Bienestar del talento humano, factor clave para el futuro empresarial

Si bien es cierto que en los últimos años muchas organizaciones en el ámbito global comenzaron a valorar las formas de atraer y retener a su talento humano, así como a evidenciar los efectos que para las compañías tenía el generar espacios para la innovación y el entretenimiento, una coyuntura como la que planteó la pandemia llevaron a las empresas a terminar de convencerse del papel determinante que juegan sus colaboradores en la búsqueda de una reactivación económica real y en la continuidad de los negocios.

Muchas entidades no solamente le apostaron a esta iniciativa, sino que de manera paralela a estos lugares para promover la creatividad y el esparcimiento, vienen implementando programas y estrategias con el claro objetivo de alcanzar el bienestar de su gente en todos los sentidos, lo que las ha llevado –incluso– a establecer áreas dedicadas a la experiencia de los empleados.



Ese nuevo panorama, donde el capital humano de las organizaciones es protagonista, será el tema central que se debatirá este 7 de mayo durante el Facebook Live ‘Talento y Cultura, instrumentos de transformación’, organizado por EL TIEMPO Casa Editorial.



Al respecto, fuentes de esta compañía del sector financiero comparten la experiencia que vienen consolidando desde 2019, cuando iniciaron su decidida transformación para que sus colaboradores encontraran su mejor versión y que el Banco se convirtiera en su lugar favorito.



Conscientes de que son las personas la base de la cadena productiva y las que ayudan a materializar los objetivos y las metas de las empresas, esta organización adelanta diferentes proyectos enfocados a responder a las grandes expectativas que tanto los mayores como los jóvenes tienen frente a su lugar de trabajo, en el que esperan encontrar bienestar, estabilidad, remuneraciones justas y espacios de crecimiento, al igual que un perfecto balance entre vida y trabajo.



En esa línea, como respuesta a su proceso de transformación digital y con el fin de alinear el capital humano a los diferentes retos y exigencias de este proceso de cambio, la entidad concentró su estrategia de talento en cuatro focos principales: formación, liderazgo transformacional, bienestar y una cultura inclusiva y diversa, lo que les permite continuar robusteciendo la propuesta de valor a los colaboradores y mantener el impacto positivo que generan con su gestión.



Para el primero, el Banco de Bogotá enfocó sus esfuerzos en el diseño de su Universidad Corporativa para formar a sus colaboradores, un espacio académico con plataformas virtuales de aprendizaje con cursos de prestigiosas Universidad como Harvard, Stanford y el MIT y con alianzas con destacadas Universidades Nacionales.



Además, el Banco, acondicionó aulas para desarrollar la creatividad y el aprendizaje dentro de su Dirección General. Es así, como el 2020 cerró con un balance positivo de más de 11.000 personas que accedieron a formación especializada en temas de transformación digital, analítica de datos y metodologías de innovación, así como en desarrollo de competencias de trabajo en equipo, gestión de cambio y planeación estratégica.



En materia de liderazgo, la empresa diseñó un ambicioso Programa de Transformación Cultural, que busca dotar a los líderes con las competencias necesarias para gestionar el talento humano, y que a hoy ha permitido la formación de sus 350 líderes más influyentes.



Balance entre vida laboral y personal



De otra parte, uno de los aspectos que más se avivaron como consecuencia de la pandemia tiene que ver con el valor que la gente le dio al equilibrio entre las responsabilidades laborales y la vida personal.



Por eso, esta entidad viene trabajando en iniciativas que buscan estimular la flexibilidad y las jornadas laborales que promueven ese balance tan necesario. De ahí han nacido ideas como la plataforma digital ‘Juntos’, que les permite a los trabajadores intercambiar puntos que ganan por su desempeño por tiempo libre para disfrutar en familia (en el primer trimestre del año les han garantizado más de 3.000 horas con sus seres queridos), y acceder a productos y servicios a través de su red de aliados comerciales.



En esa misma dirección, han hecho una remodelación significativa de los lugares de trabajo, iniciando por la sede de Dirección General que, con una inversión de más de $20.000 millones, que permitió el diseño de nuevos espacios que promueven innovación, recreación, creatividad y colaboración, al igual que otras zonas para impulsar el cuidado de la salud y el entretenimiento, tales como gimnasio, restaurante, salón de yoga, peluquería, salón de juegos y de música, cancha de baloncesto y de fútbol-tenis, y salas de descanso.



“Adicionalmente, y conscientes de que para todos nosotros, la familia es lo más importante y consientes de la importancia de apoyar a la mujer para que continúe su desarrollo profesional al tiempo que dedica tiempo a sus hijos, hemos creado el programa ‘Primeros Pasos’, que brinda acompañamiento en la maternidad y la paternidad para guiar a los colaboradores desde el momento en que se enteran de que están en embarazo hasta que el hijo cumple un año, con diferentes acciones que orientan el desarrollo, aprendizaje y fortalecimiento del vínculo familiar. El programa permite un retorno escalonado a la oficina y otorga licencias adicionales a las de ley”, explica Isabel Cristina Martínez, VP de Sostenibilidad y Servicios Corporativos del Banco de Bogotá.



La aceptación de esta clase de políticas y estrategias definidas por la organización ya están recibiendo importantes reconocimientos, no solo por parte de los distintos equipos de trabajo sino por el instituto ‘Great Place to Work’, que los certificó como un gran lugar para trabajar, lo que para la directiva significa que van por un buen camino y que deben seguir trabajando en el bienestar de su gente.



A todo lo anterior se suma el impulso de una cultura inclusiva, diversa y que promueve la equidad, esta compañía, con cerca de 15.000 colaboradores (9.000 de ellos mujeres), entiende y reconoce la realidad de cada uno de ellos, con su personalidad, raza, religión y orientación sexual.



“Hemos priorizado un enfoque diverso, inclusivo y que promueve la equidad de género en cada uno de los momentos de la vida de nuestros colaboradores, para que se sientan en un lugar que los valora como profesionales y sobre todo como personas. Además, tenemos claro el valor de la diferencia para nuestra ruta de innovación”, enfatiza Martínez.



Para hacer parte del Facebook Live, los interesados pueden ingresar a: https://www.facebook.com/43117192326/posts/10158011728257327/