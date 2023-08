Después de más de sesenta años de espera, todo apunta a que los bogotanos sí van a tener el privilegio de contar con el tan esperado metro para su ciudad.

Como una de sus grandes apuestas y batallas, la alcaldesa Claudia López sigue dando noticias alrededor de este proyecto que ha enfrentado a diversos sectores y gobernantes durante décadas.

De acuerdo con la mandataria distrital, desde su campaña fue clara en el sentido de preferir cumplir el contrato de esta megaobra y hacer la primera línea elevada y concentrarse en hacer la segunda línea.

No he dejado parar la primera línea del metro y no la dejaré parar. Los bogotanos tienen que tener el buen criterio de escoger a quien no pare y no sabotee, sino a quien continúe, mejore y agregue FACEBOOK

TWITTER

“No echemos para atrás sino para adelante. Los bogotanos pueden tener la plena certeza de que he defendido a Bogotá. No he dejado parar la primera línea del metro y no la dejaré parar. Punto final. Los bogotanos tienen que tener el buen criterio de escoger a quien no pare y no sabotee, sino a quien continúe, mejore y agregue”, aseguró López a este diario el 13 de agosto.



Y explicó que van cumpliendo con la construcción de la primera línea y, además, contratar la segunda.

Precisamente, en días pasados, cuatro grupos internacionales presentaron sus solicitudes para construir la segunda línea, que será subterránea, e irá hasta Suba y Engativá.

Así van las obras de línea 1

Facebook Twitter Linkedin

El metro avanza en su construcción, después de años de estar pendiente para la ciudad. Foto: Archivo Particular

Al respecto, teniendo en cuenta las cifras con corte a 31 de julio de 2023, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) informa que el avance general de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) es del 25 por ciento, conforme a lo programado.

Igualmente, que las obras de adecuación de suelos del patio taller en Bosa, considerado el corazón del Metro, registran un avance del 78,37 por ciento, un porcentaje superior al que estaba estimado para esta fecha. Lo anterior, según señalan, permitirá iniciar antes de tiempo la construcción de las edificaciones (punto de control, oficinas del concesionario, taller de mantenimiento y reparación, entre otros) en este punto.

A su vez, en el intercambiador vial de la calle 72 con Caracas se registran avances del 28,97 por ciento. Allí, para la construcción de los muros pantalla, que permitirán el paso a desnivel en este sector y sostendrán la estructura del intercambiador vial, se utilizan 5.853 metros cúbicos de concreto.

También hay adelantos en el tercer frente de obra, conocido como ‘El Pulpo’, con la construcción de los apoyos del nuevo puente vehicular del costado norte de la avenida Primero de Mayo con carrera 68, y la relocalización de redes secundarias, que a esa misma fecha de corte va en el 23,12 por ciento.

“El proceso de gestión predial contempla la adquisición de 1.428 predios. La EMB ha recibido 1.405 predios (98,4 por ciento) y ha entregado al concesionario 1.205 (84,4 por ciento). Con una inversión de 337.000 millones de pesos se ejecutaron un total de 87 interferencias de redes de servicios públicos, de las cuales 20 son de EAAB, siete de ENEL, 11 de Vanti, 39 de ETB y 10 de Telefónica. En el traslado de redes se registra un avance del 99,66 por ciento”, confirman en la Empresa Metro de Bogotá.

Así las cosas, para el fin de la presente administración distrital, en diciembre, se proyecta que el avance total del proyecto de la PLMB será del 35 por ciento, mientras que en junio de 2024, cuando termina este Plan de Desarrollo, estará en el 42 por ciento.

Avance del viaducto

Otro elemento fundamental para hacer de la PLMB una realidad es el viaducto, entendido como la estructura que soportará el metro elevado.



Las primeras obras del viaducto se realizan a la salida del patio taller en Bosa, y tienen que ver con la cimentación de una estructura de paso (box coulvert) y un puente vehicular metálico, el cual permitirá cruzar el Canal Cundinamarca.

