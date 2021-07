Bienestar integral de los entornos laborales: el reto de las compañía

Si bien la Organización Internacional del Trabajo (OIT) definió el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en Colombia se conmemora cada 28 de julio -desde hace casi 40 años- con ocasión a un lamentable hecho.

El 28 de julio de 1983, dos avalanchas de rocas ocasionaron el fallecimiento de 200 obreros que trabajaban en la construcción del entonces proyecto hidroeléctrico más grande de Suramérica en el Guavio, Cundinamarca. Este suceso, más allá de su eco en la opinión pública, sentó un precedente y marcó un hito para las empresas colombianas, cada vez más conscientes de su papel activo en la generación de entornos laborales saludables y seguros.



En los años siguientes, el Ministerio del Trabajo creó los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), como el marco jurídico y estratégico para la adecuada administración de riesgos laborales por parte de las compañías, lo que -en definitiva- significó comprometer mucho más a las organizaciones con el bienestar físico, mental y social de sus colaboradores.



SG-SST integrales



Julián Humberto Gironza Rodríguez, coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo de Compensar, explica que “en particular, los SG-SST tomaron fuerza a partir del Decreto 1072 de 2015, el cual obligó a todas las compañías a diseñar e implementar dicho sistema. No obstante, a pesar de que la Ley le otorgó ese carácter obligatorio e ineludible a la Seguridad y la Salud en el Trabajo, es necesario afianzar al interior de las organizaciones una cultura que favorezca el bienestar de la gente”.



Y es que, en los últimos años, estos sistemas están siendo diseñados cada vez de manera más coherente con esa mirada holística e integral del trabajador, que entidades como Compensar, por ejemplo, han adoptado con miras a garantizar el equilibrio físico, mental, social y espiritual de su personal. Sin embargo, este compromiso no solo contempla a colaboradores de la compañía, pues el actual marco integral de los SG-SST también incluye a visitantes, usuarios, proveedores o contratistas.



Espacios de trabajo que aportan al bienestar de los trabajadores



En palabras del coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo de Compensar, para la generación de entornos saludables, sanos y seguros “lo primero, es dar cumplimiento a la normatividad vigente, algo que hemos hecho en Compensar desde siempre. Segundo, las organizaciones deben asignar el recurso humano y tiempo necesarios para llevar a cabo todos los planes de trabajo que se consignen en el documento del SG-SST a nivel interno. Tercero, para que los peligros detectados no lleguen a término, en Compensar hemos establecido acciones de prevención de accidentalidad y enfermedades laborales, así como programas de promoción de la salud en el trabajo”.



Fruto de estos esfuerzos, en los últimos tres años la organización ha visto disminuida en un 40 por ciento la accidentalidad, además de presentar índices de enfermedad laboral por debajo de los registros de Fasecolda y una reducción considerable en los indicadores de ausentismo laboral.



En este mismo sentido, y como una forma de trascender a la norma, la entidad ha venido desarrollando diferentes iniciativas en el marco de su modelo de bienestar integral, entre las que se destaca el programa ‘Corazones Conscientes’, dirigido a colaboradores con alto riesgo cardiovascular, el cual combina en su atención servicios de salud, recreación, capacitación y deporte, entre otros.



“Los principales resultados que he tenido en este proceso han sido la mejoría en mi estado físico general, me percibo mucho mejor, disminución de la fatiga, disminución en la inflamación, he reducido la toma de medicamentos que tenía anteriormente y sobre todo me siento más vital, más saludable”, afirmó Ángela Patricia Rodríguez, uno de los 253 colaboradores de Compensar que actualmente hacen parte de ese programa.



Otra estrategia que se destaca es la inmunización contra la influenza del 95 por ciento de sus trabajadores del área de la salud. De otro lado, mediante sus programas de riesgo psicosocial, Compensar ha impactado durante la pandemia a más de 600 colaboradores, quienes han solicitado atención especializada en esta materia. Asimismo, ha seguido brindando acompañamiento permanente a más de 1.900 colaboradores que desarrollan su labor en la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa, dada la coyuntura actual.



