajo.



Gracias a este programa, creado en 2021, los jóvenes pueden tener la oportunidad de acceder a ofertas distritales de educación, empleabilidad, emprendimiento, aprovechamiento del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y jurídico.



“Durante 6 meses tendrán la posibilidad de recibir transferencias monetarias condicionadas por un valor de $ 500.000, si cumple labores sociales con entidades distritales y se convierte en agente comunitario de prevención en su comunidad”, detallaron en la Secretaría de Gobierno.



La inversión total al servicio social de Parceros por Bogotá será de 111.000 millones de pesos entre la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Integración Social y los Fondos de Desarrollo Local.



Al cierre de 2023, Bogotá ya tendrá 28.000 parceros beneficiados, de los cuales, a la fecha, 5.047 lograron vincularse en ofertas de educación durante su participación en el programa; de estos, el 72,9 por ciento (3.678 jóvenes) son mujeres.

Una apuesta por el arte

Por otro lado, y como parte de los programas de Bogotá Local, la apuesta por el talento cultural capitalino no podía quedar de lado. ‘Es Cultura Local’ es una iniciativa en conjunto con Idartes, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, con la que se busca el fortalecimiento del sector creativo y cultural de las 20 localidades de Bogotá.



Este programa, además de entregar estímulos económicos, realiza procesos de formación y hace acompañamiento a personas naturales, agrupaciones o personas jurídicas para fortalecer sus procesos artísticos y culturales y desarrollar proyectos que involucren a los eslabones de la cadena de valor del sector: creación, producción, distribución, exhibición, comercialización y promoción.



“A través de Es Cultural Local se busca promover la estabilidad y sostenibilidad del sector aportan do a los proyectos de los agentes creativos y culturales, que contribuyan a la dinamización económica y social de las localidades, teniendo como resultado un impacto en el reconocimiento de la cultura como un motor de desarrollo en Bogotá”, explicaron en Idartes.



En julio de 2023 se abrirán las inscripciones para participar en la cuarta edición del proyecto, con la cual se espera beneficiar a 806 iniciativas culturales. Los interesados en conocer más información pueden consultar las condiciones de participación y las diferentes convocatorias en https://sicon.scrd.gov.co/.

De Kennedy para el mundo: así ha sido el viaje musical de El Trip

La agrupación El Trip está conformada por Andrés Buitrago, de 31 años; Jean Carlo Pulido, de 27, y Esteban Ibarra, de 29. Foto: Cortesía Andrés Buitrago

Andrés Buitrago. "Bajo eléctrico, paisajes sonoros, guitarra, sintetizador, tambor alegre y platillos, entre otros, son solo algunos de los instrumentos con los que buscamos generar un viaje musical y sensorial, atravesando por la música afro y el jazz.



Eso es El Trip, una agrupación que tiene influencias de la música afro, que conformamos oficialmente desde el 2019, y con la hemos conseguido enormes frutos desde el inicio.



Después de nuestra primera gira nacional y una serie de conciertos en el 2019, nos sorprende el 2020 con una pandemia, situación que no nos detuvo y, por lo contrario, nos sirvió para producir nuestro primer álbum, el cual finalizamos en el 2021.



Nuestra participación en la agenda cultural de la alcaldía siempre ha sido muy marcada. En diciembre del año 2021 nos presentamos en las temporadas de acciones culturales de fin de año en la localidad de Kennedy.



En el año 2022 fuimos seleccionados para participar de RocKennedy, ocupando el tercer lugar entre los seleccionados.



Posteriormente, participamos en las Noches de Insomnio Escénico del Planetario de Bogotá, para conmemorar a las víctimas del conflicto armado. Allí nos dijeron sobre la convocatoria de Es Cultura Local, la cual hoy nos tiene viviendo un sueño absoluto, pues pasamos un proyecto relacionado con una residencia musical en Cuba. Sin más ni menos, nos ganamos la beca. Este año nos dieron los resultados y aprobaron nuestra residencia en Cuba.



Viajamos. Estuvimos 18 días, aprendiendo, nutriéndonos y escuchando cada sonido característico del país. Al volver, nuestro objetivo era transmitir esos saberes de Cuba aquí en Bogotá, y en eso hemos estado durante estos meses.



A veces como que no lo creo, pero al final nos sentimos con una alegría inmensa por haber tenido la oportunidad de disfrutar de todo lo que hemos logrado, y mejor aún, gracias a la música.



Con este programa de Es Cultura Local, lo que empezamos como un sueño de amigos entre Esteban y Jean Carlo hoy es nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestro norte y nuestro sur. Hemos ganado credibilidad y reputación de la agrupación, además de la oportunidad de vivir experiencias únicas.



Estos programas nos han demostrado que no hay límites para soñar en grande. El mejor ejemplo somos nosotros, que saltamos de la escena local a la escena nacional e internacional, solo entregando lo mejor en cada toque, en cada concierto".

