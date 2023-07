Pensar en cómo será su casa es un plan que Yurany Domínguez tiene todos los días, junto a su hijo Matías, de 6, y su hija Dara, de 2 años. Solo basta con prender el televisor para ver un comercial de alguna empresa de venta de artículos para el hogar y su ilusión e imaginación comienzan a tomar más fuerza: “Mi princesa Dara quiere el cuarto rosado. Matías quiere su cuarto pintado de astronauta, y yo quiero que el mío sea blanco y el piso laminado”, narra emocionada.



Yurany y sus pequeños cuentan los días. Solo les faltan dos años y tres meses para hacer realidad su sueño de tener un techo propio en Bogotá. Su apartamento estará ubicado en el octavo piso de la torre 18 del proyecto Serena, en Bosa. Será el Apto. 817, número que según Yurany coincide con la fecha de nacimiento de Matías (17 de agosto).



Ella tiene 37 años y es víctima de violencia intrafamiliar, cuidadora de su pequeña Dara, quien padece una enfermedad huérfana, y madre soltera cabeza de hogar. Yurany hace parte de un grupo poblacional beneficiario del subsidio de vivienda ‘Mi Ahorro, Mi Hogar’, de la Secretaría Distrital de Hábitat, un programa innovador de arrendamiento de vivienda para que las mujeres en altas condiciones de vulnerabilidad puedan reducir las brechas de acceso al derecho a la vivienda digna.



"Nuestra principal apuesta son las mujeres. En pandemia vimos cómo las mujeres cabeza de hogar perdieron su empleo más rápido y se tardaron más en recuperarlo, porque suelen ser cuidadoras de sus hijos, sus padres o personas con discapacidad. Creamos ‘Mi Ahorro, Mi Hogar’ para que mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, del conflicto armado y cuidadoras tuvieran apoyo económico para pagar su arriendo, poder ahorrar para la cuota inicial de su casa y posteriormente acceder al subsidio de vivienda nueva que otorgamos. Es así que el 73 por ciento de nuestros subsidios están asignados a hogares con jefatura femenina", detalló Nadya Rangel, secretaria Distrital del Hábitat.



Asimismo, las mujeres son capacitadas para que sean ellas las que remodelen sus hogares cuando los reciban. “Me he capacitado en instalación de vinilos y perfilería, pero hay más opciones como plomería, pintura y emboquillado, entre otros”, contó Yurany.



A la fecha, se han asignado 4.515 subsidios a mujeres cabezas de hogar; tan solo en el 2022 se asignaron 3.319, a través del programa ‘Mi Ahorro, Mi Hogar’.



Pero esta no es la única alternativa a los problemas de habitabilidad y vivienda de familias en Bogotá. La Secretaría del Hábitat cuenta con programas como Mejoramientos de vivienda urbana y rural, reasentamientos para familias en zonas de riesgo y el Plan Terrazas, entre otros, para transformar condiciones. Asimismo, realiza las Ferias de Vivienda, para llevar estos programas a la ciudadanía.



"No hay una única forma de proveer solución a los problemas de vivienda en Bogotá. Por eso tenemos distintas alternativas para que más familias vivan dignamente, como programas para adquirir vivienda nueva, subsidios para pagar arriendo y programas de mejoramiento de vivienda ya que Bogotá se ha construido de manera informal en el 30 por ciento del suelo urbano”, resaltó la funcionaria.



Las Ferias de Vivienda, por su parte, son espacios que reúnen a constructoras, bancos, cajas de compensación familiar y entidades gubernamentales para facilitarles el proceso de adquisición de vivienda nueva a los hogares vulnerables.



En total, durante la administración de la alcaldesa Claudia López, con corte al 31 de mayo de este año, la Secretaría del Hábitat ha logrado que 10.484 familias se conviertan en propietarias de vivienda nueva urbana y rural en la capital, tanto de Interés Prioritario (VIP) como Vivienda de Interés Social (VIS).

Un hogar a prueba de todo

Como un reconocimiento a las familias que con sus propios recursos y esfuerzo construyeron sus viviendas en los barrios periféricos de la ciudad, muchos de ellos de manera informal, la Secretaría de Hábitat, junto con la Caja de Vivienda Popular, implementaron un programa para reforzar la estructura de las casas que pueden tener deficiencias en su construcción y mejorar las condiciones de vida de las familias que las habitan. Se trata del programa Plan Terrazas.



Por primera vez el Distrito, a través de la Caja de Vivienda Popular, ayuda en el reforzamiento y en la construcción de un segundo piso en viviendas de origen informal, con acompañamiento técnico, jurídico y social. Este programa se desarrolla en territorios priorizados anualmente por la Secretaría del Hábitat, que se acerca a los barrios y realiza las convocatorias directamente.



"En ocasiones, lograr segundos pisos seguros en estas viviendas permite, no solo vivir de forma más cómoda, sino también alquilar la primera planta para obtener un segundo ingreso que mejore la economía familiar", sostuvo Javier Baquero, director de la Caja de la Vivienda Popular.



Así las cosas, los objetivos de este programa son formalizar las viviendas, mediante la generación de licencias de reconocimiento y ampliación, con los respectivos planos, de manera gratuita; mitigar la vulnerabilidad sísmica, con el reforzamiento estructural de las áreas ya construidas; reducir del déficit cuantitativo de vivienda y el hacinamiento, al construir más metros cuadrados de vivienda; y disminuir la pobreza monetaria, al contar con una nueva unidad habitacional para la renta.