Así mismo, señalan en la EMB que a 1,8 kilómetros de este sitio se ejecutan actividades para iniciar la cimentación de los pilotes del viaducto que permitirá conectar el patio taller con la estación 1, ubicada a un lado del parque Gibraltar.

En tanto que en la zona de Los Héroes se están registrando tareas preliminares para el montaje de la infraestructura que dará la posibilidad de iniciar la cimentación de los pilotes en esta zona.

De acuerdo con el plan de ejecución vigente, en el segundo semestre de 2023 se iniciarán frentes de obra de cimentación de los pilotes del viaducto en los sitios en donde hoy están las piloteadoras.

Esos puntos son: avenida Villavicencio con avenida Guayacanes, entre estación 1 y 2; avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá, que corresponde a la estación 5; avenida Primero de Mayo con carrera 50, estación 8, y avenida NQS con calle 8 sur, cercana a la estación 9.

“Todas estas actividades se realizan de manera paralela a los frentes de obra del traslado de redes secundarias, a cargo del concesionario Metro Línea 1”, especifican los voceros.

Todas estas actividades se realizan de manera paralela a los frentes de obra del traslado de redes secundarias, a cargo del concesionario Metro Línea 1 FACEBOOK

TWITTER

Por otra parte, dentro de las instalaciones del patio taller de Bosa se está edificando la planta de prefabricados de pilotes PHC (abreviatura en inglés de pretensioned spun high strength concrete pile), que será clave en el proceso constructivo del viaducto de la PLMB.

La obra inició el pasado 16 de enero y ya se han realizado las primeras pruebas para la producción industrial. En total son 19.756 m2 destinados para la fabricación de estos pilotes. Esta planta deberá producir un total de 381.000 metros lineales de pilotes, con un rendimiento diario promedio de 800 a 1.000 metros lineales de pilotes.

A Bogotá ya llegaron provenientes de China las cuatro gigantescas piloteadoras de hincado a presión que construirán los soportes del viaducto de la PLMB. El pasado 22 de abril arribaron al Puerto de Buenaventura, las últimas tres, y fueron traídas a Bogotá en medio de un robusto operativo de transporte por tierra que contó con más de 100 vehículos especializados en carga.

Con estos avances, Claudia López exalta que lo que les tomó a Bogotá y a la Nación 40 años para la firma de la Primera Línea del Metro (PLMB), esta la administración lo logró hacer en menos de cuatro años.

Línea 2 subterránea, a Suba y Engativá, en fase de licitación

Los últimos tres años han significado para el proyecto de la Línea 2 del Metro de Bogotá (L2MB) uno de los periodos más productivos para concretar una de las megaobras más anheladas por los bogotanos.

En ese lapso se logró su estructuración legal, técnica y financiera, para consolidar la red de metros como la columna vertebral del sistema de transporte masivo.

Los motivos para que la administración de la alcaldesa Claudia López celebre estos avances no son para menos, si se tiene en cuenta que con esta segunda línea se van a beneficiar alrededor de 2,5 millones de ciudadanos de las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, siendo estas dos últimas las más grandes.

Así mismo, de acuerdo con la información revelada por la Empresa Metro de Bogotá (EMB), la línea 2 contará con una longitud de 15,5 km, tendrá un trazado subterráneo en 14,3 km y se unirá a la primera línea del metro de Bogotá (PLMB) a la altura de la calle 72 con av. Caracas, lugar en el que en la actualidad se construye el intercambiador vial. Su recorrido finalizará en la calle 145 con carrera 141, única estación que será elevada, frente al Cefe de Fontanar del Río.

El desplazamiento entre la primera estación de la L2MB, ubicada en la calle 72 con avenida Caracas (en Chapinero), hasta la última, en la calle 145 con carrera 141, se estima que tarde cerca de 20 minutos.

Se calcula que viajar entre la última estación de la línea 2 (sobre la calle 145 con carrera 141) hasta el centro histórico, haciendo transbordo a la primera línea, dure tan solo 44 minutos, lo que reducirá en 42 por ciento los tiempos de traslado de la ciudadanía; “esto hará que las personas tengan un incremento sustancial de la calidad de vida, debido a una movilidad más eficiente”, dicen los voceros, quienes aclaran que tal como sucede con la primera línea, la segunda será 100 por ciento automatizada.