‘Llegué a pensar que entrar a la universidad sería imposible’

Durante su paso por Parceros por Bogotá, Brayan Alexander pintó y ayudó a embellecer parques. junto con otros jóvenes. Foto: Cortesía Brayan Alexander

Brayan Alexander Sucre. "Un parcero es un amigo, un hermano, alguien que te da la mano, alguien que está pendiente de ti y te brinda apoyo en los momentos más difíciles. Por eso, si me lo preguntan, la Secretaría de Gobierno, con su programa Parceros por Bogotá sí fue un parcero. Miró nuestras aspiraciones, escuchó nuestras preocupaciones, encontró nuestros talentos y nos direccionaron para encontrar el camino hacia nuestras pasiones y gustos.



Yo me sentía derrumbado por la vida. Como joven sentía que no había oportunidades para mí por ser estrato 2, llegué a un punto en el que creí que debía desechar la idea de llegar a la universidad, lo vi absolutamente imposible y fuera de mi alcance, aun cuando mis expectativas de querer triunfar eran muchas.



He sido mensajero, vendí bolsas en abastos, he trabajado en supermercados, mejor dicho, qué no he hecho para rebuscarme el sustento. La vida se me estaba haciendo

decepcionante. Porque para mí era muy triste salir todos los días con una hoja de vida y regresar a casa al final del día, agotado, abrumado y, lo peor, sin nada, es destructivo.



Un día, buscando ofertas a través de la radio y los periódicos fue que me enteré del programa de Parceros. Me inscribí y jamás me imaginé cómo me iba a cambiar la vida. Una vez dentro del programa tuve la oportunidad de vivir una experiencia muy linda, presté servicios para la comunidad, de la mano con la alcaldía local de Kennedy. Mi labor favorita fue la de pintar y embellecer parques. Eso me pareció muy gratificante, porque te das cuenta de que la comunidad somos todos, que a partir de uno nace el ejemplo para el otro, para cuidar nuestro entorno.



Vivir la experiencia de Parceros me permitió abrir el espectro para buscar otras alternativas frente a la vida: hay oferta de emprendimiento, educación, cultura. Me hicieron sentir y ver que sí es posible acceder a la educación superior.



Por eso hoy, a mis 22 años, grito feliz y orgulloso que a través del programa Jóvenes a la

U presenté la prueba de admisión y fui admitido en la Universidad Javeriana para estudiar Contaduría Pública.



Me cubren el ciento por ciento de la matrícula y me dan un apoyo de sostenimiento. Solo estoy a la espera de que el programa me seleccione para arrancar a estudiar y hacer realidad mi sueño. Mi mamá está muy feliz, porque estudiar era algo que ella como ama de casa y cabeza de hogar, veía inalcanzable también.



Ahora bien, el mensaje que quiero dejar es que más allá de un subsidio económico, este programa es un generador de cambios, de ejemplo para otros. No hay que olvidar que detrás de cada joven hay un sinfín de capacidades, sueños, anhelos".

3 PREGUNTAS A:

Felipe Jiménez Ángel, Secretario de Gobierno



‘Debemos seguir invirtiendo en la economía popular’

1. ¿Cuál es esa gran apuesta que hizo Bogotá para darle oportunidades a la ciudadanía?

Bogotá Local es un programa que está pensado para proteger el empleo y generar nuevos empleos. Funciona a través de tres esquemas.



El primero, Impulso Local, un programa destinado a los empresarios y emprendedores que hasta ahora están iniciando y creando su propio negocio. Les damos un capital

semilla y fortalecimiento técnico para que puedan, durante seis meses, fortalecer su negocio.



La segunda estrategia es Microempresa Local, que está pensada para aquellos negocios que ya tienen más estabilidad en las localidades, les damos un capital de entre 8 y 10 millones de pesos, además de un acompañamiento de expertos, para que puedan crecer su negocio, tener más ventas, más utilidades y generar más empleo. El tercer programa es Cultura Local, para apoyar a todos los agentes culturales de Bogotá.





2. ¿Cuál es el balance de la estrategia Bogotá Local, los logros y los desafíos?

Hemos logrado fortalecer a más de 17.000 unidades productivas, pequeñas empresas, emprendimientos de los barrios bogotanos.



Bogotá Local es hoy un referente internacional, fue escogida por la Ocde como una de las iniciativas más innovadoras durante el covid-19 para el fortalecimiento de la productividad.



Hay dos desafíos, por un lado, que este programa se siga implementan do en los próximos años en la capital y que estos recursos vuelvan a ser aprobados por las juntas administradoras de cada localidad.





3. ¿Qué recomendación dejaría para continuar con estos programas?

Una de las recomendaciones es que invertir en la economía popular, en los pequeños negocios, en las microempresas es una de las inversiones más rentables, costoeficientes y que generan un mayor retorno en la ciudad. Son los empresarios los que producen la mayor cantidad de empleo en Bogotá, (...) invertir en ellos es invertir en innovación, en empleo y en competitividad para la ciudad.

