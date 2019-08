Bogotá, ejemplo nacional en reducción de siniestralidad vial

36 vidas salvadas en los primeros siete meses de este año demuestran la contundencia en los logros de la administración distrital por prevalecer la integridad de los actores viales.



La política internacional de seguridad vial VISIÓN CERO, establece que ninguna muerte en el tránsito es aceptable y todas son evitables. A esta iniciativa se suscribió la administración distrital en cabeza de la Secretaría de Movilidad y ya se ven los resultados positivos en materia de reducción de siniestralidad vial en la capital del país.

Gracias a sus múltiples estrategias enmarcadas en el Plan Distrital de Seguridad Vial 2017-2026, Bogotá ya superó las 32 vidas salvadas entre enero y julio de 2018, con 36 en el mismo periodo de este año, y bajó las fatalidades de 546 en 2017, a 514 el año pasado. Son cifras que demuestran el compromiso por proteger los actores viales, en especial peatones, ciclistas y motociclistas, quienes son los más vulnerables.



Y aunque los 281 fallecidos en los siete primeros meses del año mantienen las alertas institucionales encendidas, constituyen no solo una importante reducción del 11% frente al mismo periodo del 2018, sino la cifra más baja de los últimos seis años, que alcanzó a promediar 314 muertes anuales.



Sin duda, los principales logros en los primeros siete mesesse evidencian en los 26 peatones salvados, el menor número de fallecidos en una década que alcanzó cifras escalofriantes de 216 muertes en 2014. También se logró prevalecer la vida de 28 motociclistas y 12 personas de la tercera edad, pero aumentó la preocupación por la siniestralidad entre los ciclistas, uno de los actores viales de mayor crecimiento, que pasó de 38 a 43 muertes entre 2018 y 2019, siendo la mitad de ellas ocasionadas en siniestros con conductores de transporte pesado.



Buscando mejorar esos indicadores la administración no solo añadió 100km de ciclorrutas para completar 541km en toda la ciudad, convirtiéndola en la infraestructura más extensa de Latinoamérica, sino que puso en marcha el “Plan Bici”, para sensibilizar y educar a los actores viales que cada vez utilizan más este medio de transporte sostenible, promoviendo el uso de elementos reflectivos y de protección, charlas sobre los constantes peligros en las vías y jornadas de seguridad vial, entre otros.

Siempre en la vía, cuida la vida

Una de las iniciativas más interesantes de la Alcaldía Mayor y su Secretaría de Movilidad es la serie web de seguridad vial “Siempre en la vía, cuida la vida”, que circula desde hoy en redes sociales y salas de cine, con tres capítulos titulados: Punto Ciego, Efecto Venturi y Zigzagueo en Motos, donde un científico enseña de manera lúdica sobre los riesgos más frecuentes que corren los actores viales y cómo evitarlos para prevenir siniestros.



Punto ciego: Habla sobre el espacio de no reflexión que tienen los espejos retrovisores y la razón por la que en ocasiones no se ven a los actores viales más vulnerables desde los vehículos pesados, ocasionando siniestros viales. En este capítulo la serie enseña cómo lograr ver a los otros actores viales a pesar de que exista el punto ciego.



Efecto venturi: Aborda el riesgo que corren motociclistas y ciclistas cuando los vehículos pesados no respetan los 1,5mts de medida mínima para evitar este tipo de siniestros. Estos vehículos, al acercarse mucho, pueden absorber a ciclistas y motociclistas como una aspiradora con la fuerza del viento que genera su velocidad y Zigzagueo en motos refleja la realidad de uno de los factores que causa más siniestralidad entre sus ocupantes por efecto de los movimientos imprevistos que pueden desencadenar reacciones inesperadas.

Por último, el Programa de Gestión de la Velocidad en las avenidas Boyacá, Las Américas, Carrera 68, Ciudad de Cali,Calle 80, NQS, Primero de Mayo y Suba, corredores viales principales donde se estableció la velocidad máxima de 50 km/h, reporta una reducción del 28% en el número de fatalidades frente al promedio de 130 muertes registrado entre 2015 y 2018. Son 36 vidas salvadas entre enero y julio de este año, solo con la medida que definió un límite de velocidad más seguro para todos.