Por otro lado, Julián Gironza, reconoce cómo “las herramientas digitales nos han permitido involucrar a los colaboradores y sus familias en escenarios relacionados con la construcción de entornos saludables, entre los que se destacan talleres de primeros auxilios en casa, jornadas de nutrición y de actividad física o charlas de planificación familiar”. Agregando que “todas estas actividades no son solamente para nuestros colaboradores, sino que hemos contado con la participación de su núcleo familiar, además de proveedores, contratistas y usuarios de nuestros servicios en diferentes sedes”.



Acciones que le hicieron frente a los desafíos de la pandemia



En un tiempo donde la presencialidad fue sustituida por la virtualidad y las oficinas por los hogares, la Seguridad y la Salud en el Trabajo tuvo que adaptarse y responder a los innumerables desafíos que trajo consigo el covid-19, y por supuesto Compensar, en línea con su filosofía de bienestar integral, mantuvo firme su compromiso.



“El año pasado y este han sido particularmente desafiantes en materia de salud y seguridad en el trabajo, por cuenta de la situación generada por el coronavirus, por lo que este asunto ha ocupado la mayor parte de nuestra gestión. En este contexto, desde que inició la emergencia sanitaria, desarrollamos diferentes acciones para reducir la exposición y contagio al virus, implementando los correspondientes protocolos, realizando la entrega de los elementos de protección personal individual de acuerdo con el perfil y la especificidad de las actividades, y desarrollando estrategias orientadas a fortalecer la cultura del autocuidado y la prevención”, manifestó Julián Gironza.



Dentro de las acciones puestas en marcha para hacerle frente a este desafío, el coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo destacó: la habilitación de un aplicativo para monitorear en tiempo real el estado de salud de los colaboradores y realizar seguimiento oportuno de los casos positivos y sospechosos de covid-19; la realización de pruebas covid al personal; el programa virtual de pausas activas “Vámonos de pausa”; la prestación de servicio de transporte sin costo durante los primeros meses de la pandemia, para facilitar el desplazamiento de los colaboradores de salud; la creación de “Zonas de recarga emocional” o espacios en diversas sedes donde los colaboradores pudieran recargarse de buena energía, dotados con silla de relajación, boxeador antiestrés, puntos de hidratación, entre otros beneficios; la conformación de un grupo de brigadistas emocionales para acompañar y escuchar a los trabajadores que así lo requerían; la habilitación de una serie de líneas de atención y apoyo psicosocial; y el programa “SaludableMENTE”, que contempla herramientas pedagógicas para promover la salud y el equilibrio mental.



Sumado a ello, recientemente la entidad anunció la adquisición (dentro de la iniciativa de vacunación de empresas privadas), de 7.400 dosis de vacunas contra el coronavirus para inmunizar a 3.700 trabajadores entre los 19 y los 39 años, con mayor exposición en función de la labor que desempeñan.



“Con corte al 15 de julio, ya hemos logrado vacunar con esquema completo al 39 por ciento del total de trabajadores y esperamos que para la primera semana de agosto ya tengamos inmunizado al 70 por ciento de todos los colaboradores de Compensar”, puntualizó Gironza.



De esta manera, Compensar concibe el mundo laboral como el escenario ideal para promover el bienestar integral, de adentro hacia afuera, favoreciendo cada aspecto de la vida de las personas y empoderándolas para afrontar de la mejor forma posible los desafíos del futuro.



“El centro de todas nuestras acciones son las personas, por eso estamos convencidos de la importancia de la prevención y el cuidado de la salud como ejes fundamentales para promover no solo el bienestar individual, sino también el colectivo, lo que por ende contribuye a la reconstrucción de tejido social y empresarial del país, concluyó Gironza.



