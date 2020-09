Con más bicicarriles, más personas se moverán en bici

Al ser un medio de transporte individual, en el que se puede cumplir el distanciamiento social mientras se viaja y se está al aire libre, la bicicleta se ha convertido en una aliada importante no solo en estos tiempos de pandemia, sino también de cara a la nueva normalidad.

Si bien antes de que comenzara la pandemia en Bogotá se realizaban 880.000 viajes diarios en bicicleta, la cifra cayó a 360.000 cuando se inició el confinamiento. Hoy, seis meses después de esta situación, ya son 500.000 los viajes que se hacen cada día en este medio de transporte.



“Queremos una ciudad más sostenible, menos contaminada y con mejor movilidad. Siete de cada 10 viajes se hacen en transporte público, bicicleta o caminando; y sin embargo, el 85 % del espacio lo usan carros y apenas el 15% los otros modos de transporte”, dijo en recientes días la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



Precisamente, para responder a esta demanda de usuarios y aprovechar las ventajas que tiene la bicicleta para disminuir el riesgo de adquirir el virus, la Alcaldía, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad (SMD), ha habilitado ciclovías temporales en las principales vías de la ciudad.



A la red de 551 kilómetros de ciclorrutas que tiene la ciudad, la más extensa en América Latina, durante la pandemia se le han sumado 84 kilómetros con las ciclovías temporales, como por ejemplo la de la carrera séptima, la calle 13 y la carrera novena. Con estos nuevos tramos, la ciudad completó un total de 635 kilómetros de carriles para ciclistas.

Con la llegada de estas ciclovías temporales se comenzó a hablar de la redistribución del espacio público, un tema que además de ser desconocido también genera cierto tipo de debate. No obstante, para Darío Hidalgo, Ph.D y experto en movilidad sostenible y seguridad vial, este término se refiere al uso más eficiente del espacio público.



“Por muchos años hemos construido vías incompletas, que están orientadas básicamente a la movilidad de carros y no a la de las personas. La localización de bicicarriles, como el de la carrera séptima, es una muestra de la eficiencia del uso del espacio escaso. En términos de mover personas es mucho mejor tener ese carril dedicado a los usuarios de bicicleta, que para el tráfico general”, dijo Hidalgo.



Sobre esta misma línea, Edder Velandia, experto en movilidad sostenible Universidad de La Salle, aseguró que los carriles dedicados a las bicicletas en las carreras séptima y once son apuestas que deben ser aplaudidas.



“Con estos proyectos lo que se hace es aumentar el espacio para que existan otras alternativas de desplazamiento como la bicicleta o caminata. Al adelgazar el espacio para el vehículo particular se genera una menor posibilidad de accidentalidad y se les da más seguridad a los demás actores viales”, comentó Velandia.

Justamente, la SDM adelanta los estudios para convertir varias de estas ciclovías temporales en ciclorrutas permanentes de cara a la nueva normalidad y continuar con la prevención del coronavirus.



Para María Fernanda Martínez, líder de movilidad sostenible y segura del centro de investigación Despacio, lo que se logra con iniciativas como los bicicarriles es algo que en economía y movilidad se conoce como demanda inducida.



“La demanda inducida es que mientras más se oferte un producto, más se va a comprar. En el caso de la bicicleta si se hacen bicicarriles y ciclorrutas, con unas condiciones favorables, estas se van a llenar de ciclistas. En este caso hablamos de una demanda inducida positiva”, afirmó Martínez.

XIII Semana de la Bicicleta

El foro ‘La certeza de movernos diferente - La Bici, Oportunidad para el Cambio’, que se realizará el próximo 28 de septiembre a las 9.m., será uno de los principales eventos de la versión número XIII de la Semana de la Bicicleta en Bogotá, que se llevará a cabo desde el 26 de septiembre al 4 de octubre.



El foro, en el que participarán las alcaldesas de Bogotá, Claudia López, y Guayaquil (Ecuador), Cynthia Viteri, se podrá sintonizar a través del Facebook Live de EL TIEMPO.



La programación completa de esta Semana de la Bicicleta se puede consultar las páginas web planbici.com y movilidadbogota.gov.co.* Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales, con el auspicio de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).