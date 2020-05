BIM una herramienta que está transformando la construcción colombiana

La construcción inteligente es una verdad indiscutible en el mundo, y allí el Building Information Modeling (BIM), ha tenido un papel preponderante para hacerla avanzar. Este conjunto de metodologías que propicia la digitalización de la industria y optimiza su desempeño productivo, es hoy una realidad que Colombia ya vive en muchos proyectos de ingeniería y construcción.

Según la consultora McKinsey, el retraso en la productividad de la construcción le significa a la economía de América Latina y el Caribe (ALC), unos 50.000 millones de dólares al año, por lo cual es imperante servirse de herramientas como el BIM cuyos beneficios, según Sandra Forero, presidente ejecutiva de Camacol, están relacionados con mayor articulación y coordinación entre los actores de la cadena, incremento de la productividad, eficiencia en el uso de los recursos disponibles, optimización del ciclo de vida de los proyectos, identificación y gestión de riesgos, agilidad en la toma de decisiones y optimización en la construcción, agregando valor y facilitando un control efectivo de la ejecución de obra.



Y las cifras de estas ventajas son contundentes. “La adopción de la metodología BIM en los proyectos de construcción, tiene el potencial de generar un 33% de ahorros en costos, un 50% en plazos y un 20% de aumento en la productividad, adicional a los beneficios en mejora de trazabilidad, calidad y transparencia como lo señala la Estrategia Construcción 2025, Reino Unido”, asegura la presidente ejecutiva de Camacol.



Además, como lo señala Juan Carlos Delgado, country manager de Cushman & Wakefield, debido a la modelación de todas las áreas (hidráulica, estructural, eléctrica, A/C, etc.), permite evitar cruces y errores en la construcción, lo cual facilita una ejecución más rápida de la obra. “Las empresas que ya lo usan han tenido ahorros en la construcción estimados entre un 3% al 9% del presupuesto base”, según Delgado.

Viviendo con éxito la transformación de la construcción

El BIM o Modelado de Información de Construcción en español, según Mónica Riveros, jefe del Área Técnica de Metecno, es una metodología completa que ya no trabaja con líneas, sino con objetos tridimensionales que se pueden insertar en el plano con todas sus características, y además, propicia el trabajo colaborativo e interdisciplinario al permitir poner en línea los planos, lo que también evita que existan diferentes versiones.



Así, esta digitalización e introducción de tecnología al proceso admite desarrollos inteligentes que optimizan la planeación, identifican los riesgos, evalúan los proyectos desde etapas tempranas, mejoran el diseño y la comunicación y agilizan la toma de decisiones.



Esto les ha permitido a los constructores ventajas que antes no se veían como contar con especialistas internacionales en sus proyectos. “Antes tener un diseñador del exterior era muy difícil porque traerlo o desplazarlo a la ciudad era muy costoso. Hoy en día sin necesidad de ningún desplazamiento usted puede contar con cualquier especialista a nivel mundial, integrarlo al equipo y a la plataforma y tener personas de primer nivel apoyando el desarrollo del proyecto, con un costo igual o más económico del que era localmente”, como lo Luis Aurelio Díaz, gerente general del Grupo Empresarial Oikos.



Además su impacto toca a los clientes. “Ellos pueden visualizar, modelar, analizar y simular de manera más precisa el proyecto con los productos y materiales nuestros utilizados. Así mismo, al tener planos en línea, se disminuyen los errores y los tiempos de ejecución, y se logra una mayor coordinación en diseño, construcción, obra y mantenimiento. En consecuencia, se ejecuta mejor, pues se trabaja con presupuestos y tiempos más reales”, como lo sostiene Mónica Riveros, de Metecno.



Y resulta ser costo-eficiente su implementación, si se tiene en cuenta, que según Díaz del Grupo Empresarial Oikos, la inversión puede ser absorbida por el mismo proyecto. “El software puede estar entre los 20 o 30 millones de pesos con licencias y la nómina especializada para manejarlo entre 80 y 100 millones para un proyecto, que son compensados de manera importante por los beneficios. Es un ahorro para el proyecto en el dibujo total de costos”, sostiene Luis Aurelio.



Claro, que como lo aclara Sandra Forero de Camacol, la implementación será muy relativo a la empresa (su tamaño y el core del negocio, así como la estrategia de implementación), ya que esto es un proceso gradual.



Y es una suma de muchos beneficios. Según César Augusto Rodríguez Navarro, director BIM - IDD Ingeniería y Diseño Digital de la Constructora Conconcreto S.A., BIM les ha permitido articular de forma efectiva todos los actores que hacen parte del ciclo de vida del proyecto, pero también generar una cultura más fuerte de trabajo colaborativo, y entender los proyectos de una forma más holística, y a nivel de diseño cerrar la brecha entre lo creativo y lo técnico, permitiendo generar diseños que respondan tanto a criterios espaciales y formales, como constructivos y técnicos, esto no solo de cara a la construcción, sino a la misma operación de los activos.

La apuesta desde el gremio

Desde la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol se está atrayendo a todos los actores que están involucrados de forma directa e indirecta en la construcción de país con el objetivo final de tener un ecosistema completamente articulado, a través del BIM Forum Colombia, como plataforma de articulación de actores y gestión del conocimiento, en torno a la transformación digital del sector para el incremento de la productividad, la sostenibilidad y la competitividad de las empresas de la actividad edificadora en Colombia.



BIM Forum Colombia, según la presidente de Camacol trabaja en mesas técnicas para generar conocimiento en torno al tema; en conferencias virtuales (webinars), a partir de temas técnicos relevantes para toda la cadena de valor; en guías para acceder a documentos propios y referencias indispensables para el uso y madurez del BIM; eventos regionales y masivos como el encuentro BIMCO y comunidades de práctica, un grupo de personas que comparten intereses y retos en esta área mediante la interacción continua.



Y así lo reconocen los constructores. “El Estado ha estado un poco apartado de esto, sin embargo Camacol viene haciendo unas conferencias y un esfuerzo para que el total del gremio esté metido en estas plataformas, que le permitan ser más eficiente y mucho más rentable y al final estas mayores eficiencias gran parte pueden ser direccionadas al cliente final, es decir un mejor precio de la vivienda”, recalca Luis Aurelio Díaz de Oikos.

El futuro es ya

La transformación digital de las empresas es imparable y es vital para el presente por lo que estamos viviendo y para el futuro por todos los beneficios que trae, ya que su especial incidencia es en los procesos productivos y la interconexión entre todas las unidades, lo cual consigue acelerarla y utilizar los recursos de manera más eficiente, según Juan Carlos Delgado de Cushman & Wakefield.



Y frente al escenario post pandemia cobra una mayor importancia. “Con base en la coyuntura, las compañías deben hacer un esfuerzo para acelerar la implementación de estas metodologías y tecnologías en las fases de ejecución de proyectos. BIM provee espacios digitales de trabajo colaborativo, coordinado y en un ambiente común de datos, en el que la gestión de la información no requiere que las personas se encuentren presencialmente, al contrario, las conecta digitalmente de una manera muy efectiva. Estas plataformas digitales permiten gestionar el proyecto en todas sus fases (exceptuando la ejecución de las obras), sin embargo, toda la parte de planeación y gestión administrativa, así como el seguimiento del avance de los proyectos se puede hacer de manera digital y/o virtual”, concluye Sandra Forero de Camacol.