Bogotá se mueve sobre ruedas eléctricas

Hay quienes se desplazan en bus, otros prefieren TransMilenio o taxi, pero no todos lo hacen de estas formas y hay quienes buscan otras alternativas, que incluso son entretenidas, para librarse del tráfico, la hora pico y congestión.

Actualmente, los bogotanos han optado por movilizarse de una manera más rápida y práctica, pues es común ver desde estudiantes hasta ejecutivos transportándose por las calles y ciclorrutas en bicicletas y patinetas eléctricas.



También resulta habitual verlas estacionadas en los andenes disponibles para los usuarios. Esta modalidad llegó hace un par de años a Colombia, pero ciudades como Washington, San Francisco, París, Copenhague y otras 100 metrópolis del mundo, ya usaban este medio de transporte.



Hoy, empresas como Muvo, Movo, Grin y Cosmic Go, ofrecen este servicio. La primera en llegar al país fue Grin, que creó su propio modelo de negocio basado en una idea de Santa Mónica, California, ofreciendo una nueva alternativa de movilidad. Esta empresa cuenta con alrededor de 2.000 patinetas eléctricas.



Por su parte, Daniel Otero, gerente general de Muvo, comenta que ellos cuentan con casi 1.000 bicicletas. Según algunas cifras, entre todas las empresas podrían completar entre cuatro y 5.000 vehículos rodando por las calles de la capital.

Asímismo, Otero comenta que “el éxito de este medio de transporte radica en su facilidad de uso, pues funcionan a través de una aplicación móvil que primero se debe descargar y luego registrarse para que el usuario acceda a un mapa donde podrá ver los vehículos eléctricos, según el sector de la ciudad en donde quiera acceder al servicio”.



Las zonas de cobertura varían dependiendo de cada compañía de ‘scooters’, algunas como Grin tienen un rango que va desde la Calle 147 hasta la Calle 68 y de la Autopista Norte hasta la Carrera Séptima, otras como Movo abarcan el sector de Usaquén, la Zona G y la Zona T. Así como también hay quienes no tienen un límite dentro de la ciudad, como Cosmic Go, ya que en la noche se encargan de recoger cada vehículo para dejarlos en orden.



Otero comenta además que “en nuestro caso las bicicletas operan en Usaquén y Chapinero, una vez que el usuario sepa por dónde se puede movilizar, deberá escanear un código QR, cuando el usuario finalice el viaje, se le realizará un cobro por el tiempo usado por minuto, nosotros cobramos $250 por minuto”. Otras aplicaciones de micro movilidad cobran entre $400 y $450 por minuto.

Movilidad fácil y práctica

Una de las ventajas de usar este medio de transporte es que al finalizar el viaje el usuario no tiene que preocuparse por parqueadero.



Además de ayudar a descongestionar la ciudad, aliviar el tráfico, son amigables con el medioambiente, ya que estos vehículos son cero emisiones porque no usan combustibles fósiles, así que ayudan a aliviar la carga contaminante que los diferentes medios de transporte producen en el medioambiente.



¿Y por qué son uno de los medios más utilizados?, María Villate, gerente de asuntos corporativos y públicos de Grin, comenta que de acuerdo con algunos estudios está demostrado que la gente saca el carro para trayectos cortos, pero en este caso, las patinetas y las bicicletas llegan a esos lugares en donde ni el transporte público y ni el carro puede llegar.



“Las patinetas son prácticas y rápidas. Me demoro menos en ellas que si decido esperar un bus o un Transmilenio, entonces es más rápido y lo puedo alquilar desde la app”, afirma Esteban Ortiz, de 25 años, un usuario de las patinetas que desde hace dos meses se transporta en ellas para ir hasta su trabajo.



Además de reducir el tiempo de un lugar a otro, también es una forma de ahorrar dinero, pues estos vehículos pueden recorrer 40 kilómetros con solo una carga y cuando se termina la batería, las empresas propietarias las recogen para recargarlas.

Transporte normatizado

Su velocidad máxima es de 25 km/h y de acuerdo con la Secretaría de Movilidad, que en diciembre de 2018 emitió una circular en la que establecen unas normas y recomendaciones para los usuarios de las ‘scooters’, inicialmente se tomaron medidas para limitar su velocidad a 20 kilómetros. Por otra parte, también se están habilitando espacios para que los usuarios las estacionen adecuadamente.



En resumen, esta opción de movilidad no solamente es rápida y divertida, sino también cómoda, saludable y cada vez son más personas que la ven como una alternativa real de desplazamiento. Así lo demuestran las cifras, pues solamente Muvo, cuenta con 75.000 usuarios en Bogotá y reporta 30.000 viajes al mes.