La ciudad que es conocida como 'la nevera' tiene más calidez de la que se suele pensar. A pesar de su gran extensión y sus ritmos acelerados, Bogotá acoge a gente de todas las latitudes.

Son miles las personas que encuentran un lugar en el corazón de Colombia, tanto nacionales como extranjeras, con oportunidades y, además, la posibilidad de ser de distintas formas. Acá seis casos representativos de la inclusión en este lugar.

‘Cumplí un sueño propio después de años de solo cuidar a los demás’

Facebook Twitter Linkedin

Helen Samirna Barón Acero cumplió su sueño de ser bachiller. Foto: Archivo Particular

Helen Samirna Barón Acero



"Hace 45 años nací en el hospital Materno Infantil, el que queda al frente del San Juan de Dios. Me acuerdo que mis padres se fueron a vivir a San Francisco, allá alcancé a estudiar hasta segundo de primaria y a los 6 años volvimos a Bogotá. Estudié hasta los 13 años y luego empecé a trabajar en muchas cosas. Mi primer trabajo fue de interna, también trabajé de carnicera y trabajaba en Abastos y por días. Tuve un negocio pero tuve que acabarlo. Ahora soy directora de una asociación de bicitaxis.



Dejé de estudiar no porque no quisiera hacerlo sino por la necesidad de trabajar. Me considero muy buena mujer. Las labores del cuidado son importantes, pero también podemos hacer otras cosas. Ser madre, estudiar y hacer una cosa y otra es difícil, pero se puede. Eso le quiero decir a las mujeres jóvenes, que sí se puede. Yo lo hice gracias a una de las Manzanas del Cuidado, gracias a eso pude estudiar.



Esta ciudad da las oportunidades para que las mujeres cuidadoras podamos ser más que eso. Siento nervios, emoción, empoderamiento y superación, todo al tiempo. Este impulso del estudio me dejó la lección de que se puede esto y se puede más. Esto me ha abierto muchas puertas. Es la primera vez que cumplo un sueño mío, después de haber cuidado durante años a los demás".

‘Bogotá no es solo una ciudad, es la cómplice ideal para cumplir sueños’

Facebook Twitter Linkedin

Gean Carlos Torres ama y le agradece a Bogotá. Foto: Archivo Particular

Gean Carlos Torres



“Yo me siento enamorado profundamente de Bogotá. Todo lo que tiene esta ciudad me hace sentir como si fuera un bogotano más, aunque venga de Guapi, Cauca, una tierra maravillosa, pero donde las oportunidades para el crecimiento profesional de los jóvenes es nula. Llegué a Bogotá con mi familia en el 2018, a raíz del desplazamiento forzoso del que fuimos víctimas en nuestra vereda.



Llegamos con mi mamá y mi hermano. El clima y el tráfico, por momentos, me hacían dudar de si realmente estaba en el lugar indicado o si debía regresar, pero poco a poco Bogotá me fue demostrando que su gente, su infraestructura, su cultura, su todo, la hacen una ciudad incluyente y de oportunidades, especialmente si de educación se trata. Por ejemplo, yo estaba acostumbrado a un colegio pequeño, con 15 o 20 salones máximo, donde la gente podía entrar y salir cuando quisiera, pero el primer día que empecé a estudiar en Colegio José Francisco Socarras, me perdí.



Duré horas buscando el salón, porque era enorme. Desde ese día empezó mi amor por esta ciudad, porque conté con maestros carismáticos y comprensivos, que estuvieron siempre guiándome y toda esa comunicación y cariño hicieron que yo me acoplara muy rápido y me enamorara. Hoy, a mis 20 años, estoy cumpliendo mi sueño de estudiar en la ‘u’”.

‘En esta ciudad cosmopolita se puede ser, y visibilizar la diversidad’

Facebook Twitter Linkedin

A Ingrid López la adoptó la ciudad hace 44 años. Acá ha podido ser. Foto: Archivo Particular

Ingrid López



“A mí Bogotá me adoptó hace 44 años porque yo soy llanera. Esa es una región muy machista y yo tuve que estudiar en un colegio departamental, solo varones, en Villavicencio y era el ostracismo total, allí estudié con el apoyo de mi familia hasta cuarto de bachillerato. La situación era difícil porque recordemos que antes del 91 la homosexualidad era castigada. La ciudad en la que nací se quedó pequeña para mí y yo allá era muy visible para esa época.



Decidí mudarme a Bogotá y ahí empezaron a cambiar un poco las cosas. Luego también viví en Venezuela y varias partes de Suramérica. También tuve la oportunidad de pasar un tiempo largo en Europa, cerca de 14 años. Allí ejercí la vida de trabajadora sexual. Siempre me ha gustado leer mucho, pero fue hasta que fui adulta que pude cursar mi bachillerato y eso fue gracias a las oportunidades que me dio esta ciudad.



Ahora trabajo con la Secretaría de Integración Social y hago parte de los programas sociales encaminados a darnos una nueva oportunidad para servir a la sociedad. Esa misma que alguna vez nos vulneró y nos señaló como seres rechazados. El tema con Bogotá es que es un sitio en el que es se puede ser, es una ciudad cosmopolita en la que debemos seguir haciendo estos ejercicios de inclusión, que nos permiten visibilizar nuestra condición de diversidad”.