‘Por primera vez en la vida mi casa va a tener un baldosín’

Actualmente, la casa de María del Pilar está en obras. Ya cuenta con el segundo piso. Foto: Cortesía Secretaría de Hábitat

María del Pilar Gómez



“Mi casa era entejada completamente, tenía dos cuartos, para mis cuatro hijos y yo, pero sin puertas. Vivíamos arrumados. Al ser entejada, un día cayó un aguacero espantoso, se nos entró el agua y se inundó la casa, lo perdimos todo. Está ubicada en el barrio Alfonso López, localidad de Usme, es en mineral y bloque, no tiene nada de valor.



Tengo 56 años, llevo viviendo 22 años aquí con mis hijos, a quienes he sacado adelante con mucho esfuerzo, pues soy madre cabeza de hogar. Durante muchos años pedí préstamos y subsidios para remodelar y comprar vivienda, pero todos me fueron negados. Estaba resignada a que nunca tendría una oportunidad de ganarme algo.

Sin embargo, un día me llegó un boletín a la casa por debajo de la puerta, el cual hablaba sobre el Plan Terrazas. Me decían que era beneficiada y que tenía la oportunidad de mejorar las condiciones de vida de mis hijos y mías. Es la primera vez en mi vida que me gano algo tan valioso.



El 2 de febrero salí de mi casa para iniciar las obras. Estamos viviendo en arriendo, costeado por Hábitat, mientras la Caja de Vivienda Popular se encuentra adecuándola. He ido un par de veces a verla y ya le han levantado los muros para el segundo piso y están empañetando los muros de la escalera. Aunque no sé cómo vaya a quedar, soy feliz porque por primera vez mi casa va a tener un baldosín y ya no tendrá humedad.

Esto que Hábitat y la Caja están haciendo solo puedo pagarlo con un profundo agradecimiento.

Las calles mágicas y ecobarrios estrechan lazos de comunidad

A la fecha, se han intervenido 239 calles y espacios mágicos en Bogotá. Foto: Cortesía Secretaría de Hábitat

El color, las plantas y la creatividad han sido las herramientas con las que la Secretaría Distrital del Hábitat ha logrado, más allá de transformar la cara de Bogotá, generar nuevas formas de relacionamiento con la gente y con los barrios.



Las intervenciones en diferentes puntos de la capital del país han abierto la posibilidad de estrechar los lazos con y entre las comunidades, al tiempo que generan apropiación y seguridad en lugares que antes se sentían abandonados.



Se trata de cuatro frentes que Hábitat ha venido trabajando para trascender el aspecto de construcción y acceso a viviendas, que se constituye en uno de sus pilares. Estos son, Vías, Parques y plazoletas, Embellecimiento de espacio público y fachadas; y Ecobarrios.



"Además de garantizar soluciones de vivienda, también buscamos transformar y embellecer los espacios de encuentro para que la gente cada vez se apropie más de su ciudad", apunta Nadya Milena Rangel, secretaria de Hábitat de Bogotá.



Es así que, entre enero de 2020 y mayo de 2023, se han construido y entregado más de 108 mil metros cuadrados de espacio público distribuidos en 201 vías, 8 parques y 329 andenes y escaleras.



Sumado a esto, hasta la fecha se han intervenido las fachadas de 2.236 hogares, y 47 murales correspondientes a 111.509 metros cuadrados.



También se han realizado 195 proyectos por parte de organizaciones comunales y sociales, que son financiados por la Secretaría del Hábitat y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC, dándole un espaldarazo a los procesos comunitarios.

El regalo que es la llegada del Ecobarrio a la localidad de Bosa

Tengo 52 años y vivo en el mejor barrio de latinoamérica: El Regalo, de la localidad de Bosa. Gracias a nuestras buenas prácticas participamos del Ecobarrio y ahora contamos con dos tanques de mil litros de captación de aguas lluvias para regar las 103 huertas con las que contamos en el barrio.



También tenemos un biodigestor de 2.200 kilogramos donde generamos abono, no solo para nosotros, sino también para otras personas. Con esta iniciativa vamos a cumplir un año en diciembre, pero nuestras prácticas ambientales vienen desde hace 24 años.



Gracias al apalancamiento del Hábitat podemos hacer nuestro proceso más grande, basados en la premisa de que tenemos que aprender a generar nuestro propio alimento y a sabernos comportar con nuestra ciudad, además de apostarle a la economía circular. Es así que, desde nuestro espacio, logramos recoger residuos orgánicos que se convierten en más de 1.110 kilos de compostaje cada tres meses, material que deja de llegar al botadero de La Juana.



Desde nuestras prácticas hemos logrado concientizar a la gente de que la basura no es basura sino materia orgánica que se puede transformar y que no tiene que afectar a las comunidades que viven en otros sectores de la ciudad, en los que reciben la basura. Además, próximamente vamos a tener una pasarela con las personas de la tercera edad, que van a mostrar lo que hacen en sus huertas. Pueden estar atentos a este y otras de nuestras actividades a través de Asociacion Asofahimco en Facebook.