La L2MB iniciará su operación comercial con 25 trenes y tendrá una demanda máxima de 49.000 pasajeros por hora en cada sentido para el año 2042.

De otro lado, la EMB resalta que el metro, además de ser un proyecto de transporte, también es una oportunidad de transformación urbana, ya que va a permitir la intervención del entorno donde se localiza la infraestructura.

Así, en el caso de la primera línea del metro de Bogotá (PLMB), se plantean otras intervenciones: construcción de 16 estaciones, que tendrán locales comerciales y servicios a la ciudadanía; reconfiguración completa de los corredores viales por donde pasa el metro (22,2 km) en los que se privilegiará el transporte no motorizado.

A esto se suman la renovación de 1,3 millones metros cuadrados y la generación de otros 94.000 de espacio público; construcción de 19 kilómetros de ciclorruta, 9.750 cupos de cicloparqueaderos en las estaciones y la integración con 10 estaciones de TransMilenio.

Fechas claves de la línea 2

En el 2022, la Nación y el Distrito firmaron un convenio de cofinanciación por $ 34,9 billones con el que aseguran los recursos para la construcción de la segunda línea del metro de Bogotá.



El 8 de mayo del 2023 se dio la firma de la primera operación de crédito entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Empresa Metro de Bogotá.



El 15 de mayo del 2023 se inició el proceso de licitación pública internacional para la construcción del proyecto línea 2 del metro de Bogotá (L2MB).



El 17 de julio de 2023 se firmó un convenio marco de línea de crédito por US$ 255 millones con la CAF, bajo el cual se suscribirán las operaciones de crédito requeridas, de acuerdo con las necesidades de flujo del proyecto.



La adjudicación del contrato para la L2MB se realizará en el primer semestre del 2024.

Cronología alrededor de los hitos más importantes del metro de Bogotá

Bogotá en la década de los 60, cuando se realizó un estudio sobre la situación del transporte público en la ciudad. Foto: Archivo Particular Bogotá en los noventas, cuando aún no había avances sobre el metro en la capital del país. Foto: Archivo Particular Los avances del metro involucran la declaración del proyecto como uno de interés nacional y estratégico. Foto: Archivo Particular El primer vagón prototipo metro ya está en Bogotá. Foto: Archivo Particular

Bajo la presidencia del general Gustavo Rojas Pinilla fue contratada una firma japonesa para la construcción del metro, bajo el esquema de concesión. Los gobiernos del Frente Nacional lo descartaron.



› 1968

El entonces alcalde de Bogotá, Virgilio Barco, reservó

US$ 200.000 con el propósito de realizar un estudio sobre el sistema de transporte masivo para la capital de la República.



› 1981

Ineco-Sofretu junto con Consultoría y Sistemas de Colombia, bajo la alcaldía de Hernando Durán Dussan, plantean construir tres líneas férreas subterráneas y dos líneas periféricas (92,8 km).

› 1993-1994

Con 4,9 millones de habitantes, se llevó al Concejo un proyecto de acuerdo para crear una empresa metro y construir la primera línea. Las dificultades de financiación condujeron a archivarlo.



› 2016

El Concejo de Bogotá, mediante el Acuerdo 642 de 2016, autorizó la creación de la Empresa Metro de Bogotá S. A., la cual se constituyó según la escritura pública 5291.



› 2017

La Comisión intersectorial de infraestructura y proyectos estratégicos declaró la PLMB-T1 como un proyecto de interés nacional y estratégico, concediéndole la prioridad que necesitaba.



› 8 de abril de 2022

La junta directiva de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), en su sesión extraordinaria número 71, aprobó el trazado de la línea 2 del metro de Bogotá, que va hasta Suba y Engativá.



› 28 de junio de 2022

Después de tres meses de viaje por mar desde su salida del puerto de Tianjin, en China, llegó al país el primer vagón prototipo del metro de Bogotá. Luego fue trasladado por tierra desde Barranquilla hasta la capital.