‘Esta es la ciudad donde te acogen y te apoyan para salir adelante’

Facebook Twitter Linkedin

Nancy Pérez Asprilla ya tiene su propio emprendimiento gracias al apoyo del Distrito. Foto: Archivo Particular

Nancy Pérez Asprilla



“Aquí logré tener un sueño y hacerlo realidad. Hace 23 años llegué a Bogotá, pero nací en Quibdó, Chocó, y me crié en Urabá, Antioquia, en la zona bananera.

Soy víctima del desplazamiento por el conflicto armado, junto a mi esposo mis hijos, con quienes llegamos a la capital en condiciones vulnerables, completamente desamparados.



No conocíamos a nadie y no teníamos nada, solo ganas de volver a comenzar. Tenía 30 años cuando arribamos al barrio La Florida y, desde entonces, se empezaron a abrir las puertas: mi esposo empezó a trabajar en construcción y vigilancia, mientras yo era ama de casa y trabajaba en un restaurante, donde primero cocinaba y luego era la encargada de hacer postres. Allí trabajé por 20 años.



Hoy, después de todos estos años, y gracias a la diferentes oportunidades que nos han dado en Bogotá, yo ya tengo mi propio negocio, un emprendimiento es de cupcakes, chocolates y comida de sal. Este sueño logré sacarlo adelante en el programa de las Manzanas del Cuidado de la Alcaldía, donde además de acogerme, aprendí todo sobre emprendimientos, desarrollé recetas diferentes, y me enseñaron a creer que nunca es tarde para empezar, porque además, también estoy terminando mi estudio. En definitiva, en Bogotá me siento realizada y empoderada”.

Nancy Pérez Asprilla ya tiene su propio emprendimiento gracias al apoyo del Distrito

Facebook Twitter Linkedin

Sindy Barreto es pospenada y encontró una segunda oportunidad en la capital del país. Foto: Archivo Particular

Sindy Barreto



“Mi nombre es Sindy Barreto, tengo 34 años y soy una beneficiaria de la Fundación Acción Interna, de Johana Bahamón, hace más de 10 años, a ella llegué cuando estaba en la cárcel El Buen Pastor, por unas clases de actuación que ella ofreció allá. La reincorporación a la sociedad no fue fácil porque en esa época no teníamos apoyo de nadie, solamente del trabajo que hacia ella.



Luego, con el pasar del tiempo y la articulación de otras personas y organizaciones, nos dejaron trabajar en grandes empresas. Es muy importante que nos den una segunda oportunidad para laboral formalmente. Eso ha sido de mucha ayuda porque yo soy madre cabeza de hogar de dos bellos varones. El primero de ellos nació en la cárcel y me cambió completamente la vida. Tener trabajo directamente con una empresa es una bendición porque esto me permite llevar un sustento para mi familia. Como la libertad no hay nada, nada.



El poder comerse uno un helado cuando quiera, ver televisión cuando quiera, tener su propia cama, dormir con sus cobijas, poder hacer mercado, pagar el arriendo y disfrutar de mis hijos. Gracias a las segundas oportunidades muchos pospenados estamos trabajando y estudiando, yo en agradecimiento doy lo mejor de mí cada día en mi trabajo. Esta es una oportunidad que ya no voy a desaprovechar".

‘Pensar en la capital de Colombia es creer que existe un lugar para todos’

Facebook Twitter Linkedin

Karely Moronta es una migrante que ha encontrado su lugar en la capital del país. Foto: Archivo Particular

Karely Moronta



“Bogotá tiene un carisma y, sobre todo, demuestra que tiene los brazos abiertos para recibir a personas de otras culturas, a las cuales integran a la sociedad sin importar de dónde vengan. Tengo 42 años y vengo de Maracaibo, Venezuela. Desde el 2018 decidí venirme a la ciudad con mi esposo y mis dos hijas, porque la situación económica social de mi país ya no me dejaba tener alguna estabilidad laboral, ni para mí ni para mi familia, algo que sí encontramos aquí.



En la capital me siento muy bien y agradecida por la oportunidad que me ha brindado, desde acogerme y regalarme esperanzas para seguir luchando, hasta abrirnos las puertas para que mis hijas pudieran seguir sus estudios; mi esposo tuviera una estabilidad laboral al igual que yo; y como familia poder obtener la estabilidad, tranquilidad para todos.



La mayor oportunidad que me ha regalado Bogotá es conseguir un trabajo con el que he podido aportar un granito más de arena en mi hogar para poder darle una mejor vida a mis familiares. Asimismo, con mi trabajo actual he construido una estabilidad laboral que me ha permitido, entre otras cosas, mejorar mi nivel de aprendizaje, pues en el trabajo que tengo pongo en práctica mis conocimientos como administradora de empresas. Pensar en Bogotá es creer. Volver a creer que existe un lugar donde todos podemos vivir bien”.