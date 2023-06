La capital de Colombia lidera la creación de empresas y tiene el mayor porcentaje de emprendimientos de alto impacto en el país. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en 2022 se crearon 74.301 empresas en la ciudad, con un aumento de 5,8 por ciento frente a la cifra de 2021. Las localidades con mayor participación en el número de empresas creadas entre enero y diciembre de 2022 fueron Suba, con el 12,1 por ciento, y Kennedy, con el 10,8 por ciento.

Precisamente, el talento local es hoy el eslabón que le da vida a Bogotá Local, una estrategia de la actual administración, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, para la reactivación de la economía, con programas enfocados en obras, generación de empleo y recuperación de los corazones productivos.



"Es una estrategia creada en el 2020 para arrancar de nuevo y reconstruir las oportunidades y los sueños de los jóvenes, las mipymes, las mujeres, los artistas y los emprendedores. Es una apuesta única para fomentar el empleo y el emprendimiento", detalló Felipe Jiménez, secretario de Gobierno.



A partir de programas como ‘Microempresa local, ‘Cultura local’, ‘Impulso local’ y ‘Parceros por Bogotá, creados de la mano de la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Cultura, y con el apoyo de las alcaldías locales, se ha buscado el fortalecimiento de las capacidades productivas y comerciales de los negocios locales, los cuales han recibido incentivos económicos y en especie.



‘Microempresa local’, por ejemplo, es un programa creado con el propósito de consolidar y fortalecer económicamente las microempresas formales e informales, a través de herramientas empresariales y comerciales encaminadas a mejorar la productividad de sus negocios.



Desde su primera edición, este programa ha incentivado la contratación y el mantenimiento de los empleos de las poblaciones locales con más altas tasas de desempleo y brechas para acceder a las oportunidades de trabajo. En el 2023 se llevará a cabo la cuarta edición, con la que espera beneficiar a 874 empresas, gracias a una inversión de más de 8.000 millones de pesos.



“Además del incentivo económico, los microempresarios reciben asistencia técnica en contaduría, marketing digital, comercialización y atención al cliente, entre otros”, explicaron en la Secretaría de Gobierno.



Por su parte, el programa ‘Impulso local’ tiene como objetivo fortalecer los emprendimientos de la economía popular ya existentes y capacitar a vendedores informales y emprendedores para que se formalicen y saquen adelante sus negocios.

A la fecha, la inversión total en los cuatro programas de Bogotá Local (‘Microempresa local’, ‘Impulso local’, ‘Cultural local’ y ‘Parceros por Bogotá’) supera los 302.000 millones de pesos, con los que esperan cerrar un 2023 con más de 20.695 unidades productivas beneficiadas.



Tal ha sido la magnitud del programa que, en 2022, el Observatorio de Innovación del Sector Público de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) reconoció a nivel mundial la estrategia Bogotá Local como una experiencia de innovación.

‘Volvimos a creer que las oportunidades existen para todos’

Facebook Twitter Linkedin

Carolina Gil y su esposo, Rubén Torres, del programa de Microempresa Local (ver historia ‘Volvimos...’). Foto: Cortesía Carolina Gil

Carolina Gil. "Llevé unos carritos de juguete de mi hijo, para aludir a todos los servicios que ofrecemos. Mandé a hacer e imprimir nuevas tarjetas. Tenía nervios. No sabía cómo presentar los servicios de mi empresa, no sabía cómo mostrar que hacemos mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos automotores de todas las marcas, pero tenía claro que esa era una gran oportunidad para darnos a conocer.



Esa fue la primera vez que llegamos tan lejos, es decir, nunca habíamos estado en una feria, junto con otros empresarios y emprendedores, y de no ser por esta oportunidad del programa ‘Microempresa local’, de la Secretaría de Gobierno y la alcaldía local, yo, por ejemplo, no hubiera tenido la dicha de haberlo vivido para contarlo. Al verme ahí, en mi estand, me di cuenta de los frutos del esfuerzo de mi esposo y el mío.



Torres y Pérez, con domicilio en Prado, Suba, llamado RC Servicio Automotriz, es una empresa que comenzó hace ocho años, pero apenas hace tres se constituyó formalmente. Está construida con el eslabón más grande: el sueño de mi esposo. Él, empírico, con más de 20 años de experiencia en este sector, ha luchado para hacer realidad este sueño.



No ha sido fácil, hemos tenido muchas dificultades, pero este programa de la Secretaría de Gobierno nos ha permitido creer, nos dio alas y nos permitió soñar en grande. Nos han capacitado, y eso es muy valioso, porque el conocimiento es para toda la vida".

‘La ayuda que me dieron fue bendita y me dio un respiro’

Luz Dary Baquero. "Desde ruda, para eliminar las malas energías, hasta aromáticas,

hierbas y cualquier cantidad de plantas y flores que usted encuentra en mi carpita.



Algunas de las plantas las traigo de Chipaque, Cundinamarca, donde mi papá cultiva y tiene su finca. Cuando llegó la pandemia me quedé sin trabajo y tuve que rebuscarme cómo sobrevivir, así que decidí emprender con este negocio. Soy vendedora informal, porque emprender un negocio formal en Bogotá es cosa brava, muy jodido.



Yo tenía una caseta de metal en la calle, pero un día llegaron de la alcaldía local y la Secretaría de Gobierno a ofrecernos un programa llamado Impulso Local, yo accedí porque nos daban un incentivo económico con el cual pude invertir en la compra de insumos. Y, por supuesto, eso fue una ayuda bendita y me dio un respirito, sobre todo después de un momento tan duro como el covid-19.



También nos reubicaron, ahora mi puesto está ubicado en una alameda en Bosa, donde instalaron unas carpas para poner nuestros negocios.



Otra ayuda que brinda la Secretaría de Gobierno con su programa Impulso Local son las capacitaciones y cursos para mejorar el negocio, pero no los he terminado, la verdad, porque el tiempo no me alcanza. Aun así, considero que estos programas y ayudas sí funcionan como un salvavidas, ojalá duraran más, especialmente para nosotros los informales".

*MÁS CONTENIDO. un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO, con el auspicio de la Secretaría Distrital de Gobierno