En Bogotá se está conformando la reserva de deportistas que representarán a la capital en los próximos años, y para ello niños, niñas y adolescentes cuentan con la etapa ‘Talento y Reserva’, que promueve el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).



Con Talento y Reserva se incentiva el proceso de identificación, búsqueda y selección de futuros talentos en diferentes disciplinas, tanto para deportes convencionales como para el sector paralímpico.

De hecho, Aura Escamilla, subdirectora de Recreación y Deporte del IDRD, explicó que el Instituto realizó durante el 2021 dos festivales de Talento y Reserva “para promover espacios de participación para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes que desean desarrollar deportes como proyecto de vida, con enfoque hacia el alto rendimiento, muestren sus habilidades deportivas”, señaló.



En estos festivales, deportistas que comienzan o avanzan en sus entrenamientos en diferentes disciplinas viven el ambiente de competencia, para irse familiarizando con este entorno.



En los festivales, además, se realiza “la identificación, búsqueda y selección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que nos permiten dilucidar esos posibles talentos deportivos que tendremos de cara a representar a Bogotá en los próximos torneos nacionales e internacionales”, señaló Aura Escamilla.



Así, el IDRD busca conformar la reserva deportiva de la capital para los años 2027, 2030 y 2038.

1.370 deportistas beneficiados

Bogotá le apuesta a formar la reserva deportiva de los años 2027, 2030 y 2038. Foto: Archivo Particular

El primer Festival de Talento y Reserva fue realizado entre el 14 y el 17 de septiembre de 2021, y contó con la participación de 703 deportistas, 364 hombres y 339 mujeres.



El segundo se organizó del 16 al 19 de noviembre, contando con 673 deportistas inscritos, 332 hombres y 341 mujeres.



En las dos jornadas, un total de 1.376 deportistas se vieron beneficiados con los dos festivales de Talento y Reserva, que incluyeron para el sector paralímpico competencias en natación, atletismo y tenis de mesa.



Para los deportes convencionales se abrió el espacio para 19 disciplinas: Atletismo, ciclismo MTB, ciclismo BMX, levantamiento de pesas y triatlón, que agrupan los deportes de Tiempo y Marca Terrestre. Tenis de Mesa y bádminton, por el grupo de raqueta.



Las disciplinas de combate fueron boxeo, karate-do, taekwondo, lucha olímpica, judo y esgrima. Las de arte competitivo y precisión fueron gimnasia artística, patinaje artístico y skateboarding.



De tiempo y marca acuática se incluyeron natación carreras y natación con aletas, y por deportes de pelota estuvo rugby.



En los dos festivales para el sector convencional participaron niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años, divididos en categorías según el deporte. Para el sector paralímpico, personas de 8 a 21 años, divididas en categorías según el tipo de discapacidad: física, parálisis cerebral, visual, auditiva y cognitiva.

‘Nada lo motiva tanto como la piscina’

De los 1.376 deportistas que participaron de las dos ediciones del festival Talento y Reserva, 680 fueron mujeres. Foto: Archivo Particular

Desde hace cinco meses, Juan David Andrés Galvis Gutiérrez practica natación en la etapa Talento y Reserva, del IDRD. Hoy tiene 11 años, pero desde los dos años ha nadado. “Mi sueño es competir en juegos paralímpicos”, expresó Juan David.



“Yo comencé a practicar natación por mi discapacidad mielomeningocele”, relató Juan David. Su mamá, Sandra Gutiérrez, explicó que esta condición consiste en que “donde termina la columna vertebral no se terminó de formar. La condición le generó hidrocefalia y también lo que se conoce como Arnold Chiari, o sea, que es muy pequeño el espacio para los nervios de su nuca”.



Por esta condición Juan David se moviliza en silla de ruedas, sin embargo, sus papás notaron que desde muy pequeño le gustaba estar en la piscina. Entonces su papá, Osvaldo Galvis, comenzó a enseñarle a nadar.



Juan David pasó tiempo aprendiendo en una piscina pública del suroriente de Bogotá y después de la pandemia, una profesora les ayudó a sus papás a que el niño entrara a la etapa de Talento y Reserva, en el Centro Felicidad El Tunal.



“Yo estoy yendo a nadar martes, miércoles, jueves y viernes. Me he sentido muy bien y he bajado de peso por tanto entrenamiento. Ya me defiendo en los estilos libre, pecho y espalda. La natación me hace sentir alegría y libertad” comentó Juan David.



Ahora él le apunta a participar en diferentes competencias paralímpicas a nivel distrital y nacional y sus papás lo apoyan. “La satisfacción que él demuestra en la piscina es increíble, nada lo motiva tanto como la piscina”, expresó Sandra, su mamá.

