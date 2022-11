Una ejecutiva corporativa que le apostó a una empresa de regalos (Riscatto Bendito Regalo) y tres hermanos que fundaron una compañía de servicios y soluciones digitales (Trycore SAS) ejemplifican a la Bogotá emprendedora e innovadora que se está posicionando en América Latina.

Miles de emprendedores como ellos están haciendo repuntar a Bogotá en mediciones internacionales como uno de los mejores ecosistemas emergentes de emprendimiento en la región, en particular con aquellos de base tecnológica. No en vano el Financial Times la eligió como la segunda ciudad del futuro en América Latina.



No solo es el mercado más grande de Colombia, con más de ocho millones de habitantes –el 21 por ciento de la población total del país– es el mayor centro de consumo, aporta el 25 por ciento del PIB, el 25 por ciento de los empleos formales y genera la mitad de los ingresos nacionales por impuestos.



Juan David Castaño, vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), considera que la capital está en un nivel en el que ya no debe medirse solo con ciudades colombianas. “Se debe comparar con ciudades latinoamericanas, como Santiago de Chile, Buenos Aires, incluso siendo significativamente más pequeño, pero también viendo las dinámicas de lo que puede estar pasando en Sao Paulo o en Ciudad de México”.

Y es que Bogotá Región atrae cada vez más miradas del exterior. En los últimos diez años se han incrementado en 200 por ciento las empresas con capital extranjero que han decidido iniciar operaciones en Bogotá, según Invest in Bogotá, la agencia público-privada entre la CCB y el Distrito Capital que promueve la inversión para la ciudad.



Durante 2021, Bogotá Región exportó US$5.360 millones e importó US$34.593 millones, según ProColombia, entidad que promueve el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones no minero energéticas y la imagen del país.



Más del 40 por ciento de los contact centers son de capital extranjero: España, Estados Unidos, Chile y Argentina sobresalen como los principales inversionistas con el 44, 26, 9 y 4 por ciento de los ‘sites’ instalados en el país. Y en ese campo, Bogotá se destaca como principal clúster sectorial, con más del 60 por ciento de las ventas y 40 por ciento del empleo de la industria. Es la cuarta ciudad con más de 35 Centros de Servicios Compartidos (CSC), después de Sao Paulo, Ciudad de México y San José.



En Colombia, el 81 por ciento de las empresas del sector TI se encuentra en Bogotá que, además, se distingue por el talento humano calificado: concentra más del 70 por ciento de la oferta de profesionales bilingües en el mercado laboral colombiano.

‘Tenemos un reto de articulación y conexión’